La mala fama de Candela Medrano, la 'estafadora de Bizum' agredida por Juan José Cortés "brutalmente"

Juan José Cortés, el padre de la niña Mari Luz asesinada en 2008 por Santiago del Valle, fue detenido por la Policía Nacional este pasado lunes por agresiones a una mujer en la estación de tren de Santa Justa, en Sevilla. “Me ha abierto la cabeza, avisen a mi familia”, denunció la mujer en un vídeo en redes sociales.

Tras pasar la noche en el calabozo, el exdiputado del PP fue puesto en libertad por el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, en funciones de guardia.

"He sufrido una agresión en la estación de Santa Justa por Juan José Cortés, el padre de Mari Luz. Me ha abordado con una vara y me ha abierto la cabeza. Estoy en la ambulancia y se disponen a llevarme al hospital. Por favor, llamar a mi familia. Tengo la cabeza abierta y me ha agredido Juan José Cortés. Me ha agredido Juan José Cortés, que lo tengo denunciado por amenazas de muerte y las ha cumplido", ha contado la mujer en el vídeo subido a la plataforma Tik Tok.

Atención: Habla desde la ambulancia @candelamedrano11, denuncia la presunta agresión que sufrió por parte de Juan José Cortes, ex Diputado del PP en la Estación de Santa Justa, Sevilla. «Tengo la cabeza abierta y me agredido Juan José Cortes, padre de Mari Luz"#DiaDeLaHispanidad pic.twitter.com/qyIqQLg8he — Roberto Macias (@roberto_macias_) October 12, 2021

Muro de pago

El detonante de la agresión, al parecer, fueron unos insultos que la agredida profirió en el pasado contra Mari Luz, la hija de Juan José. Al parecer, Cortés iba con su hijo y llevaba un bastón con el que golpeó a una mujer. Los hechos ocurrieron en una de las puertas de la terminal y pudieron ser grabados por las cámaras de videovigilancia. El encuentro parece que fue casual: el agresor salía de la estación cuando la agredida llegaba.

La usuaria se hace llamar Candela Medrano. Pero, ¿quién es? Una búsqueda en internet con su nombre arroja algunos episodios oscuros de su paso por las redes. Es apodada como “la estafadora del Bizum”.

A través de las redes sociales se dedicaba a pedir dinero con la excusa de “recuperar” a sus hijos. Las víctimas han llegado a donar cientos de euros creyendo en la buena fe de Medrano. El portal El cierre digital recoge varios informes de los servicios sociales de la Junta de Andalucía, ya que Medrano vive en Málaga.

En ellos se especifica que en 2016 dos de los menores (según el diario tendría hasta tres) no acudían al colegio, e incluso que el más pequeño ni siquiera estaba escolarizado. Años más tarde, en 2019, la Fiscalía de Menores recoge un atestado por el que la Policía de Fuengirola tuvo que intervenir en la casa de la hija mayor, de 24 años, por un intento de suicidio de Medrano.

En otro informe del 27 de marzo del mismo año, se relata que la madre consume drogas en presencia de sus hijos y se acuesta a altas horas de la madrugada, motivos por los que no los lleva al colegio. Un día después le quitan la potestad de sus hijos. El medio mencionado también relata un paso por prisión de Medrano por un tiempo de seis meses. En ese periodo, los menores habrían vivido con su hija mayor, en una casa ocupada que no disponía de agua ni de recursos económicos para atender a los menores.

En la actualidad, sigue sin tener la custodia del más pequeño de sus hijos. Con esa base, pide dinero a los más de 70.000 seguidores que tiene en redes sociales. Pero cuando estos dejan de mandárselo, los insulta y los amenaza.

Entrevista en la tele

El programa Viva la vida, de Telecinco, localizó y entrevistó a Medrano en su casa de Málaga. Antes de encontrarla, recalcan que es una “presunta estafadora profesional” y que habría conseguido “más de 12.000 euros” gracias a la buena voluntad de la gente. “Con que pongáis cinco euros cada uno, reto conseguido”, se le ve decir en un vídeo.

Además de pedir dinero directamente, Medrano organizaba “rifas” en las que conseguir tarjetas regalo. Los sorteos no contaban con las bases legales necesarias y en muchas ocasiones los participantes los han reclamado sin éxito. “Cuando a mí me llega, os apunto y te doy el número (de la rifa)”, llegaba a decir.

Pero las denuncias no se quedan en los presuntos estafados. El programa recibió un vídeo de una mujer que dice ser su hermana y llamarse Susana. “Quiero denunciar públicamente cómo está viviendo en nombre de mi sobrino siendo mentira. Se ha reído de todas estas personas que con muy buena fe le han mandado dinero para esa causa. Me gustaría que se parase todo esto”.

“Si dicen que yo he estafado, que vayan a la comisaria y me denuncien”, dice Medrano a las cámaras de televisión. Según ella, ha recaudado “mucho menos de lo que se dice” y rebaja la cifra a 5.000 euros. Además, dice que siempre ha sido para “el tema de mi hijo” para pagar al abogado y poder vivir en una vivienda.

Caída de Juan José Cortes

La agresión de Juan José Cortés es el último oscuro episodio en la historia de un padre coraje que en su día fue un referente en toda España. Su lucha por encontrar al asesino de su hija y que se hiciese justicia le granjeó fama y buena imagen.

Tanta que llegó a fichar por el PP y en mayo de 2019 se convirtió en diputado nacional. Es uno de los grandes promotores de la prisión permanente revisable que ahora ha avalado el Tribunal Constitucional.

Antes de saltar a la fama por los trágicos hechos ocurridos el 13 de enero de 2008, fue entrenador de fútbol base en el Recreativo de Huelva y el Pinzón Club Deportivo de Palos de la Frontera. Es además pastor evangélico, fundador de una Iglesia Evangélica que lleva su propio nombre.

Sin embargo su paso por la política fue efímero. La repetición electoral de noviembre lo colocó como cabeza de lista, pero ahora del Senado. Cortés fue el menos votado en Huelva y no consiguió su acta. En los escasos meses que fue diputado le dio tiempo a protagonizar otra polémica: el Congreso embargaba su sueldo por una deuda privada de 19.000 euros, a lo que respondió afirmando que es algo que le puede "pasar a cualquier ciudadano".

La agresión en Sevilla no ha sido la primera vez que ha pasado por la cárcel. En 2011 fue detenido por su presunta participación en una reyerta familiar ocurrida en Huelva, con un tiroteo de por medio por una discusión. En 2014 fue absuelto de todos los cargos.

Sigue los temas que te interesan