Kina, la cantaora que ha denunciado a El Cigala por malos tratos, se fue con sus hijos a Jerez hace meses

Diego ‘El Cigala’ lo tenía todo listo para iniciar una nueva gira por España. Voló entre el domingo y el lunes a Madrid desde la República Dominicana, donde reside. Tres días después, este jueves, ha sido detenido en su hotel de Madrid. Los hechos sucedieron apenas 48 horas antes de su primer concierto en el Parador de Nerja (Málaga), previsto para el 12 de junio. El motivo: una denuncia por malos tratos continuados durante los dos últimos años. Quien la ha puesto es Dolores Ruiz Méndez conocida también como ‘Kina’, de 42 años, su mujer y madre de sus dos últimos hijos.

Según fuentes policiales, la denuncia fue interpuesta en las últimas horas, coincidiendo con la llegada del cantaor a España y no por un episodio concreto o reciente. Pocas horas después de su detención, el cantaor, que se encaminaba a pasar la noche en los calabozos de la Comisaría de la Policía Nacional del Distrito Centro, ha quedado en libertad sin cargos. "¡Me voy para Málaga!", ha dicho a una cámara de televisión, a quien también ha afirmado que "las mujeres siempre quieren dinero".

La pareja de artistas -Kina también es cantaora- llevaba virtualmente separada desde hace unos meses, según ha podido saber EL ESPAÑOL por parte de un conocedor de la familia. El Cigala y Kina pasaron juntos a principios de enero la fiesta de Reyes con sus hijos, Manuel y Aurora, en el país caribeño. Pero, poco después, ella se llevaría a los niños hasta Jerez, de donde es natural. El motivo, sin confirmar, podrían ser los presuntos malos tratos.

Kina Méndez en una actuación en 2007 en el programa "Gente de primavera". RTVE

“En febrero y marzo ya se la vio actuar en algún bolo o en algún acto en Jerez. Ella ya daba la relación por rota”, continúa esta persona. Desde su regreso de República Dominicana, Kina reside con sus hijos en un piso que compró junto a “El Cigala” en la zona Norte de Jerez, y cerca de su familia. Kina está emparentada con una importante saga del flamenco en Jerez, los Méndez. Es prima del cantaor Jesús Méndez y sobrina de la también cantaora y ya fallecida Francisca Méndez Garrido, conocida como “La Paquera de Jerez”.

“No es la primera vez”

Otro jerezano del entorno de la familia asegura a este periódico que no es el primer episodio turbulento en la vida de la pareja: “El año pasado, Kina publicó en sus redes sociales que ‘El Cigala’ desapareció sin dar explicaciones. Ella dijo que la había abandonado y dejado con sus hijos en su casa de República Dominicana. Pocos días después, borró la publicación”.

Este conocido afirma que, conociendo el carácter de ambos, “pondría todo el caso en cuarentena”. “Él ya se sabe como es, no es ningún santo, pero ella tampoco es la persona más estable del mundo. No es la típica artista con una carrera normal. Aparecía para un espectáculo y luego desaparecía de forma completamente inexplicable. En Jerez tiene amigos, pero no muchos, y cuando viene por aquí, se la ve pasear por el centro con su madre y con los hijos, poco más. Se la ve muy poco”.

Kina se crió en una familia de cantaores y artistas flamencos y subió rápidamente a los tablaos en su Jerez natal. Sus actuaciones se extendieron a numerosas peñas en su ciudad y por toda Andalucía. “En sus comienzos, acompañó a artistas de renombre en fiestas privadas, como es el caso de la familia Moneo o la bailaora María del Mar Moreno. En el año 2000, interviene en el espectáculo dirigido por el guitarrista Manuel Morao, por cuya compañía han pasado los artistas más señeros de la tierra jerezana. Es también en esa época cuando colabora con artistas como Alfredo Lagos o Nano de Jerez”, dice una presentación de uno de sus espectáculos.

Poco después se mudaría a Sevilla. Participó en festivales de renombre como la Fiesta de la Bulería, las Fiestas de Otoño de Jerez, y tuvo apariciones televisivas en programas como “Gente de Primera” de TVE o el programa de Juan y Medio y “La Tarde con Maria del Monte”, en Canal Sur. También giró con Salvador Távora como solista en las óperas flamencas “Carmen” y “Carmina Burana”, con las que comenzó a ver mundo.

En 2008, se trasladó a Madrid, donde sacó su disco “Entre Sevilla y Madrid” y, de ahí, daría el salto a Estados Unidos.

El romance con Diego

Para un crítico flamenco que ha seguido su trayectoria, Kina es una artista de un gran talento pero nunca ha formado parte del primer nivel en el flamenco internacional. “Si te vas a Estados Unidos, o te conviertes en una megaestrella o, lamentablemente, te pierden la pista”, apunta.

A Kina le pasó lo segundo. Estuvo en Nueva York, Minneapolis y Miami, y echó raíces en el país. De hecho, antes de estar con ‘El Cigala’, estuvo casada con un hombre de nacionalidad estadounidense. El matrimonio duró poco tiempo. Más tarde, conocería a Diego. “En la familia del flamenco todo el mundo se conoce, y en algún viaje por algún espectáculo o en una fiesta en Estados Unidos o en República Dominicana, se pusieron cara”, dice el crítico.

Desde 2016 formalizaron su relación. Apenas un año antes, la compañera de vida de El Cigala y madre de sus dos primeros hijos, Amparo Fernández, había fallecido, después de 25 años de relación. ‘El Cigala’ rehizo su vida con Kina entre República Dominicana, Estados Unidos y España. Desde entonces, la cantaora continuó apareciendo de forma errática sobre los escenarios.

A pesar de ser familias conocidas del mundo del flamenco, ambos clanes nunca se mezclaron demasiado. “No hacían vida de familia como sí sucede en otros casos del mundo del flamenco. Se juntaban en las ferias, y poco más”, dice la persona del entorno de la familia. ‘El Cigala’, de hecho, aparece en una de esas ocasiones junto a la familia Méndez, en una fiesta en una caseta en el contexto de la Feria del Caballo de Jerez de 2017.