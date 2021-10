Alba, la joven a la que un ginecólogo diagnosticó homosexualidad: "Tiene más reclamaciones"

Noticias relacionadas Un ginecólogo diagnostica como enfermedad la homosexualidad de una paciente en Murcia

Alba lidió con la homofobia en casa: su padre es un hombre de fuertes convicciones católicas y partidario del mensaje ultraconservador de Hazte Oír. Ni que decir tiene que el cabeza de familia no veía bien su pasión por el fútbol desde niña, ni la ayudó cuando en la pubertad empezó a sentir que le atraían las chicas. "Al principio lo pasé mal: no lo aceptaba", confiesa Alba, mientras atiende a EL ESPAÑOL en su casa de Llano de Brujas, en el corazón de la huerta de Murcia. Este lunes un ginecólogo del Hospital Reina Sofía le recordó esos fantasmas del pasado, cuando le diagnosticó su homosexualidad como una enfermedad.

"Estaba muy nerviosa porque era mi primera consulta con el ginecólogo", relata la adolescente, de 19 años. Y menudo estreno porque el diagnóstico homófobo ha copado titulares en todos los medios de comuniación y ha provocado una cascada de reacciones de indignación en el colectivo LGTBI, desde Galactico a No Te Prives, así como entre los partidos políticos: PSOE, Podemos, Más País...

"Yo iba para hacerme una revisión porque el periodo me llega de forma irregular, a veces cada dieciocho días, cada veintiuno...". Durante la consulta, Alba, pensó que sería apropiado contarle al facultativo cuál era su orientación sexual y lo hizo con naturalidad -como debe ser-.

"Le dije que era homosexual porque creí que era importante por las pruebas que me iba a hacer", explica la joven, totalmente inexperta en revisiones ginecológicas y que hasta el lunes no sabía lo que era el potro. "Este proceso hay gente que lo vive de una manera más fácil, otros de forma más complicada, a mí me costó, pero al final, si quieres sentirte bien, tienes que aceptarte tal y como eres: a mí me gustan las chicas desde los 15 años y no me averguenza decirlo".

- ¿Cómo reaccionó el doctor cuando usted le dijo que era homosexual?

- Alba: No hubo ningún tipo de comentario, ni niguna agresión verbal al contarle mi orientación sexual. Cuanto terminó la consulta me marché con el diagnóstico sin leerlo porque me hizo daño durante la revisión.

Alba, la joven diagnosticada de homosexualidad, en su casa en Llano de Brujas.

Cuando Alba se subió a su coche decidió ojear su primer informe ginecológico por una proiomenorrea: un trastorno del ciclo menstrual que acorta los intervalos entre las menstruaciones. Todo iba como la seda hasta que se percató del contenido de uno de los apartados. 'Enfermedad actual: Homosexual'.

- ¿Cómo se sintió usted al leer eso?

- Sorprendida. No entendí cómo este tipo de pensamiento se seguía dando en pleno siglo veintiuno: parece que hay gente que no ha cambiado de siglo.

Alba responde desde la sensatez, con inteligencia, sin rencor, y ni una palabra malsonante hacia el facultativo porque el espíritu de esta adolescente se ha forjado con los valores del deporte que viene practicando desde su infancia hasta la actualidad: judo, parkour, escalada, fútbol... "Soy portera del Ciudad de Murcia que milita en Preferente y arbitro partidos de baloncesto en categorías junior", resalta la joven.

La madre siente "rabia"

El espíritu deportivo de Alba no le hizo acatar a pies juntillas tal diagnóstico médico y optó por mostrarle el contenido del informe a su madre en cuanto regresó a casa del trabajo. Su madre, Santi, es técnico sanitario y en la pandemia se ha batido el cobre con el 'bicho' en primera línea, incluido el Hospital Reina Sofía, en el que precisamente pasa consulta el ginecólogo de marras. Como era de esperar, la mujer, puso el grito en el cielo al leer la valoración que hizo el facultativo de su querida niña.

- Santi: ¿qué opina del informe del ginecólogo sobre su hija?

- Siento mucha rabia, impotencia y desesperación de que alguien, siendo un profesional de la medicina, tuviese la desfachatez de poner gratuitamente eso en un informe. A mí me han llamado desde la dirección del Hospital Reina Sofía para pedirme disculpas y me han dicho que ha sido un error, pero eso lo pongo en duda porque no se trataba de marcar una casilla, con un 'sí' o un 'no', ese médico tecleó homosexual como enfermedad y luego revisó el informe porque aparece tachado el tratamiento.

Una fuente del Hospital Reina Sofía de Murcia avanza a este diario que "se adoptarán todas las actuaciones necesarias para el conocimiento detallado de los hechos y la adopción consiguiente de las medidas oportunas". De momento, esta fuente del centro hospitalario asegura que "en una primera indagación parece tratarse de un error a la hora de realizar el registro de la paciente".

Imagen del informe del ginecólogo del Hospital Reina Sofía de Murcia. Cedida

- Santi: ¿piensa adoptar alguna medida legal contra el Servicio Murciano de Salud?

- En el Colectivo Galactivo me están orientando. Lo que no queremos ahora son excusas baratas. No sé lo que vamos a hacer, pero lo que tengo claro es que esto no quiero que lo sufra otra persona en ninguna consulta y si tenemos que dar más pasos los daremos porque no estamos haciendo nada ilegal ni para perjudicar a nadie. Si a este señor le deben llamar la atención, pues que hagan lo que proceda.

Madre e hija denuncian que cuando acudieron a poner una reclamación en el Hospital Reina Sofía les aseguraron que no era la primera que se dirigía contra este doctor del Servicio de Ginegología: "En el Servicio de Atención al Paciente nos dijeron que este señor tiene más reclamaciones, no es la primera".

Mar Tornero, vicepresidenta de Galactico en Cartagena, confirma que su colectivo también ha movido ficha dirigiendo un escrito al Servicio Murciano de Salud. En el documento exigen que sea expedientado el facultativo que atendió a la joven, ya que a la hora de emitir su informe obvió que la Organización Mundial de la Salud retiró -en 1990- la homosexualidad de la lista de enfermedades mentales.

Exigen una sanción al ginecólogo

EL ESPAÑOL ha accedido al escrito de Galactivo donde insta a Salud a esto: "Que de manera inmediata se tomen las medidas necesarias de amonestación al Doctor E. L. L., y que estudie la pertinencia de imponer una sanción por el trato denigrante a nuestra representada, provocado por una flagrante LGTBIfobia, al tratarse de una apreciación intolerable considerar su orientación sexual como una enfermedad".

También reclama lo siguiente: "Que exijan al Doctor E. L. L. una rectificación de su informe, para que no conste la homosexualidad como enfermedad en ningún archivo, documento o historial médico de Dña. Alba A. C. Y que además, se lo hagan llegar a su domicilio particular, con las disculpas debidas por parte del Servicio Murciano de Salud y del Doctor implicado".

De momento, lo único que ha recibido Alba en su casa de Llano de Brujas son decenas de muestras de solidaridad, apoyo y cariño, de sus familiares, vecinos, amigos, compañeras de equipo en el Ciudad de Murcia, de su clase de la Facultad de Ciencias del Deporte de San Javier...

Alba, de portera, en un partido con el Ciudad de Murcia. Cedida

Twitter está que arde

En las últimas horas, la joven también se ha alegrado de ver cómo algunos políticos del panorama nacional y regional se han sumado al rechazo al diagnóstico del ginecólogo. "Aquí el único enfermo es ese médico", tal y como ha tuiteado Íñigo Errejón, líder de Más País. "En ese informe médico solo se revela una enfermedad: la homofobia de quien lo firma", según ha afirmado en la red social del pajarito, Ángel Hernández, secretario de organización de Podemos en Murcia.

"Esto no es casual, sino que se debe a que la permisividad con los discursos de odio está haciendo que algunos descerebrados salgan de las cavernas viendo respaldadas y blanqueadas sus ideas", ha añadido Hernández en una reflexión en Twitter. "Pediremos responsabilidades, sin duda", ha advertido en la misma red el diputado socialista Antonio José Espín. "No puede quedar impune".

Santi, la madre de la paciente damnificada, huye de la confrontación política y opta por acogerse a la misma reflexión que le hizo a su hija cuando siendo una menor de edad le contó que era homosexual. "Yo le dije: Alba, cuando te enamoras de una persona, si es amor, está todo bien. Que es de una chica: pues bien. Que es de un chico: pues bien. Estando feliz y bien, no hay problema, todo lo demás no importa".

Alba escucha con atención a su madre, dedicándole una sonrisa de complicidad, mientras asegura a EL ESPAÑOL que piensa utilizar todas las herramientas a su alcance para que en ninguna consulta médica de la Región de Murcia nadie vuelva a sufrir lo mismo que ella: "Quien lea un diagnóstico como el mío, puede pensar que su sexualidad está mal y esto no puede volverse a repetir. Tú puedes ser heterosexual, homosexual, besar y querer a quien quieras".

