Los dos años de "infierno" de Kina, expareja del Cigala: su refugio en Jerez sin cantar en meses

"Ha pasado un infierno durante más de dos años, normal que quiera estar tranquila". Así hablan los familiares de Dolores la cantaora, más conocida como Kina Méndez, la expareja de Diego 'El Cigala', cuando acuden curiosos a interesarse por la situación de la cantaora jerezana. "La última vez que salió y la vimos cantar fue en Semana Santa", cuentan en La Plazuela, una de las zonas frecuentadas por la familia

Kina es la madre de los dos últimos hijos del Cigala, Manuel (4) y Aurora (2). A principios del mes de junio, denunció por maltrato físico y psicológico al artista, pero en la ciudad del arte y del flamenco, hay una ley del silencio al respecto. Pocos son los que se atreven a decir algo sobre este asunto. Llevaba, según explica la denuncia que interpuso contra el padre de sus hijos, más de dos años sufriendo esos malos tratos. Llegó a su tierra natal para apartarse de todo el ruido que sabía que se iba a levantar. Se refugió en Jerez de la Frontera (Cádiz) hace unos meses para estar con su madre y sus pequeños aislada del ruido. Con su familia.

Ahora, Diego 'El Cigala' está en libertad con cargos. Nada más salir en libertad tras haber sido detenido el 9 de junio, lanzó un mensaje que no cayó bien a la familia de su expareja: "Seguro que son los dineros, siempre quieren dineros las mujeres". El cantaor se pasaba de frenada con unas declaraciones en las que quitaba importancia a la denuncia. Tuvo que rectificar: "Admiro y amo a las mujeres". En el entorno de la familia Méndez afirman que "lo hizo para dejar mal a Kina, para que la gente pensara que era porque no le pasaba la pensión". Y aseguran que "aquí en Jerez no le va a faltar nada" a la madre Manuel y Aurora.

El Cigala y las mujeres

La vida de Diego 'El Cigala' cambió radicalmente cuando en 2015 fallecía la que era su mujer, Amparo Fernández. Fue al poco tiempo de irse a vivir a la República Dominicana, donde el artista aún tiene fijada su residencia. Con Amparo había vivido más de dos décadas y durante todos esos años ella fue su principal apoyo personal, artístico y profesional. Le cuidaba como una madre y le salvó, en más de una ocasión, de sí mismo. Sobre todo cuando más se castigaba con la droga. Una pérdida que le costó superar.

A finales de 2016 comenzaba su relación con Kina: "Dios te quita una cosa y te recompensa con otra", decía por entonces El Cigala. Unos meses más tarde nacía Manuel, fruto de la relación del cantaor con la jerezana. Declaraba que Kina le quería y le entendía "como nadie" y fue el empujón que necesitó para terminar el disco que, por entonces, le había costado tres años de trabajo: Indestructible.

Diego 'El Cigala' ha llegado a autodenominarse feminista, así lo aseguró en una entrevista con EL ESPAÑOL. Pero ha tenido algún encontronazo con mujeres. De hecho, en 2014 ya estuvo detenido y fue condenado por amenazas a una azafata de vuelo: "Eres una guarra, tu cara no me gusta nada". Le llegó a decir que le sacaría del avión "con las piernas por delante". Todo esto por no querer colgarle un traje.

Kina en América

En marzo de 2021 Kina ya estaba en su tierra. Allí le dedicó tiempo a Rober Pazo, el presentador del programa de Flamenco de Onda Jerez. Se había ido en 2010 a hacer las Américas y a trabajar como artista flamenca sobre todo en Estados Unidos. En la conversación, Kina reconoce que su vida le llevó a dejar aquel país para irse a República Dominicana, pero sin nombrar a El Cigala. "Ahora he vuelto a mi tierra con mis hijos. Y feliz".

"Quiero retomar mi carrera en Jerez. Ser artista es un fuego que hay siempre dentro, aunque las vicisitudes de la vida nos lleve por otro lado". Kina, lleva desde entonces preparando un proyecto sin prisas: "Vengo de donde vengo, tengo el apellido Méndez y eso dice mucho. Me ha costado construir mi sello propio, por eso me fui fuera de estas fronteras", reconoce la artista. Por eso se fue a América. Allí, además, fue protagonista de uno de los programas de Canal Sur Televisión, Andaluces por el Mundo. Vivía en California, en Nevada City.

Corría el año 2011 y estaba acabando de grabar unas bulerías. "En California hay una comunidad de flamenco muy importante, hasta que no llegué no lo supe", afirmaba por entonces. Estuvo más de un lustro allí donde, incluso, llegó a contraer matrimonio con Gopal Méndez Slavonic, un famoso guitarrista flamenco estadounidense. Slavonic ha colaborado con gran cantidad de artistas y estuvo dos años viviendo en Sevilla y Jerez entre 1999 y 2000. "La familia lo conoce por Skype", afirmaba entonces Kina, "nos queríamos casar rápido".

La artista se fue "un mes a trabajar" y se quedó. "Mi madre me preguntó que qué pasaba conmigo", porque mes tras mes decidía no volver a Jerez y quedarse en California. Estaba feliz junto a Gopal. Tenía trabajo, mucho trabajo. Todas las semanas recorría las casi tres horas que separaban su ciudad de San Francisco. Lo hacía para cantar en el B44 con Jason McGuire, "del clan de los Canasteros de California".

Nadie sabe nada

"No sabemos nada". De Kina nadie sabe nada en Jerez de la Frontera. O al menos eso dicen con la boca. Las mascarillas dejan al descubierto los ojos y, ya se sabe, con eso es suficiente para saber que hay quien niega con la boca y afirma con los ojos. "Es un tema muy complicado y nadie va a querer decirte nada", me comenta una mujer que para por el bar La Perla.

Kina ha denunciado a El Cigala por "malos tratos continuados durante dos años" EE

"En Jerez das una patada y sale un Méndez", comenta un paisano que se mueve por la zona del mercado. Y no falta a la verdad. La de los Méndez es una familia de artistas y de currantes. La de la cantaora es una familia tradicional de Jerez: gitanos, cantaores, comerciantes... Pero Kina está apartada del ruido que hay en torno a su figura a raíz de la detención del Cigala. "No quiere problemas", afirman en su entorno. "Desde que vino a Jerez, no ha cantado en ningún sitio. Dicen que está preparando un trabajillo para América".

En el Teatro Villamarta, donde cualquier artista flamenco tiene que consagrarse, tampoco tienen noticias de Kina. "No sabía ni que estaba en Jerez otra vez". Lo comenta una de las personas que andan por el interior del teatro que por las mañanas está cerrado al público. "Ni idea, de verdad", insiste.

Fachada principal del Teatro Villamarta de Jerez. F.J. Cristòfol

En el Barrio de San Miguel, el barrio de los Méndez, empiezan a mirar con recelo tanta pregunta por su prima. "¿Quién pregunta por ella?", responden a la consultas. "Hombre, la Kina vino a cantar en la fiesta que hicimos en Semana Santa", afirma un hermano de la Cofradía del Cristo que para en el bar La Plazuela, junto al monumento a La Paquera de Jerez, el miembro más conocido de la familia Méndez.

Cantó al Cristo

El Viernes Santo en Jerez sale el Cristo. Así, sin más. Una imponente imagen de un Crucificado expirando y que levanta devociones en esta localidad gaditana. La Semana Santa de 2021 fue muy diferente para todos. Para Kina Méndez, también. La expareja de El Cigala estaba casi recién aterrizada desde el otro lado del Atlántico y se disponía a estar tranquila con su madre y sus dos hijos.

Pero ese Viernes Santo, Kina Méndez cantó, antes de que su nombre trascendiera al mundo del flamenco, delante del Cristo. Participó en una fiesta que los hermanos de la Expiración prepararon en La Plazuela, una zona muy de los Méndez. En Jerez hay una hermandad oficial de los gitanos, la del Prendimiento. Pero las cofradías del Cristo y de la Yedra son las de los Méndez. El primo de Kina, Jesús, canta todos los años a la Virgen de la Esperanza. Esta Semana Santa, Kina también quiso dedicar su canto a esa imagen.

Jesús Méndez, su primo, es un habitual de cada Semana Santa en La Plazuela. Su nombre y el de la Hermandad de la Yedra están muy unidos y siempre que ha estado en su mano ha colaborado. Esta corporación cuenta con una cocina autogestionada dentro de su amplia labor social a la que el cantaor flamenco ha prestado su ayuda en diversos momentos.

Monumento a La Paquera de Jerez, delante de la capilla de la Hermandad de la Yedra. F.J. Cristòfol

Políticos y pescaderos

En el mercado de abastos de Jerez también hay mucho Méndez. Los que no han sacado su vena flamenca o se dedican profesionalmente a ello, se ganan la vida vendiendo pescado en la plaza. Allí, hablar de Kina es un tabú. "Yo es que no he tenido mucho trato con ella desde que éramos pequeños", afirma uno de sus primos.

Es tan amplia la familia Méndez que les ha dado para tener hasta un concejal. El portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento es Manuel Méndez, primo de Kina. Otros Méndez son Paco, su padre, con el que apenas tiene relación, o Diego 'Pichorra' todos cantaores.

Puestos de la familia Méndez en el mercado de Jerez. F.J. Cristòfol

Si hay algo que tienen claro todos los miembros es en proteger a Kina, abstraerla de todo el ruido mediático y que su estancia en Jerez sirva para que pueda recomponerse tras los dos años de maltrato por los que ha denunciado a Diego 'el Cigala'. Arropada por su madre y los suyos, la artista jerezana está dedicándose a sus dos hijos y a preparar futuros trabajos fuera de España, donde ha desarrollado su carrera artística. Salir a cantarle al Cristo fue uno de los momentos más reconfortantes en los últimos meses. Ahora espera que pasen los malos días y se aclare la situación con 'El Cigala'.