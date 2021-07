Estos son los colegios de los 17 mejores alumnos de Selectividad: las claves que tienen en común

Haber obtenido la mejor calificación en la Selectividad para el Acceso a la Universidad (o EBAU) no es lo único que comparten los 17 estudiantes que han hecho historia en su comunidad autónoma.

Probablemente, René, María, Athanasios, Mireia, Eduardo, Lucía, Sara, Alicia, Juan, Ruben, Jorge, Lucía, Alba, Roberto, Alejandro, Ekhi, Adrián o Lola, ignoran que más allá de una brillante nota, son muchos los aspectos que tienen en común. Como, por ejemplo, haber estudiado en un instituto público.

Todos, a excepción del andaluz René Romero, del Colegio privado Compañía de María, en Almería; y de Mireia Reventos, de la Escuela privada San Josep (Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona); han cursado sus estudios en una institución educativa pública. Y no solo eso, sino que la mayoría, aún habiendo tenido la dificultad de estudiar durante la pandemia, ha tenido elogios dedicados al trabajo incansable de sus profesores.

Cuentan Lucía y Sara Campollo, del IES Jesús de Monasterio de Potes (Cantabria), las dos primas que han logrado la mayor calificación de su región (13,8), que, a pesar de su gran esfuerzo, llegar hasta el final no habría sido posible sin sus docentes y su implicación. "Han trabajado muy duro, incluso cuando estaban confinados. Les mandábamos fotos, nos corregían ejercicios... Se han volcado".

Conseguir la máxima nota en la EBAU, en cierto modo, también puede haber estado relacionado con que gran parte de ellos ha cursado estudios bilingües. Es el caso de Adrián Álvaro Bueno, de Tudela (Navarra). Alumno del IES Benjamín, cursó sus estudios en bilingüe desde muy pequeño y domina tanto el francés como el inglés, idiomas en los que tiene un nivel B2.

Universidad

Por otro lado, la mayoría ha optado por una carrera de la rama científica. Lucía, Sara, Juan, Alejandro y Lola estudiarán el grado de Medicina. Roberto y Ekhi se matricularán en Matemáticas, y Adrián y Athanasios coincidirán en la Universidad de Zaragoza cursando el doble grado de Física y Matemáticas. Mientras,una pequeña parte, en concreto seis de ellos, invertirá todo su potencial en una carrera de la rama de las ciencias sociales. Cursarán Derecho, Administración y Dirección de Empresas (ADE), Economía, Traducción e Interpretación o Periodismo.

Además, estos estudiantes planean quedarse en su región estudiando. Por ejemplo, Eduardo Alonso, de Luanco (Asturias), estudiará Historia en la Universidad de Oviedo. Roberto Mulas, madrileño, estudiará en la Universidad Autónoma, y Lucía y Sara Campollo, de Potes (Cantabria), estudiarán Medicina en la Universidad de Santander.

La historia de estas dos primas es posiblemente la más curiosa de todas. Ambas han obtenido la mayor e idéntica calificación en la EBAU cántabra, un 13,8 sobre 14. Viven en la misma localidad, estudian juntas desde que comenzaron el colegio y si todo sigue según sus planes, lo seguirán haciendo en la universidad. Puede incluso que hasta trabajen juntas, quién sabe. "Lo que no sabe una, lo sabe la otra". Son el equipo perfecto, cuentan.

Dos primas cántabras

Lucía y Sara Campollo, de Potes (Cantabria).

"Hemos estudiado muchísimo, nos esperábamos una buena nota, no nos engañábamos, pero no tanto, siempre piensas que los nervios te pueden pasar una mala jugada; estamos muy contentas", confiesan Lucía y Sara Campo, en una entrevista con EL ESPAÑOL. A estas dos cántabras siempre les han llamado la atención las Ciencias de la Salud. No obstante, hasta el último momento no sabían si podrían acceder a alguna de ellas. Ahora ya no hay dudas, estudiarán Medicina en Santander, en la Universidad de Cantabria. "Medicina siempre ha sido una buena opción, la posibilidad de ayudar a otras personas con tu trabajo es muy gratificante", dicen ambas. Estas son las historias del resto de sus compañeros, las mejores notas de todo el país.

Andalucía

María Cuadrado

En Andalucía, el oro ha sido para René Romero (14), el primer almeriense que ha conseguido por primera vez alcanzar la máxima nota en su región, y que estudiará el doble grado de Farmacia y Matemáticas. Y para María Cuadrado, estudiante del IES Vega de Mijasque, que ha obtenido una notá idéntica a la de su compañero, 14 sobre 14. Esta malagueña, que ya ha publicado su primer libro, estudiará Traducción e Interpretación en inglés en la Universidad de Málaga (UMA)

Aragón

Unas décimas más ha conseguido en su califación Athanasios Usero Samarás, en Aragón. Este zaragozano, que estudió en el IES Miguel Catalán, en la capital aragonesa, ha obtenido un 13,965 en la Evaluación para el Accedo a la Universidad (EBAU). No tendrá problema para elegir carrera, pero según cuenta este estudiante, de madre griega y padre aragonés, lo tiene decidido desde hace tiempo. Estudiara el doble grado de Matemáticas y Física en la Universidad de Zaragoza (Unizar).

"Tiene las plazas muy limitadas y sabía que tenía que esforzarme al máximo. Siempre he sido más de ciencias. Al principio me influyó algo mi tío, ingeniero informático, y quería hacer algo parecido a lo suyo. Mi abuelo sí que estudió Físicas. Mi familia ha estado relacionada con las ciencias y es lo que me gusta básicamente", apunta este alumno sobresaliente.

Asturias

Eduardo Alonso, de Luanco, estudiará Historia.

De todos los protagonistas, probablemente, Eduardo Alonso era el que menos esperaba recibir una llamada el pasado miércoles de la Universidad de Oviedo. Había sido la mejor nota de la EBAU, "¿pero cómo?", pensó. Era lógico. Este asturiano, de Luanco, solo se había presentado a una asignatura en la fase específica de la prueba, es decir, solo podía tener un 12 sobre 14 como máximo. Y eso fue precisamente lo que consiguió. Esperaba que alguien le superase, pero no fue así. Él era el mejor expediente.

"De repente, el jueves empecé a recibir un aluvión de llamadas", cuenta a EL ESPAÑOL este asturiano, alumno del IES Cristo del Socorro. Si solo se examinó de una asignatura en esa parte del examen fue porque tenía claro lo que quería estudiar: el grado de Historia en la Universidad de Oviedo. "Lo tenía decidido antes de hacer la EBAU, pero tuve dudas durante el bachillerato por eso hice el de Ciencias Sociales y no el de Humanidades. También me planteé Periodismo, Ciencias Políticas o Historia del Arte, pero al final me decanté por Historia. La he elegido simplemente porque me apetece, cierto es que lo más probable es que acabe opositando para profesor en el futuro", concluye.

Baleares

Maria Alemany, alumna del IES Isidor Macabich, en Ibiza, ha conseguido la mejor nota de este año, con un 9,88 de nota de acceso (en la parte de la EBAU). Al principio, creía que solo era la máxima calificación de su isla. No obstante, hace unos días le comunicaron que finalmente era también la de toda Baleares. El próximo septiembre empezaré el doble grado de Estudios Ingleses y Traducción, en la Universidad de Córdoba. El único centro español donde se imparte esta doble titulación.

Canarias

Yurena Peña Alonso, la mejor nota de la EBAU en Canarias.

En Canarias, Yurena Peña Alonso, del IES Puerto del Rosario, residente en la isla de Fuerteventura, ha sidola estudiante con mejor nota de todo el archipiélago. La joven majorera ha conseguidoun 10 en la nota final de la EBAU, con un 10 en todas las materias comunes y un 10 en cada modalidad. Con un 13.96 de nota, Peña se preinscribirá en la Universidad de Salamanca para estudiar Medicina. De momento no tiene muy claro a qué especialidad se quiere dedicar, aunque por ahora la que más le llama la atención es Neurología.

Castilla-La Mancha

Alicia Ruiz Romero ha sido la manchega que ha obtenido la mejor nota de su comunidad autónoma en la EBAU: un 13,975 sobre 14 puntos. Esta joven cursó el Bachillerato el IES Bernardo Balbuena de Valdepeñas, Ciudad Real, en la modalidad de Ciencias de Salud. Y, según reconoce, pretende seguir formándose en su tierra. Estudiará Fisioterapia en el campus de Toledo, en la Universidad de Castilla-La Mancha.

Castilla y León

Juan Esteban estudiará Medicina.

Esfuerzo, horas y estudio han sido los tres ingredientes que han convertido a Juan Esteban Platero en el mejor alumno de la EBAU en Castilla y León, con una nota de 9,96 (esta calificación es solo de la prueba de acceso a la universidad, no la media con el bachillerato). Reconoce, no obstante, que no se esperaba una nota tan alta porque el examen de Lengua no había ido del todo bien.

Tras estudiar en el IES Delicias, en Valladolid, este joven de 18 años tiene claro que estudiará el grado de Medicina, aunque no tiene claro todavía dónde. "Es muy vocacional por razones muy personales. Quiero estudiar Medicina porque me gusta ayudar a la gente y también por todas las salidas que tiene", apunta.

Cataluña

En Cataluña, Mireia Raventos, estudiante de la Escola Sant Josep (Sant Sadurní d'Anoia, Barcelona) ha logrado la excelencia con un 13,96 sobre 14. La joven, de Vilafranca del Penedès, estudiará la carrera de Física, algo que tenía bastante claro desde que era pequeña, según ha reconocido a medios locales. "Me gustaba todo lo relacionado con el espacio y también las matemáticas".

Comunidad Valenciana

Tampoco esperaba ser el mejor Ruben Bolta, de Pego (Alicante). Según cuenta a este periódico, en la EBAU valenciana hubo muchas sorpresas, entre ellas cambios en las preguntas de algunas asignaturas. Así que nunca pensó que los exámenes le saldrían de diez, pero se equivocaba.

Este alicantino, que cursó el bachillerato en el IES Enric Valor, ha obtenido un 13,976, la mejor calificación en la Comunidad Valenciana. Todo gracias al esfuerzo constante de este alumno que, como no tenía claro cuál sería la nota de corte en su carrera, fue siempre a por la máxima nota. "El doble grado que voy a estudiar es nuevo, es de Derecho y Economía en la Universidad de Valencia. Y como no sabía lo que necesitaba, fui a por todas".

Extremadura

Lo de Jorge Salcedo, de Cáceres, ha sido de 10, pero en todo. Lo que le ha coronado como uno de los pocos alumnos en España que han sacado un 14 en la EBAU. En Extremadura, no obstante, también han conseguido esa calificación dos alumnos más: Javier Rubio y María Fernández. Lo sorprendente, como en el caso de otros estudiantes, es que Jorge no se lo esperaba. Es más, dice que se lo esperaba "más de sus amigos". "Uno de los exámenes, Lengua, no me salió tan bien y por eso no estaba tan convencido. Yo esa mañana me levanté bastante tarde. No tenía especial curiosidad por verlas, pero fui al ordenador y vi los cinco dieces. Pegué un grito y al poco llegaron todas las entrevistas", relata a EL ESPAÑOL.

Este joven, que curso bachillerato en el IES Norba Caesarina, tiene ya claro en que se matriculará el curso que viene. Aunque se debate en la forma. "Probablemente estudiará el doble grado de Derecho y ADE en la Universidad de Cáceres, pero no sé si estudiar por separado Derecho o ADE. Durante los últimos cursos descubrí que me gusta el ámbito de los negocios, en el futuro me gustaría trabajar en una gran empresa o fundar una... Así que estas carreras son las ideales".

Galicia

Lucía Chazó estudiará Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela.

En Galicia, la nota más elevada, incluyendo las calificaciones del expediente de bachillerato y de la EBAU gallega, corresponde a Lucía Chazo Bello. Una estudiante del IES Fermín Bouza Brey, en Vilagarcía de Arousa (Pontevedra), que ha obtenido un 13,96 y se ha quedado a cuatro décimas de la máxima puntuación posible.

Pese a poder estudiar cualquier carrera, este joven, fanática del Celta de Vigo, tiene muy claro a qué se quiere dedicar en el futuro. Estudiará Periodismo en la Universidad de Santiago de Compostela. "Desde pequeña estaba convencida de que quería hacer periodismo", contaba a un medio local. Si elige la rama deportiva no le sorprenderá a nadie.

La Rioja

Alba Pérez Cortés, de Haro (La Rioja).

A Alba Pérez Cortés, de Haro (La Rioja) no le llamaron de la Universidad, le llamó directamente el consejero de Educación, Pedro Uruñuela, para darle la buena nueva. Había sido el mejor expediente de toda la región: un 13,91. "Sabía que me había ido bien, pero fue impactante", cuenta esta alumna del IES Ciudad de Haro.

Al igual que su compañero Eduardo Alonso, aunque en una rama complemente distinta, esta joven riojana tiene pensado dedicarse a la docencia en el futuro. "Estudiaré el grado de Química en la Universidad de La Rioja. No lo tenía nada claro hasta hace poco. Me gustan las ciencias puras, pero nunca he sabido lo que me gustaba más. Este año he tenido que una profesora que me ha marcado bastante y eso me ha hecho decidirme".

Madrid

En Torrejón de Ardoz (Madrid), Roberto Mulas, del IES Valle Inclán, se ha proclamado como el alumno más brillante de la región con una puntuación de 14 en la EBAU. A pocas décimas de él, no obstante, se ha quedado María Añibarro, del Colegio Valdefuentes de Madrid.

Roberto, que hizo el bachillerto de Ciencias, estudiará Matemáticas pero aún no sabe si en la Universidad Autónoma de Madrid o en la Complutense. "Siempre me han gustado las matemáticas. Son un mundo muy racional, muy sistemático, con el que se puede entender la realidad perfectamente", comentaba Mulas. Por su parte, Añibarro quiere estudiar Derecho o Derecho y ADE en la Autónoma, con vistas a opositar en el futuro para ser notaria, registradora de la propiedad o jueza.

Región de Murcia

Alejandro Vigueras, de Ceutí (Murcia).

Alejandro Vigueras, de Ceutí (Murcia), tampoco esperaba recibir ninguna llamada de la Universidad de Murcia la semana pasada, pero sucedió. Había sido el mejor de toda la comunidad autónoma con un 13,94 sobre 14 puntos. Este joven, que cursó el bachillerato en la modalidad de ciencias en el IES Felipe de Borgón, estudiará Medicina en la Universidad de Murcia. Aunque al principio estuvo muy dividido entre Biología y Matemáticas y Física, o por otro lado Medicina o Biotecnología; ahora, con la nota, no le le quedan dudas. "Me quedaré aquí estudiando Medicina", señana en una charla con este periódico.

País Vasco

En Euskadi, el primer premio ha sido para el donostiarra Ekhi Camino, del IES Antigua Luberri, que ha obtenido un 13,882 en la EBAU. Aún con esa nota, este alumno no ha variado su decisión de matricularse en Matemáticas el próximo curso. Y todo gracias a la profesora de esta materia que ha tenido en los dos últimos años. "Me ha ayudado mucho a decidirme, siempre me ha dicho que soy muy bueno en esa asignatura" apuntaba este alumno.

Navarra

A Adrián Álvaro Bueno, de Tudela, ser la mejor nota (13,90) en la EBAU de Navarra le costó dejar una de sus mayores pasiones, el judo. Pero es lo que tenía que hacer, primero por la pandemia, y segundo, para superar la nota de corte que tenía su carrera: un 13,6. Este joven, del IES Benjamín, Será, con toda probabilidad, compañero del zaragozano Athanasios Usero, puesto que estudiará el doble grado de Física y Matemáticas, en la Universidad de Zaragoza, principalmente por la cercanía a su casa.

Ceuta

En Ceuta, Lola Merino Vázquez, ha conseguido alzarse con el oro, ha sido la mejor nota de la selectividad, un 13,80 sobre 14. Esta joven, que estudio el bachillerato de Ciencias de la Salud en el IES Luis de Camoens, espera poder estudiar el grado de Medicina en la Universidad de Sevilla, donde le piden un 13,256 o en la Complutense de Madrid, donde debe tener un 13,303 para entrar. En cualquier caso, no tendrá ningún problema. El esfuerzo ha merecido la pena.

*En Melilla no se han publicado todavía los datos de las pruebas de acceso a la universidad.