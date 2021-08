Una misma ley, 17 modelos educativos: así será la vuelta al cole comunidad por comunidad

La vuelta a las aulas a partir del próximo 9 de septiembre trae consigo una serie de

cambios con respecto a convocatorias anteriores. El pasado 25 de agosto tenía lugar la

reunión del Consejo Interterritorial de Salud, el cual dio a conocer las nuevas medidas

sanitarias que deberán ser aplicadas en los centros educativos. El curso 2021-2022 se

volverá a la presencialidad en todas las enseñanzas. Por lo tanto, será necesario tomar

una serie de precauciones tales como el uso obligatorio de mascarilla o el

mantenimiento de las distancias de seguridad.

Pero la vuelta a la presencialidad absoluta no será la única novedad para el actual

periodo lectivo. El pasado 19 de enero de 2021 entraba en vigor en toda España la LOMLOE, la llamada ley Celaá, que modifica la anterior norma de Educación, la Lomce. Esta regulación estatal comenzará a implantar progresivamente diversos cambios significativos en cuanto a criterios de promoción y titulación, formación lingüística, elección de modelo educativo y de currículum académico.

No obstante, durante el presente curso 2021-2022 solo serán aplicables algunas medidas de este nuevo decreto educativo. La ya conocida como la “Ley Celaá” permitirá que el alumno promocione cuando el profesorado determine que ha adquirido suficientes competencias, aunque haya suspendido tres asignaturas o estas sean Lengua o Matemáticas. Además, la repetición de cursos se limitará a dos veces en Secundaria y a una en Primaria.

También se han retocado los métodos de elección de directivos u órganos del consejo escolar. Por otra parte, se han reemplazado los anteriores criterios de elección de centros, habiéndose diseñado un sistema que prioriza la cercanía al domicilio a la hora de elegir centro escolar. La escuela concertada, por su parte, estará sujeta a una serie de pautas determinadas por la prioridad al sistema público y al modelo de educación estatal.

Como es sabido, no todas las Comunidades Autónomas se han mostrado favorables a la LOMLOE. Algunas de ellas han intentado adaptar el texto a su criterio, dibujándose en España un mapa dividido entre aliados y detractores de la Ley Celaá. EL ESPAÑOL se ha puesto en contacto con las autonomías españolas para que describan cómo va a ser para ellos el próximo año escolar 2021-2022 y qué cambios va a haber en cuanto a la convivencia de modelos educativos, elecciones de centro escolar, asignaturas del curso o gestión de la pandemia.

Andalucía

Desde Andalucía hacen público que van a ajustar su plan educativo a la LOMLOE. La Consejería de Educación sostiene va a mantener el criterio de demanda social a la hora de que las familias escojan escuela o instituto. No obstante, se tendrán en cuenta otros factores como el agrupamiento de hermanos o los bajos niveles de renta. También afirman que se introducirá en las zonas de escolarización en las que sea posible la existencia de un centro público y uno concertado.

Por otra parte, desde la Comunidad aseguran que van a obedecer a la norma básica en cuanto a criterios de promoción y titulación, así como a la hora de considerar la Religión como una asignatura no evaluable. Todavía no se han pronunciado sobre la materia de Valores Cívicos, ya que siguen en conversaciones con el Ministerio. Lo que sí afirman es que Andalucía se centrará en tomar medidas encaminadas a reforzar las matemáticas, el lenguaje, la robótica, la tecnología, la oratoria y la educación física.

Vuelta al cole. EFE

Por otra parte, resaltan que durante el presente curso se incorporarán 4.600 docentes de refuerzo en la escuela pública y de 700 en la red de centros concertados. Medida destinada a fomentar los desdobles necesarios para no tener que aplicar los ratios, que consideran económicamente inviables y que solo se pondrán en marcha en los lugares que consideren necesarios. Se tomarían, eso sí, las medidas higiénicas y sanitarias que aconsejen las autoridades.

Aragón

El Gobierno de Aragón se encuentra adaptando en estos momentos la nueva ley educativa. Algunas iniciativas ya se pondrán en marcha este año, como las que atañen a a la autonomía de centro, al proceso de selección de director y a la escolarización. Sin embargo, comunican que de manera previa a la LOMLOE, la prioridad de elección de matriculación ya se realizaba por zonas y que había un reparto equitativo del alumnado con necesidades especiales.

La Comunidad quiere adaptar para el próximo año académico los nuevos criterios de evaluación, promoción y titulación. En Bachillerato, se podrá promocionar con no más de dos materias suspensas, pero para titular se deberá tener todo aprobado.

Además, todo aquel que termine la FP básica obtendrá el título de Secundaria y una capacitación profesional en el sector que haya cursado.

Según indican desde el Departamento de Educación de Aragón, las novedades para Primaria que dictamina la Ley Celaá tendrán que esperar a ser aplicadas para el curso 2022-2023. Sin embargo, ya anuncian que se aplicará la ley en crudo: se cursará la asignatura de Valores Cívicos, se ofrecerá Educación Afectivo-sexual y la Religión será optativa, sin contar su calificación para la media del curso.

Asturias

Asturias es otra comunidad favorable a los principios y fines de la LOMLOE. El Principado mostró desde un comienzo apoyo a esta Ley, que intentará aplicar en todo lo concerniente a criterios de elección de centro y de órganos de dirección escolar. Por otra parte, comunican la que nueva norma de educación hará que el sistema público ejerza de guía de la escuela concertada. Informan, además, que tratarán de acondicionar los centros públicos al alumnado con necesidades especiales.

Aunque de momento no han dicho ni cómo ni cuándo van a comenzar a poner en práctica lo escrito por la Ley Celaá, Asturias incorporará lo antes posible el nuevo currículo académico. La Religión no contará para nota y será opcional, se impartirá Educación Afectivo-Sexual en las escuelas y se añadirá la asignatura de Valores Cívicos. Por otra parte, los asturianos podrán promocionar o titular con materias suspensas en los supuestos en los que lo contempla la LOMLOE.

También tomarán en consideración las especificaciones de la Ley de Educación sobre la elección de centro escolar. Se dará prioridad en primer lugar a tener hermanos matriculados en la escuela y también a la cercanía al domicilio del alumno, entre otros muchos puntos a valorar a la hora de escoger una primera opción de escolarización.

Baleares

Desde un principio, la Consellería D´Educació dio luz verde al plan de Celaá en las Islas Baleares. La comunidad insular fue una de las primeras en quitarle al castellano la condición de lengua vehicular, tal y como permite la LOMLOE. También coopera con el Ministerio de Educación en otras cuestiones como el fomento de la educación pública y las limitaciones a la concertada.

EFE

En cuanto a la elección de centro educativo, para los baleares el criterio de proximidad a la escuela será prioritario, entre otros muchos puntos a considerar en lugar de la calificación del estudiante. Además, se permitirá la promoción y titulación del alumnado con asignaturas suspensas cuando el profesorado así lo decida.

Desde las Islas Baleares, han expresado públicamente su apoyo al nuevo currículum académico que contempla convertir a la Religión en una asignatura optativa, pero no evaluable. Del mismo modo, los colegios e institutos baleares incorporarán la materia de Valores Cívicos en algún curso de Primaria y Secundaria. Se ofrecerá educación afectiva y sexual de manera general.

Canarias

La Consejería de Educación del Gobierno de Canarias adelanta que se atendrá a todo lo escrito en la Ley Celaá, especialmente en lo referente al fomento de la red pública y las limitaciones a la concertada. La posibilidad de elección de centro escolar en las Islas Canarias estará determinada por criterios de proximidad, de escolarización de hermanos y nivel de renta, entre otros factores que determina la nueva norma nacional.

Desde las Islas Canarias apuntan a que el presente curso entrarán en vigor los nuevos criterios de promoción y titulación con asignaturas suspensas. En referencia al currículo académico, la Religión será opcional y no contará para la media. Sin embargo, están trabajando para que la materia de Valores Cívicos sea incluida en los últimos cursos de Primaria y los primeros de Secundaria, así como la Educación Afectivo-Sexual.

Por otra parte, el próximo curso se mantendrá en Canarias la contratación de algo más de 2.600 docentes. Afirman también que aumentarán las plazas de Educación Infantil. Su intención es la de mantener los ratios determinados por la situación sanitaria actual. También aseguran que este presente curso se pondrán en marcha medidas de refuerzo de la Educación Especial en los centros públicos.

Cantabria

La Comunidad Cántabra se mostró crítica con la Ley Celaá en un primer momento. Desde el Parlamento, se llegó a solicitar un diálogo sobre algunas medidas, especialmente las relacionadas con la escuela concertada. No obstante, en estos momentos Cantabria se encuentra adaptando su sistema educativo a la LOMLOE. Aunque aún no se han pronunciado al respecto, todo indica a que se aplicarán ciertos cambios propuestos por la ley Celaá.

Según un comunicado de prensa de la Comunidad, durante el curso 2021-2022 se incorporarán las medidas referentes a las condiciones de evaluación y promoción en Primaria, ESO y Bachillerato. Otras disposiciones que establece la nueva Ley de Educación serán consideradas más adelante siguiendo un calendario específico.

Castilla-La Mancha

Castilla-La Mancha comunica que la Ley Celaá posee medidas educativas muy similares a las que la Comunidad ya había tomado. Desde la Consejería informan de que no va a haber cambios sustanciales este año en cuanto a aspectos de elección de centro, de los directores o impartición de asignaturas. Sin embargo, sí van a aplicar este año los nuevos criterios de promoción y titulación o de limitación de la repetición de cursos que establece la LOMLOE.

En cuanto a la demanda social, se podrá escoger centro educativo en función de su calificación solo en Bachillerato. Para Primaria y Secundaria prevalecerán criterios de existencia de hermanos matriculados en el centro, proximidad del domicilio, renta familiar, tener padres o madres docentes de la escuela o instituto, familia numerosa o monoparental, discapacidad de algún miembro de la familia o ser víctimas de violencia de género o terrorismo.

Este año no va a haber un aumento de las plazas en Educación Infantil en Castilla-La Mancha ni se van a contratar más docentes, pues de momento no lo consideran una necesidad. Lo mismo aseguran con los ratios, que de momento no está previsto que se aumenten. En cambio, la Consejería va a tomar medidas para adaptar los centros ordinarios al alumnado con necesidades especiales.

Castilla y León

La Junta de Castilla y León no es favorable a la aplicación de la Ley Celaá. Por ello, antes de la entrada en vigor de la misma, decretó los criterios de elección de los Consejos Escolares y el método de elección de centro escolar para el presente curso. Junto con otras Comunidades como Galicia, Andalucía o Murcia se está planteando abrir un camino judicial destinado a interrumpir algunos puntos suscritos en la LOMLOE.

Desde Castilla y León no han elaborado un comunicado claro sobre las medidas que se van a tomar este curso, pero sí han mostrado su rechazo a la inclusión de algunas materias educativas que consideran sesgadas, así como a los criterios de promoción y de titulación definidos por la LOMLOE. No obstante, no podrán desoír ni saltarse la norma nacional de carácter orgánico.

EFE

Cataluña

Desde Cataluña, transmiten que es pronto para opinar sobre ciertos aspectos de la Ley Celaá. De momento, establecen que la prioridad de elección de centro escolar estará determinada en primer lugar por la existencia de hermanos matriculados. Después, en orden decreciente, se tendrán en cuenta otros factores como la proximidad al hogar, la renta familiar y, por último, el expediente académico del alumno.

En cuanto a la eliminación del castellano como lengua vehicular, la postura de la Generalitat es públicamente favorable, aunque todavía no se sabe cuándo ni de qué manera se va a hacer efectiva esta medida. Por otra parte, Cataluña va a seguir impartiendo enseñanzas de Educación Afectivo-Sexual como lo ha empezado a hacer el pasado curso a través de su programa COEDUCAT.

Atendiendo a lo referente al aumento de plazas en los centros, Cataluña va a mantener la oferta de grupos en Educación Infantil. Lo cual no supone actualmente un problema teniendo en cuenta que este año hay 3000 alumnos matriculados menos en la etapa de 3 a 6 años.

Comunidad de Madrid

La Comunidad de Madrid ha mostrado su rechazo a la LOMLOE y se encuentra tramitando la denominada como Ley Maestra de Libertad de Elección Educativa. Esta norma autonómica está destinada a mantener la demanda social de elección de centro escolar y a blindar el modelo de escuela concertada. Aunque Madrid no es una comunidad con idioma cooficial, este texto también contempla que el español debe ser considerado como la lengua vehicular de España.

En cambio, la Consejería de Educación de Madrid comunica que va a asumir algunas medidas de la Ley Celaá como la limitación de la repetición de cursos, los criterios de promoción y titulación o la impartición de la asignatura de Valores Cívicos en Primaria y ESO. En el mismo sentido, se ofrecerá formación en materia afectivo-sexual en todos los centros escolares madrileños y la asignatura de Religión pasará a ser una optativa no evaluable.

A la hora de elegir centro escolar, Madrid lo hará por zonas, sin que este criterio cambie con respecto a años pasados. La Comunidad tiene prevista la contratación extraordinaria de más de 2.900 profesores en septiembre. Con ello, se pretende fomentar la educación presencial, aunque tomando las medidas higiénicas y sanitarias pertinentes.

Comunidad Valenciana

Desde la Generalitat de Valencia secundan por completo la Ley Celaá. Según indican, algunas medidas de la LOMLOE ya se estaban llevando a cabo en la Comunidad Valenciana. Apoyan que este nuevo texto elimine el criterio de demanda social, pues consideran que la educación concertada debe estar solo allá donde no haya suficiente oferta pública. También se muestran favorables a la eliminación de la educación segregada por sexos.

A la hora de escoger escuela, los valencianos que residan cerca del centro tendrán prioridad, así como los que tengan hermanos escolarizados. No obstante, de manera independiente, se permitirá la escolarización directa en el centro que se desee de los hijos nacidos en parto múltiple, criterio facilitado por la LOMLOE. Este año, la Comunidad ampliará la oferta de Infantil en más de 1.900 y contratará a más maestros para poder mantener los ratios en las aulas.

La Consellería D´Eduació de Valencia sostiene que la Religión se debe mantener como una materia optativa y no evaluable. En estos momentos, se encuentran trabajando para que la asignatura de Valores Cívicos y la Educación Afectivo-Sexual puedan entrar en el temario en el curso 2022-2023. En cuanto a la condición del español como lengua vehicular, la Comunidad Valenciana dice estar orgullosa de ser una comunidad trilingüe que asegura el derecho al conocimiento del castellano, el valenciano y el inglés por parte del alumnado.

Extremadura

La Junta de Extremadura informa de que se cumplirá con lo que marca la normativa de la LOMLOE. Por ejemplo, para la elección de centro, solo se tendrá en cuenta el criterio de calificación en Bachillerato. En Primaria y Secundaria, la prioridad estará determinada por la cercanía al hogar, aunque se considerarán otras circunstancias para las familias monoparentales, los hijos nacidos de parto múltiple o las víctimas de terrorismo o de violencia de género.

Este año, la Junta promete un aumento progresivo de las plazas de infantil con la incorporación de aulas de estas edades en los colegios. Además, afirman que están preparando un plan de inclusión educativa para construir nuevas Escuelas de Educación Especial en la región. También aseguran que respetarán todos los modelos de enseñanza, aunque se le dará prioridad a la educación pública, que constituye el 80% en la región.

Extremadura cumplirá con la LOMLOE en cuanto a la limitación de la repetición de cursos, de titulación o al diseño de contenidos. Todos los estudiantes de la Comunidad podrán escoger cursar religión católica, islámica o evangélica sin que estas asignaturas califiquen. Se muestran también favorables a incorporar la asignatura de Valores Cívicos y a ofrecer Educación Afectivo-sexual en las escuelas.

Galicia

La Xunta de Galicia comunica que va a respetar la norma básica del Estado. No obstante, dice estar trabajando en una ley autonómica para que la LOMLOE no afecte a ciertos aspectos educativos que quieren mantener. La Consellería de Educación rechaza los baremos de la LOMLOE que permiten promocionar o titularse con asignaturas suspensas. Del mismo modo, alegan que el cambio de condición de lengua vehicular del castellano no tiene sentido en una comunidad bilingüe.

Desde Galicia ponen el foco en mantener intactas las escuelas concertadas. Además, aseguran que el alumnado con necesidades especiales ya está integrado actualmente en el sistema público. En cuanto a la elección de colegio o instituto, la Comunidad remarca que, aparte de la proximidad al centro o tener hermanos matriculados, se tendrán en cuenta nuevos aspectos como ser víctima de terrorismo y de violencia de género o la discapacidad de un miembro de la familia.

Galicia está poniendo en marcha el Plan Recupera, que estaría destinado a contratar 1.250 profesores y a ofrecer plaza fija a 4.000 a través de oposiciones. A pesar de que la Autonomía está perdiendo alumnado, afirman que no se va a cerrar ningún colegio. En lo referente a la gestión de la pandemia, se comprometen a mantener el ratio profesor-alumno que, según sostienen desde la Xunta, tiene la mejor cifra de toda España.

La Rioja

Desde La Rioja se está trabajando por implantar y desarrollar la LOMLOE. Aseguran que la Ley Celaá será aplicada en toda su extensión. Aunque no han concretado qué medidas se van a poner en marcha este año, su intención es la de cumplir con todo lo referente al diseño del currículum académico, los nuevos criterios de promoción y titulación, los métodos de elección de la dirección de los centros y la posibilidad de que las familias elijan escuela por proximidad y los otros factores que tiene en cuenta la norma estatal.

Consideran este nuevo modelo educativo como una oportunidad para desarrollar algunos retos que tenían pendientes dentro de la Comunidad. Entre ellos, la creación de una red pública de 0-3 años, el protagonismo de la Formación Profesional, la mejora de las condiciones profesionales y de formación del profesorado, el desarrollo del nuevo plan de estudios, la educación en valores o la escuela rural.



Murcia

La Región de Murcia ha comunicado que cumplirá con la Ley Celaá en las medidas

básicas, al tratarse de un texto con poder estatal. No obstante, va a proceder a la

aplicación de instrumentos jurídicos para modificar ciertas normas que atañen a la

escuela concertada y al criterio de elección de modelo educativo por demanda social. De

momento, la Consejería de Educación y Cultura del Gobierno de Murcia ya adelantó la

convocatoria del proceso de escolarización del curso 2021-2022.

Algunas medidas que tendrían vigencia este año ya habían sido tomadas por la

Comunidad para sortear la Ley Celaá y poder aplicarse la norma anterior, la LOMCE.

Entre ellas, que la escolarización no se realice por zonas y la elección de los órganos de

dirección de los colegios siguiendo la pauta previa. Para la elección de escuela o

instituto, Murcia priorizará la existencia de hermanos matriculados en el centro, sea este

público o concertado.

Desde la Región de Murcia dicen querer reducir al mínimo la aplicación de la

LOMLOE, también en lo referente al currículum académico. Aunque deberán atenerse a

los Reales Decretos a la hora de definir criterios de evaluación, promoción y titulación,

expresan su descontento con ello. En cuanto a los ratios y otras medidas aplicables

durante la pandemia, comunican que se realizarán nuevas contrataciones de profesores

este año. También se aumentarán las plazas en Educación Infantil.



Navarra

Navarra muestra un amplio consenso con la LOMLOE. En la Comunidad Foral, se va a priorizar la educación pública y a eliminar la demandad social. La escuela concertada, suscriben, existirá en un marco de mutuo compromiso con los fines del servicio público. Del mismo modo, cuando no existan plazas suficientes en una escuela, se tendrán en cuenta criterios de admisión tales como tener hermanos matriculados o la proximidad al domicilio. Para Bachillerato sí se considerará el expediente académico. El Departamento de Educación va a establecer los criterios de promoción y titulación que defiende la Ley Celaá.

Todos los centros navarros ofrecerán la enseñanza tanto en castellano como en euskera. Existirán modelos de educación plena en castellano (en la zona no vascófona), de formación en castellano con la asignatura de Lengua Vasca, de matriculación completa en euskera (salvo Lengua Española) o un modelo mixto con materias en ambos idiomas. En cuanto al currículum, los alumnos de Navarra podrán optar a estudiar Religión, pero sin que esta cuente para nota. La Comunidad se muestra favorable a impartir Educación Cívico-Sexual e incorporará la materia de Valores Cívicos en algún curso de Primaria y Secundaria.

Navarra tiene previsto reducir los ratios este año a 20 alumnos por aula. La Comunidad ha prometido obtener un incremento en más de 300 plazas cada año en Educación Infantil hasta alcanzar las 1.137 en total, en un periodo aproximado de tres cursos escolares.

País Vasco

Desde el País Vasco han rehusado responder a cuestiones que conciernen al currículo académico y la aplicación de la Ley Celaá en su Comunidad. Recalcan que todavía es pronto para hacer público su plan educativo para el curso 2021-2022. El Gobierno de Euskadi ya había manifestado en anteriores ocasiones un apoyo a medias hacia la nueva norma nacional de Educación.

Aunque han comunicado que LOMLOE no es la Ley que desean para una comunidad que defiende el modelo de escuela concertada, aseguran que de momento la consideran más adaptable a su sistema educativo que la anterior Ley de Educación, la LOMCE.

Sigue los temas que te interesan