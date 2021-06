'El Cigala' sólo podrá ver a sus hijos con un familiar de Kina: tendrá que pasar 1.200 euros de pensión

Diego 'El Cigala' tendrá que pasar 600 euros por cada uno de sus dos hijos a Kina Méndez, la expareja que le denunció por dos años de malos tratos físicos y psicológicos. La madre de Manuel y Aurora, de cuatro y dos años, respectivamente, está aislada en Jerez de la Frontera (Cádiz) "muy baja de ánimos y sin ánimos de nada", como afirmó su abogada, Angélica García a EL ESPAÑOL.

Según adelanta El Diario de Jerez, además de los 1.200 euros mensuales, se mantiene la orden de alejamiento de Kina Méndez que pesa sobre 'El Cigala'. El régimen de visitas, además, es muy estricto: "No tiene posibilidad de pernocta y no puede salir de Jerez" con los pequeños. Según la letrada, además, el artista no podrá estar a solas con Manuel y Aurora. Siempre tendrá que haber un miembro de la familia Méndez con ellos.

El Juzgado de Violencia de Género ha concretado, además, un punto de encuentro para que los menores se encuentren con 'El Cigala'. Será en la calle Sevilla de Jerez y de ahí tendrán que irse a un sitio conocido previamente.

Por otro lado, estas medidas son provisionales hasta que el 2 de septiembre, como afirmó la abogada de Kina Méndez a EL ESPAÑOL, se reanuden las testificales. Entonces, declararán ante el juez Julio César Fernández, mánager de 'El Cigala' y familiares de Kina Méndez.

Kina Méndez en una actuación en 2007 en el programa "Gente de primavera". RTVE

En este sentido, Angélica García Castillo ha destacado que las medidas civiles que se han tomado son satisfactorias para Kina, que se está haciendo cargo de los dos hijos de la pareja desde que volvió a Jerez.

'El Cigala' enviudó de Amparo Fernández en 2015. Tras más de veinte años de matrimonio, el cantante, afincado en la República Dominicana, tardó más de un año en volver a tener pareja. Fue con Kina Méndez con quien rehizo su vida y pronto tuvo a Manuel, el primer hijo de la pareja y el tercero de 'El Cigala'.

Kina, que en 2011 se mudó a Estados Unidos y se casó con el guitarrista flamenco Gopal Slavonic, lo dejó todo para irse con 'El Cigala'. No fue hasta principios de 2021 que la artista volvió a su tierra, a Jerez, donde ahora está arropada por su familia, sobre todo su madre y sus dos hijos.