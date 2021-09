La supermulta de la DGT que te puede caer por no llevar este documento: más de 3.000 euros

La Dirección General de Tráfico (DGT) se asegura constantemente de que todas las personas que conducen un automóvil cumplan plenamente con las leyes y regulaciones necesarias para circular de manera segura y no poner en riesgo la vida del resto de usuarios. Así lo ha recordado en redes sociales advirtiendo que, antes de emprender cualquier tipo de viaje, el conductor debe asegurarse de tener todos los documentos necesarios en vigor y mantenerlos en el coche siempre que se esté haciendo uso de él. De lo contrario, los agentes pueden sancionar con una multa de hasta 3.004 euros.

Si por algún casual el conductor duda de si ha sido multado, lo podrá comprobar de manera gratuita a través de un edicto en el Boletín Oficial del Estado. A todo esto se le suma que, si el vehículo supone un peligro y los agentes así lo consideran, procederán a inmovilizarlo.

La documentación obligatoria que se debe llevar en el vehículo, que constituye la garantía de que se cumple la ley, las normas necesarias para conducir con seguridad, y que será lo primero que los agentes sociliten en el caso de estar involucrado en un accidente es la siguiente: el permiso de circulación, el permiso de conducción, la tarjeta de inspección técnica del vehículo y el seguro obligatorio.

Con el avance de las tecnologías, la DGT ha lanzado una nueva aplicación para los más despistados que permite llevar toda la documentación en el móvil y poder evitar así una multa de 500 euros.

Lo primero que hay que llevar encima siempre que se conduzca un vehículo es el carnet de conducir, que acredita que el conductor ha superado todas las pruebas marcadas por la ley. Excepcionalmente se puede llevar la autorización provisional expedida por la Jefatura de Tráfico. Si no se lleva este permiso encima, la multa solamente será de 10 euros, en el caso de tener algún dato incorrecto o desactualizado ascenderá a 80 euros. Si el carnet está caducado, la multa será de 200 euros y si no la persona que lo maneja no está autorizada a conducir el vehículo por la retirada del permiso, ascenderá a 500 euros y la retracción de 4 puntos.

También hay que portar siempre el permiso de circulación. La multa por no hacerlo será de 10 euros y si el vehículo no cuenta con esta autorización ascenderá a 500 euros.

Más documentos imprescindibles son la tarjeta de inspección técnica junto con el último informe de la ITV, así como la pegatina que se proporciona pegada en el parabrisas delantero. Serán 10 euros de multa por no llevar estos documentos y 200 euros si la ITV se encuentra caducada.

Por último, y no menos importante es el seguro obligatorio. Este documento es necesario para que en el caso de accidente se cubran los posibles daños a terceros. En la actualidad no es obligatorio llevarlo en el coche ya que los agentes pueden comprobar por ellos mismos que todo esté en orden, pero si por lo contrario el vehículo carece de seguro, la multa oscilará desde los 601 euros a los 3.005 con inmovilización inmediata del mismo.

