Eugenio, el ginecólogo de Murcia que diagnosticó homosexualidad a Alba: "Di al botón no deseado"

El doctor Eugenio López es un referente en la Región de Murcia en el campo de la Endocrinología Ginecólogica: suma 35 años de experiencia. También destaca en la Reproducción Asistida: atesora 15 años. Este jueves no era noticia por ninguna de sus cien ponencias sobre ovario poliquístico, endometriosis, esterilidad masculina... Tampoco por sus 60 publicaciones en revistas especializadas, ni por su labor de asesor científico, ni por su asistencia a un congreso internacional. El veterano ginecólogo copa el foco de todos los medios de comunicación por diagnosticar como homosexual a una paciente: Alba, de 19 años.

"Ha sido un error de transcripción en la historia clínica", asegura el doctor López, que atiende a EL ESPAÑOL con el objetivo de ofrecer una explicación pública sobre el diagnóstico que firmó este lunes, tras pasar revisión a Alba en la consulta que tiene asignada en el Área de Ginecología del Hospital Reina Sofía de Murcia. "¿Qué le voy a hacer? Ha sido una metedura de pata: soy un ser humano, le di al botón no deseado y bien que estoy fastidiado ahora por todas las llamadas que me están haciendo los medios de comunicación".

No exagera ni un ápice el doctor Eugenio López porque desde este miércoles, los colectivos LGTBI -como Galactyco y No Te Prives-, además de PSOE, Podemos y Más País, tienen en la diana a este licenciado en Medicina por la Universidad de Valencia (1978) y doctorado en Medicina y Cirugía por la Universidad de Murcia (1981). Tanto organizaciones como partidos políticos exigen al Servicio Murciano de Salud que expediente al facultativo por su "diagnóstico homófobo".

Alba, la joven diagnosticada de homosexualidad, en su casa en Llano de Brujas.

- Este lunes, la paciente Alba, le contó que era homosexual porque al ser su primera visita al ginecólogo, la joven creyó que ese dato era de interés. ¿Cómo es posible que luego usted en su informe hiciera constar literalmente: 'Enfermedad actual: Homosexual'?

- Ha sido un error informático, en vez de anotar esta palabra (homosexual) en el cajetín que correspondía, en el de 'antecedentes', porque era de interés para el contexto clínico de la enfermedad de esta chica, lo que ocurrió es que saltó al cajetín de 'enfermedad actual'. Y claro, en 'enfermedad actual' poner homosexualidad, pues se ha armado un lío espectacular.

- La Organización Mundial de la Salud retiró en 1990 la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales. ¿Por qué motivo quería usted incluir que la paciente era homosexual en el cajetín de 'antecedentes' de su informe?

- Era de interés que constara, bajo mi punto de vista profesional, de cara a una nueva visita que esta chica pudiera hacer a Ginecología. Además, podría ser beneficioso para sus exploraciones futuras saber esta tendencia sexual: punto. Mire usted, con estas parejas, la relación médico-paciente puede ser modificada, por ejemplo, nunca se hablaría de planificación familiar porque no hay que mandarles anticonceptivos porque no tienen riesgo de embarazo y muchas más cosas. En fin.

- ¿Qué opina de otras orientaciones sexuales distintas a la heterosexualidad?

- Insisto, la homosexualidad no es una enfermedad: ¡Por Dios! En absoluto. Ha sido un error de transcripción en la historia clínica. Pero vamos, la paciente esta mañana ha venido al hospital a recoger el informe corregido, pero el revuelo ya se ha armado, aunque parece ser que ahora mismo la actitud de ella es muy buena y coherente.

- ¿A qué se refiere con que la paciente ahora tiene un actitud buena y coherente?

- Bajo mi punto de vista, lo que debió hacer desde un principio, es haberme tocado la puerta y decirme: 'Doctor, mire usted lo que ha salido en el informe'. Pero no lo hizo. Decidió irse a sus colectivos, o no sé dónde ha ido, y montar reclamaciones por ahí. Entonces se produjo el lío mediático. Pero vamos, le resumo: la homosexualidad no es una enfermedad. Se lo está diciendo un profesional que es endocrino-ginecológico y trata todos los trastornos de género. Todos los trastornos pasan por mis manos: los trato, los médico, estoy trabajando con ellos toda mi vida y encima hago reproducción asistida y embarazo a mujeres sin pareja masculina y a parejas lésbicas para traerles niños al mundo y les he traído muchos. O sea, que en resumen, el ginecólogo de los que más puede apreciar a este tipo de personas soy yo.

El diagnóstico que recibió Alba tras pasar consulta con el doctor López. Cedida

- ¿Qué opinión personal tiene sobre aquellas pacientes que forman parte del colectivo LGTBI?

- Fantástica, pero si le estoy diciendo que llevo 30 años trabajando con ellas. Vamos, yo las quiero con locura: son unas pacientes maravillosas. Vamos a ver, usted no ha cogido la idea: que yo trabaje con ellas es muy especial, porque me dedico a sus trastornos: ¿Entiende? No en concreto a este caso (el de Alba), sino a todos los colectivos de 'trans' que pasan por mis manos. ¿Qué voy a opinar? El resumen es que, en absoluto, la homosexualidad es una enfermedad: lo repito y lo repetiré toda mi vida. Ha sido un error de transcripción informática de la casilla y punto final. Soy una persona que trabaja con este tipo de personas durante toda su vida y me siento totalmente identificado con ellas. ¿Soy más claro a su pregunta?

- ¿A cuántas parejas homosexuales ha ayudado a tener hijos?

- Muchas. Llevo quince años haciendo reproducción asistida, pues calcule usted. Y sumo más de treinta años en Endocrinología Ginecólogica: pues calcule usted. He dirigido grandes centros de reproducción asistida. Creo que le he dado ya mucha información, vamos a dejar aquí la charla.

Respaldo del Gobierno regional

El Gobierno regional ha respaldado este jueves la versión del polémico diagnóstico que ha ofrecido el ginecólogo, destinado en el Hospital Reina Sofía desde el año 2008, y que ha sido, además, exvicepresidente de la Sociedad Murciana de Ginecología, y que actualmente es profesor asociado de la Universidad de Murcia donde dirige tesis doctorales e imparte clases de Obstetricia a futuros médicos.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, ha corroborado el relato del médico que sostiene que no hizo un diagnóstico homófobo: "Tras las primeras averiguaciones se ha visto que ha sido un error en el registro de los apartados de la historia clínica, pero la historia clínica se ha corregido y se le ha entregado a la paciente".

El diagnóstico de la homosexualidad de Alba, es la primera crisis en la Consejería de Salud a la que se enfrenta Pedreño, desde que asumió este área tras la dimisión del consejero Manuel Villegas por el 'escándalo de las vacunas'. En aquel momento, a este médico le tocó coger la riendas de un departamento criticado porque la cúpula de Salud se saltó el calendario de vacunación contra la Covid, y este jueves, ha tenido que lidiar con las críticas de oposición y colectivos LGTBI. "La realidad es que el profesional lo escribió en un apartado que no se correspondía", ha remarcado.

El consejero de Salud, Juan José Pedreño, este jueves, en la rueda de prensa del Consejo de Gobierno. Europa Press

Pedreño, en su comparecencia, no ha precisado si se ha abierto un expediente al ginecólogo. Tan solo ha dicho que "continuamos haciendo las averiguaciones oportunas para aclarar este suceso para el que no tenemos una respuesta definitiva". Tal falta de concreción en la explicación ha molestado a UGT que ha exigido al Servicio Murciano de Salud que "investigue este presunto caso de homofobia".

Ley LGTBI

Miguel Lajarín, secretario de Diversidad y Juventud de UGT, considera que el diagnóstico del ginecólogo a Alba, de 19 años, "es un caso de discriminación por razón de género o condición sexual". Lajarín ha denunciado que lo ocurrido en un hospital público es la consecuencia de que desde 2016, "el Gobierno regional no hace nada por cumplir" la Ley de igualdad social de lesbianas, gais, bisexuales, transexuales, transgénero e intersexuales, y de políticas públicas contra la discriminación por orientación sexual e identidad de género.

El secretario de Diversidad y Juventud de UGT recuerda que esa norma recoge en el artículo 13.2, que el Servicio Murciano de Salud "garantizará" que la política sanitaria sea respetuosa hacia el colectivo LGBTI, incorporando servicios y programas específicos de promoción, prevención y atención, que les permita disfrutar de una atención plena, eficaz y que reconozca sus necesidades particulares. "Exigimos a la Consejería que cumpla la ley y promueva la formación del personal sanitario para que estos casos no se vuelvan a repetir".

Mar Tornero, vicepresidenta de Galactyco en Cartagena, también ha exigido por escrito al Ejecutivo autonómico que aplique la citada ley: "Son ya numerosos los casos que nos llegan de LGTBIfobia en el ejercicio de la profesión médica en nuestro Sistema Público de Salud, siendo éste responsable de su erradicación. Ustedes tienen la obligación de formar o exigir formación en diversidad sexual y de género a todos los profesionales que trabajan en la sanidad pública y de tomar las medidas necesarias para eliminar cualquier trato despreciativo, discriminativo o vejatorio".

Sigue los temas que te interesan