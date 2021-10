En libertad Juan José Cortés, padre de Mari Luz, tras ser detenido por darle una paliza a una mujer

Juan José Cortés ha sido detenido por un delito de lesiones a una mujer que, a través de redes sociales, ha denunciado que el padre de Mari Luz la agredió. "Me ha abierto la cabeza, avisen a mi familia", ha reconocido en Tiktok la mujer.

"He sufrido una agresión en la estación de Santa Justa por Juan José Cortés, el padre de Mari Luz. Me ha abordado con una vara y me ha abierto la cabeza. Estoy en la ambulancia y se disponen a llevarme al hospital. Por favor, llamar a mi familia. Tengo la cabeza abierta y me ha agredido Juan José Cortés. Me ha agredido Juan José Cortés, que lo tengo denunciado por amenazas de muerte y las ha cumplido", ha contado en un vídeo.

Juan José Cortés, por esta agresión, fue detenido el pasado lunes por la tarde en la estación sevillana de Santa Justa y este martes, el Juzgado de Instrucción número 9 de Sevilla, en funciones de guardia, ha acordado su puesta en libertad.

Atención: Habla desde la ambulancia @candelamedrano11, denuncia la presunta agresión que sufrió por parte de Juan José Cortes, ex Diputado del PP en la Estación de Santa Justa, Sevilla. «Tengo la cabeza abierta y me agredido Juan José Cortes, padre de Mari Luz"#DiaDeLaHispanidad pic.twitter.com/qyIqQLg8he — Roberto Macias (@roberto_macias_) October 12, 2021

C. M., en su vídeo, denuncia que no sólo ha sido Juan José Cortés, sino que también han participado en la paliza la mujer de Juan José Cortés y otra persona más. "He recibido muchos golpes en la cabeza", reconoce.

Juan José Cortés ha sido uno de los grandes activistas en favor de la prisión permanente revisable. Perdió a su hija, asesinada por el pederasta Santiago del Valle en 2008. A partir de ahí, tanto él como su mujer iniciaron una campaña para el endurecimiento de las penas, llegando a recoger más de dos millones de firmas.

En 2018, fundó la plataforma 18M a favor de la prisión permanente revisable. Poco después, a pesar de ser afiliado al PSOE, cambió de filas para presentarse como cabeza de lista por Huelva al Congreso de los Diputados por el Partido Popular en 2019. Consiguió el acta de diputado, pero tras una breve legislatura, fue incluido en las listas del PP al Senado por Huelva y se quedó sin obtener acta.

