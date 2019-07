Inés Madrigal, la primera 'niña robada' por el doctor Vela: "He encontrado a mi familia"

Inés Madrigal, la mujer que sentó al doctor Vela en el banquillo por el caso de bebés robados, ha encontrado a su familia biológica. "Se trata de una noticia agridulce", ha expresado Madrigal en la rueda de prensa. "Mi madre no está viva, falleció en 2013, aun así la familia quiere permanecer en el anonimato", ha comentado entre lágrimas. El caso de la mujer fue el primero que culpó a un médico español de robo de bebés: "Son los magistrados quienes tienen que decidir si esto es un delito".

En sus declaraciones, ha explicado que ella no fue una niña robada, sino que fue dada en adopción. Por tanto, fue el doctor Vela quien falsificó los papeles. "Mi madre biológica no se olvidó nunca de mí, es más, mis hermanos me estuvieron buscando", así ha explicado Inés Madrigal cómo ha encontrado a su familia biológica. La mujer ha comentado que ha sido gracias a un banco de ADN americano, ya que aunque las instrucciones genéticas se encontraban en uno español, no fueron capaces de reencontrarla con su familia. "Los bebés robados pedimos verdad. Las mentiras son de los que callan y se lucraron con vidas", ha finalizado la rueda de prensa Inés Madrigal.

Recurrió la absolución del ginecólogo ante el Supremo

Inés Madrigal, la única denunciante de los casos de 'bebés robados' durante la dictadura franquista cuyo caso llegó a juicio el pasado octubre, recurrió la sentencia que absolvió al ginecólogo Eduardo Vela. La sentencia de la Audiencia Provincial de Madrid sí consideró que el médico es responsable de los delitos de detención ilegal, suposición de parto y falsedad documental, pero entendió que éstos prescribieron en el año 1997, 10 años después de que la querellante alcanzara la mayoría de edad.

Los magistrados de la sección Séptima de la Audiencia Nacional consideraron que Eduardo Vela, de 85 años, "regaló" a Inés Madrigal a sus padres adoptivos sin el consentimiento de la madre biológica, como relató la madre adoptiva de Madrigal durante la instrucción del caso, antes de fallecer.

Sin embargo, consideraron que los delitos cometidos por el director de la Clínica San Ramón de Madrid donde habría entregado a la niña en el año 1969, habrían prescrito en 1999.

Aunque la Sección Segunda de la Audiencia Provincial de Madrid vio que los delitos de detención ilegal y falsedad documental no prescriben (ateniéndose a los artículos 131 y 132 del Código Penal) y el caso debía ir a juicio, la sección juzgadora no lo vio así. Consideró que sí lo habían hecho. De ahí que ahora el Tribunal Supremo deba dirimir esta doble interpretación y decidir si confirma la absolución de Eduardo Vela o por el contrario le condena.