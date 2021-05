El vídeo indignante de cómo se recibe a la etarra asesina Lorentxa Beyre con música, niños y bailes

El 17 de marzo de 2001, el Mosso d'Esquadra Santos Santamaría Avendaño perdía la vida después de la detonación de un coche bomba que la banda terrorista ETA puso en el Hotel Montecarlo de Roses (Girona). 20 años después, la terrorista que puso el coche que acabó con la vida del agente, ha sido puesta en libertad. Lorentxa Beyre, la autora de aquel brutal asesinato, salió de prisión 30 de abril y, en Cambo-les-Bains, una pequeña localidad del País Vasco francés, la han recibido por todo lo alto.

Las imágenes difundidas por Twitter a última hora de la tarde del sábado por la presidenta del Colectivo de Víctimas del Terrorismo (COVITE), Consuelo Ordóñez, son escalofriantes. En los vídeos puede apreciarse cómo cientos de personas participan en un "ongi etorri" (bienvenida) en un recinto deportivo cubierto en el que suena la música y niños y adultos con txapelas bailan cogidos de la mano al son de la música, mientras celebran el regreso de la criminal.

En otra de las grabaciones puede apreciarse un baile con gigantes que en sus ropajes llevan pancartas con el lema "Euskal Presoak Etxera" (presos vascos a casa).

Sin medidas sanitarias

La dirigente del colectivo de víctimas denuncia la falta de actuación de la Policía Nacional de Francia por haber permitido un acto de estas características que, además, no cumplía con ninguna de las medidas sanitarias que rigen en el país galo por la Covid: los asistentes no llevan mascarilla y no guardan ninguna distancia de seguridad en la fiesta en homenaje a la expresa de ETA.

COVITE ha denunciado que Beyre, natural de Cambo-les-Bains, fue recibida "como una auténtica heroína", después de ser puesta en libertad de la prisión francesa de Roanne, en el departamento del Loira. Allí ha cumplido casi 20 años de prisión. Por otro lado, el colectivo de víctimas ha señalado que este tipo de actos son cada vez más extraños en España por la presión social que han ejercido. Pero, en Francia, esto es algo que no sucede.

"La recibieron entre gritos, aplausos y pasillos de honor. Sus méritos: haber asesinado o ayudado a asesinar. Una de sus víctimas fue el mosso d'esquadra, Santos Santamaría, de apenas 33 años", dijo Covite en un primer mensaje, antes de que se difundieran las imágenes de la fiesta. "Como si de una estrella del rock se tratase", añadieron.

La etarra fue detenida el 12 de diciembre de 2001 por la policía del país vecino en Auch, en el departamento de Gers, junto a los terroristas Juan Ramón Karasatorre, Jose Ramón Lete y Miren Orkolaga. Fue condenada a 27 años de prisión.