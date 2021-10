Se llaman Fernando Lezaeta Hurtado y Luis Aguirre García. Uno nació en Antofagasta (Chile), en la costa del Pacífico, el 30 de noviembre de 1958. El otro, en el Hospital de la Inclusa de Madrid, el mismo día. Lo acreditan dos pasaportes, dos registros de nacimiento y dos partidas de bautismo con los sellos oficiales de cada país, en los que sólo coinciden las fotos y las fechas. Ambos son, en realidad, la misma persona.

Fernando, el nombre que elige en la actualidad, es un bebé robado. Fue secuestrado a los cuatro días de vida por Félix Álvarez-Arenas Pacheco, miembro del Estado Mayor del Ejército franquista y posterior ministro, y entregado a un matrimonio al otro lado del mundo. El encargo partió del nuevo 'padre' del pequeño, Fernando Lezaeta Castillo, coronel, mentor y amigo personal de Augusto Pinochet, a quien legó su cargo al frente del regimiento Esmeralda. La petición fue clara: "Un niño rubio con ojos azules". El precio por su vida: 502.000 pesetas de la época, equivalente a 130.000 euros a día de hoy según el INE.

"El último ministro del Ejército de Franco me vendió a un amigo de Pinochet", rememora Fernando hijo por teléfono a EL ESPAÑOL. Así lo atestiguan decenas de cartas enviadas entre los dos militares entre los años 1958 y 1965, en que se describe detalladamente la maniobra de secuestro, encubrimiento y posterior envío a Chile. "Me robaron a los cuatro días de nacer y el Gobierno nunca me ha dejado investigar cuál es mi verdadera familia", lamenta.

Los dos certificados de nacimiento, uno con el nombre de Luis Aguirre (España) y otro con el de Fernando Lezaeta (Chile). El Español

Llegó a su nueva casa, a su nueva familia, el 11 de mayo de 1959, con seis meses de edad y un visado de turista, cuando todavía se llamaba Luis. Le inscribieron en el Registro Civil en octubre como hijo natural, nacido en Antofagasta, y le pusieron el nombre de su padre. Dieron fe del nacimiento una matrona y su nueva madre, Inés Hurtado Echenique, "tía segunda" del actual presidente de Chile, Sebastián Piñera. En ese momento, Luis Aguirre murió y resucitó como Fernando Lezaeta.

El niño robado tiene ahora 63 años, ha cambiado el cabello rubio por uno más plateado y los ojos azules que le valieron el secuestro ya no brillan como entonces. Aun así, sigue siendo el mismo: Fernando en Chile y Luis en España. Consiguió la doble nacionalidad en 2012, y ahora tiene dos pasaportes con dos nombres diferentes, las dos identidades que le han acompañado toda la vida. Sus asuntos pendientes: encontrar vestigios de su familia biológica, a la que lleva 10 años buscando, y buscar justicia contra quienes le robaron la vida.

El pasaporte español y el chileno. Cada uno con un nombre distinto, según sus partidas de nacimiento. Cedida El Español

“Robado y vendido”

Lo recuerda como si fuera ayer. Un adolescente de 15 años que no se parece a nadie de su familia, y no entiende, y explota. Se enfrenta a su padre, el padre le calma, y le sienta frente a una mesa de escritorio. El militar mira al niño y abre un cajón con llave. De ahí empieza a sacar papeles, billetes, cartas y documentos, todos con su nombre. Un pasaporte de España tiene grabada su foto de bebé, la misma que cuelga en el salón. Suspira y le cuenta la verdad: sabe que su relación está a punto de cambiar para siempre.

El primer visado de Fernando Lezaeta, todavía llamado Luis Aguirre, para viajar a Chile en 1959. Cedida El Español

“Me dijo que él y mi mamá habían perdido un niño y habían adoptado otro, a mí”, cuenta Fernando a este periódico. “Ahí me dio todos los papeles para averiguar mis orígenes, pero entonces me di cuenta de que no era adoptado: me habían robado y me habían vendido”, rememora. Lo repite vivaz, cansado, como un mantra que ha sonado ya demasiadas veces en su cabeza y que, a fuerza de la costumbre, ve tan real como su reflejo. Tiene 63 y muchas dudas sobre quién es. Para empezar, si su madre lo entregó al nacer, si murió o si le secuestraron de la cuna.

Esta última parece la más probable, y así lo demuestran las decenas de documentos sobre su traspaso, a los que ha tenido acceso este diario. La cifra total de las transacciones, fianzas y billetes suma 502.000 pesetas, el precio de una vida que empezó a pagarse con el robo en el Hospital de la Inclusa de Madrid y terminó en el Registro Civil de Antofagasta, tal y como adelantó el diario chileno El Desconcierto y ha podido comprobar EL ESPAÑOL a partir de los archivos de Fernando.

Hospital de la Inclusa de Madrid. Patrimonio Histórico Comunidad de Madrid

Después del primer niño perdido, el matrimonio Lezaeta-Hurtado no podía tener más hijos, así que los encargó. Contactaron con la Inclusa de Madrid por medio de Félix Álvarez-Arenas Pacheco, un oficial superior franquista que llegaría a capitán general y ministro del Ejército. Era amigo personal de Fernando Lezaeta padre, a quien había conocido durante los años 50 en la United States Army Caribbean School, un centro de entrenamiento sito en la Zona del Canal de Panamá más conocido como Escuela de las Américas y donde se adiestró a más de 60.000 militares y policías de América Latina especialmente en técnicas de tortura, chantaje y ejecución de insurgentes. Allí se formaron Manuel Antonio Noriega o Vladimiro Montesinos. Allí entablaron amistad Lezaeta y Álvarez-Arenas.

El último ministro franquista

Félix Álvarez-Arenas Pacheco (Ceuta, 1913) no era un militar cualquiera. Recién salido de la Academia General Militar con el grado de Teniente, se unió a los sublevados y combatió en varios frentes de la Guerra Civil hasta que fue herido en la batalla del Jarama. Al finalizar el golpe de Estado, antes de cumplir los 30, ya había alcanzado el empleo de Capitán por méritos de guerra.

Álvarez-Arenas, jurando su cargo de ministro del Ejército ante el rey Juan Carlos. E.E.

Para cuando cruzaba cartas con Lezaeta al otro lado del mundo, su carrera ya era meteórica: comandante en 1942, teniente coronel en 1954 y coronel en 1962, siempre vinculado al Estado Mayor -del que se diplomó como número uno de su promoción- y a Norteamérica, donde hizo sus primeros contactos chilenos. En los años siguientes llegaría a capitán general la 2ª Región Militar y, ya en los últimos suspiros del franquismo, sería nombrado ministro del Ejército el 13 de diciembre de 1975, tres semanas después de la muerte del dictador.

Era una época convulsa, de cambios, y él un hombre del régimen. Paradójicamente, tuvo un importante papel en la legalización del Partido Comunista el Sábado Santo Rojo de 1977, decidido en una acalorada reunión del Consejo Superior del Ejército de Tierra a la que, por el motivo que fuera, faltó; la ausencia de su voz y voto, precisamente, se volvieron clave para integrar a los comunistas en las elecciones democráticas. Y éstas, a su vez, decisivas para quitarle el ministerio.

Una de las primeras medidas de Adolfo Suárez, ganador de los comicios, fue sustituir a Álvarez-Arenas por Manuel Gutiérrez Mellado, ya como ministro de Defensa. Su papel entonces quedaría relegado a la dirección de la Escuela Superior del Ejército, que abandonaría a los tres meses del nombramiento. Su familia, no obstante, habría de jugar algún papel más en la historia política de España y su sobrino, el capitán de Infantería Carlos Álvarez-Arenas, fue uno de los implicados en el Golpe de Estado del 23-F.

También los descendientes directos. Su hija, María del Carmen Álvarez-Arenas Cisneros, fue diputada de la Asamblea de Madrid, viceconsejera de la Presidencia, senadora y diputada en el Congreso de los Diputados entre los años 1987 y 2016, siempre bajo las siglas del Partido Popular. En septiembre de 2017 dimitió de todos sus cargos al descubrirse que había ocultado sus negocios en el extranjero; dos años antes, durante su etapa en el Gobierno de la Comunidad de Madrid, se descubrió que había elaborado leyes que beneficiaban a sus propias empresas.

Féliz Álvarez-Arenas y su esposa, Rosa María Cisneros, en 1976. E.E.

Cartas y secuestro

Las cartas entre Álvarez-Arenas y Fernando Lezaeta a las que ha tenido acceso este periódico son los primeros vestigios del secuestro del pequeño. La primera de ellas, fechada un mes antes del nacimiento del bebé, demuestra el primer contacto entre Lezaeta y Fernando Mellado, director de la Inclusa de Madrid desde 1955 hasta 1961.

Mellado, uno de los hombres de confianza de Álvarez-Arenas, fue el instructor del robo del niño y el encargado de encontrarlo: “Rubio, con ojos azules [...], de la raza española que es la nuestra”. En la misiva, el coronel chileno menciona su privilegiada situación económica y social, resalta sus propiedades y se presenta como miembro de la “sociedad católica de Santiago”.

Una de las cartas firmadas por Álvarez-Arenas. En esta, autoriza el viaje de Luis Aguirre a Chile. Cedida El Español

También pidió “una hermanita”, pero tanto el director de la Inclusa como Álvarez-Arenas le convencieron de que eso era imposible, ya que había “una larguísima lista de peticiones de niñas”. En su respuesta del 5 de noviembre de 1958, el oficial español hace la primera petición de dinero: 10.000 pesetas de fianza para enviar al bebé antes del proceso de adopción legal.

A las cuatro semanas, el 4 de diciembre, el recién nacido Luis Aguirre García ingresó en el hospital con “camiseta azul, pico de felpa, pañal, mantilla blanca de muletón, faja, faldón azul con florecitas y toquilla de lana blanca”.

Fernando Lezaeta, en una foto del álbum de su familia chilena. Cedida El Español

“Me quitaron una vida”

Fue a partir de entonces cuando, salvada la tramitación militar, empezó la influencia religiosa y política. En medio de la operación de traspaso, siempre según las cartas, aparecen nombres como el responsable de negocios de la embajada chilena, Ramón Luis Rodríguez, el cónsul chileno Eduardo Callejo o el obispo de Antofagasta, Francisco de Borja Valenzuela Ríos, que recomienda al matrimonio de los Lezaeta por su “ascendencia segura”.

Por medio del oficial franquista Álvarez-Arenas, la embajada preparó un pasaporte a Luis Aguirre García, de pocos meses de vida, para tramitar su pasaje de turista y enviarlo a Chile. Durante los siete meses en los que gestionaba el visado, el propio militar franquista y su esposa, Rosa María Cisneros Iglesias, acogieron al retoño en su casa, como da cuenta una de las fotos a las que ha tenido acceso este periódico. Entretanto, Lezaeta enviaba dinero "para regalitos y los demás trámites". El 8 de mayo de 1959, Luis Aguirre partió de Madrid rumbo a Lisboa, donde había de recogerle "la azafata de KML del vuelo KL791". De ahí puso rumbo a Santiago de Chile, un registro de nacimiento falso y una identidad cambiada para toda la vida.

Rosa María Cisneros Iglesias, acunando a Luis Aguirre en 1959 Cedida El Español

—¿Ha perdonado a sus padres por lo que hicieron?

—Creo que tuve suerte con ellos. Me querían y me lo dieron todo. No me quejo de eso. Pero también me quitaron el derecho de ser español y estar con mi familia, que aún a día de hoy no he logrado encontrar. Me quitaron una vida y me dieron otra.

Esa vida empezó el 11 de mayo de 1959, el día en que Luis Aguirre, de seis meses de edad, desembarcó en Santiago de Chile por mediación de Mellado y Álvarez-Arenas. El 9 de octubre, ya en los brazos de su nueva familia y antes de cumplir un año, Fernando Lezaeta e Inés Hurtado lo inscribieron en el registro como su hijo natural y le pusieron el nombre del padre.

Según los cálculos de Fernando y su abogado, el matrimonio Lezaeta-Hurtado llegó a desembolsar un total de 502.000 pesetas, una auténtica fortuna tratándose del año 1959. Los documentos que preserva demuestran decenas de transacciones, comprobantes y facturas a través del Banco Exterior y el Banco Popular de España entre octubre de 1958 y mayo de 1959, todos con el objeto de encubrir y trasladar al pequeño de un país a otro bajo el paraguas de la falsa adopción, que habría sido ilegal.

El primer pasaporte de Fernando Lezaeta, todavía con el nombre de Luis Aguirre, antes de su traslado a Chile. Cedida El Español

No obstante, aunque el proceso culminó con la llegada del niño y su posterior registro, la correspondencia a ambos lados del Atlántico no se detuvo hasta años más tarde, tras varias idas y venidas de facturas pendientes y depósitos bancarios que nunca llegaron. En Chile, Lezaeta se impacientaba con los trámites de adopción; en España, Álvarez-Arenas había ascendido a coronel y ya no tenía tiempo ni ganas para inmiscuirse más en el asunto. El niño estaba donde debía, y eso era suficiente. Ahora, incluso más de 60 años después, Fernando sigue buscando su acta de adopción.

Buscar a una madre

Aunque guarda un buen recuerdo de sus padres, fallecidos él en 1996 y ella en 2005, no puede evitar pensar que, a pesar de todo, le secuestraron sin conocerle. Los dos le pidieron que mantuviera en secreto los papeles para evitar problemas con la Justicia, así que Fernando esperó. Hasta que no pudo más.

Fernando Lezaeta, en una foto reciente. Cedida El Español

“Mi madre me pidió romper esos papeles o quemarlos. Le dije: ‘Cuando mueras se acabará mi familia, y necesito conocer mis orígenes’. Cuando pasó, guardé luto y ahora estoy intentando descubrir la verdad”, apunta Fernando. No sabe ni siquiera sus nombres, ocultos entre los registros de la Comunidad de Madrid, ni su procedencia. Ahora quiere llevar su caso a la Corte Interamericana de Derechos Humanos.

Sólo ha podido viajar a España dos veces en todos estos años, en 2011 y 2012. Consiguió la nacionalidad bajo el nombre de Luis Aguirre García, el que le puso su madre biológica, pero poco más. Ahora, jubilado y con cinco hijos, vive de la pensión y de las rentas de una parcela heredada. “Me es demasiado caro viajar a España para buscar pistas, y en Madrid no me lo han puesto fácil para encontrar de dónde vengo. Creo que es mi derecho saberlo”, lamenta.

Lo dice por teléfono, a casi 10.000 kilómetros de su Madrid natal, aquel que no recuerda pero, dice, “olió a casa” la primera vez que volvió. Espera volver, con más inercia que ganas, y terminar lo que empezó hace 15 años. Con los ojos llorosos y las manos sudorosas, se decide por cuando acabe la pandemia.

Arrastra una pequeña maleta llena de toda una vida, incluso dos, y una carga de derrotas e incertidumbres de la que será difícil desprenderse. Todavía cree en encontrarla, a su madre, sea quien sea. Se imagina así, reflejado por primera vez en otra cara, y abrazándola como a alguien a quien apenas conoce, pero que dejará de ser una desconocida para siempre.

