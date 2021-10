Manoli, la limpiadora estrangulada por Pedro 'El Margarito' en Lorca: su extraña relación

Cada vez que la vida le daba un palo a Manoli, ella se volvía a levantar: jamás tiraba la toalla. "No he conocido a una mujer más luchadora y trabajadora que mi madre", zanja orgullosa Dolores, de 32 años. "Era buena de más", subraya a EL ESPAÑOL. Y tanto lo fue, que Manoli no supo calibrar las consecuencias mortales que tendría para ella el haber conocido a Pedro 'El Margarito': un vecino de Lorca, de 31 años, fichado por la Policía Local, al que le perdían las broncas, la botella y alguna sustancia más.

"Mi madre tenía cuatro nietas y otra en camino a la que no conocerá por culpa de un tipejo", se lamenta Dolores, tratando de contener la emoción porque está embarazada de ocho meses y un nudo le tapona la garganta desde el jueves. La madrugada de ese día, un operario del sevicio de limpieza que estaba trabajando en la calle Zorrilla, se topó con el cuerpo sin vida de Manoli: estaba semidesnuda, tirada en el suelo como un perro, y presentaba signos de violencia.

"Tenía marcas en el cuello", tal y como confirma a EL ESPAÑOL una fuente próxima a la investigación. "El operario llamó a la Policía Local que trató de reanimarla con un desfibrilador". No pudo ser: Manoli murió la madrugada del jueves. De inmediato, el caso se puso en manos del Grupo de Homicidios de Murcia que se desplazó a la ciudad lorquina. "La autopsia deberá aclarar si perdió la vida tras ser estrangulada".

El cuerpo semidesnudo de Manuela Romero Mata, de 51 años, fue hallado a unos trescientos metros de su casa en el Barrio de San Pedro. "Ha tenido un final que no se merecía porque lo hizo todo, y más, para sacarnos adelante", resalta agradecida su hija porque a Manoli la dejó su marido, por una mujer latina, cuando Dolores y su hermano, Manolo, eran unos críos. Tal palo sentimental no provocó que esta lorquina se vinera abajo, todo lo contrario: se remangó para que a sus dos hijos no les faltase de nada.

Policía Nacional y Guardia Civil acordonando la casa donde residía Manoli. Jesús Pelegrín / Cosas de Lorca

"Manoli mantuvo a sus chiquillos trabajando sin descanso: limpiaba casas de siete de la mañana a siete de la tarde", corrobora una allegada de la difunta. "Ella siempre fue trabajadora, noble, honrada y muy inocente, porque se aprovechaban en todas las casas donde servía: le pagaban poco y sin hacerle un contrato". A veces no cobraba más de dos euros por hora y encima no los cotizaba a la Seguridad Social.

No quiso instalarse en Francia

La única vez que la vida le ofreció la oportunidad de probar suerte en otro sitio: Manoli lo rechazó. "Conoció a un marroquí con el que tuvo una hija y le dijo que se fuese a vivir con él a Francia, pero ella no se marchó porque su hijo, Manolo, no estaba muy centrado y tampoco quería poner tierra de por medio con su hija, Dolores, ni con sus nietas", según cuenta esta allegada.

Manoli había bregado mucho en la infancia y la adolescencia de su hijo, incluso con los Servicios Sociales, ya que sus ausencias en casa por trabajo le impedían controlar que no hiciese pellas en clase, y por ese motivo declinó separarse 1.400 kilómetros de su querido Lolo.

La decisión de Manoli de no abandonar el país fue uno de los motivos de la ruptura de su relación con el padre de su hija pequeña, ya que él trabajaba en Francia. De modo que otra vez le tocó a esta lorquina limpiar casas para criar en soledad. "No se marchó del país para cuidar de su hijo, Manolo, ella y su exmarido le buscaron un trabajo en la construcción para que se dejase la mala vida".

La llamada de Lolo

Lolo nunca ha dejado de tener altibajos personales, pero siempre ha estado agradecido del esfuerzo de su madre y recientemente alertó a esta allegada de que Manoli no atravesaba su mejor momento. "Hace unos meses su hijo nos llamó para decirnos que Manoli estaba saliendo mucho, estaba bebiendo de más y necesitaba ayuda, pero yo creo que empezó a beber porque estaba desesperada de toda la vida que había llevado".

Todo apunta a que en el entorno de esta mujer madura ya había entrado, bien como amigo o como algo más, Pedro 'El Margarito': un treintañero. "Manoli era una rubia muy bonica y era tan inocente que se han aprovechado de ella hasta el final", se lamenta esta amiga, que habla con EL ESPAÑOL desde el anonimato por la investigación abierta por la Policía Nacional.

La casa de Manoli en el Barrio de San Pedro fue precintada tras una minuciosa inspección.

"Es una muerte violenta lo que se está investigando y ahora mismo están abiertas todas las hipótesis", tal y como detalla un portavoz de la Jefatura de Policía. De momento, lo que está claro es que el supuesto implicado en el homicidio es Pedro 'El Margarito' porque fue arrestado el jueves por la tarde. El arresto se produjo horas después de que un operario de limpieza encontrase el cuerpo sin vida de Manoli, en plena vía pública, a unos metros de su domicilio en el Barrio de San Pedro.

Precisamente, su casa en planta baja ha sido inspeccionada porque no se descarta que le arrebatasen allí la vida. "No está claro si Pedro supuestamente estranguló a Manoli en la vivienda y luego arrastró el cuerpo varios metros, dejándolo en la vía pública, o si la mató durante una pelea en la calle", según una fuente próxima a la investigación.

¿Crimen machista?

Tampoco se descarta que pueda tratarse de un presunto crimen machista puesto que los investigadores están tratando de determinar qué vínculo existía entre Manoli y Pedro: "No sabemos si mantenían una relación de amistad, sentimental o si quedaban esporádicamente para mantener relaciones íntimas".

Lo que está claro, según esta fuente, es que 'El Margarito' había acudido en otras ocasiones a la casa de Manoli: "La Policía fue requerida en otras ocasiones en ese inmueble por riñas y alteración del orden público, por parte del detenido: un hombre conflictivo, que consumía alcohol, drogas y que se está indagando si se dedicaba supuestamente al menudeo de estupefacientes".

Dolores, la hija de la víctima de este truculento homicidio, asegura desconocer si su madre mantenía algún tipo de relación con el detenido: "No sé nada de ese tipejo". En la familia están ahora preocupados en recibir el cuerpo sin vida de Manoli para darle su último adiós y en cuidar a la hija pequeña, de 13 años, cuyo padre reside en Francia y que ahora está al cuidado de sus dos hermanos mayores.

- ¿Usted sospecha qué pudo ocurrir para que Pedro supuestamente estrangulase a su madre?

- No tenemos ningún tipo de información. La semana pasada fue la última vez que hablé con ella y no noté nada raro. Nadie puede decir nada malo de mi madre porque no había mejor persona en el mundo. Lo único que le puedo asegurar es que en la familia todos esperamos que envíen a ese hombre a prisión.

