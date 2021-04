El hijo de Cunningham, contra Pablo Iglesias: "Tus amigos de ETA amenazaron a mi familia"

Pablo Iglesias sigue dando que hablar por las amenazas recibidas en los últimos días. Las balas en los sobres que le han llegado, o se han quedado en las comandancias de la Guardia Civil o Correos, también han sido comentadas en el mundo del deporte por algunos futbolistas, exjugadores o también hijos de algunas leyendas del fútbol español. Laurie Cunningham es uno de los que dejó su huella por lo que supuso para la historia que por lo que hizo en el campo. Ahora habla su hijo.

El inglés fue el primer futbolista negro en llevar la camiseta de los 'Three Lions' en un partido oficial, algo que fue visto mal por algunos seguidores radicales. En España llegó a jugar en el Real Madrid y el Sporting, donde las lesiones le castigaron y le impidieron triunfar de manera definitiva. Además, su trágico accidente fue un final bastante impactante para la carrera de un jugador llamado a ser uno de los impulsores de la igualdad en el deporte.

Durante esta estancia en España, no todo el mundo estaba de acuerdo en que un negro pudiera defender los colores del Real Madrid, o simplemente que jugase en la Primera División del país. Es por lo que ahora Sergio Cunningham ha recordado lo que sufrió su padre, comparando las amenazas que recibió él y las que está viendo Pablo Iglesias en los últimos días. Lo ha hecho a través de su cuenta de Twitter, donde se ha despachado contra el líder morado.

@PabloIglesias mi padre #lauriecunningham fue amenazado por carta y en ella había una bala por ser la primera persona de color en representar a , él siguió jugando pese a todo, sin escoltas como otros. Tengo familiares y amigos en perseguidos y asesinados por ETA,tus amigos. pic.twitter.com/S90llggSyK — Sergio Cunningham (@SergioCunningh3) April 23, 2021

"Pablo Iglesias, mi padre, Laurie Cunningham, fue amenazado por carta y en ella había una bala por ser la primera persona de color en representar a Inglaterra. Él siguió jugando pese a todo, sin escoltas como otros. Tengo familiares y amigos en España perseguidos y asesinados por ETA, tus amigos", reprocha el primogénito de Cunningham en una publicación en la que añade una foto de su padre con el mensaje: "No a regímenes totalitarios".

Eres de todo menos demócrata,tus actos y palabras lo demuestran.Condeno todo tipo de violencia solo espero que la carta sea cierta,no por desearte algo malo si no por que con eso no se juega.Creo que no es culpa tuya q seas así,es lo que te enseñaron en tu casa. #libertad — Sergio Cunningham (@SergioCunningh3) April 23, 2021

"Defiendes dichos actos, aplaudes el comunismo que mató a 100 millones de personas, tus ídolos y donde te ves reflejado son asesinos, te sientes orgulloso de ser comunista que, junto al nazismo adoctrina, asesina y destruye la libertad. En Europa no queremos regímenes totalitarios. Eres de todo menos demócrata, tus actos y palabras lo demuestran. Condeno todo tipo de violencia, sólo espero que la carta sea cierta, no por desearte algo malo sino por que con eso no se juega. Creo que no es culpa tuya que seas así, es lo que te enseñaron en tu casa", continuó y finalizó en el hilo que construyó tras ese mensaje.

