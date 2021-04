"Me pueden poner siete AstraZenecas si quieren": los vacunados hoy en el Wanda no dudan

Hay movimiento en el Wanda Metropolitano y no juega el Atleti. Hay largas colas para entrar al estadio que serpentean por la explanada del exterior. Miles de personas de entre 60 y 65 años reciben este miércoles la primera dosis de la vacuna de AstraZeneca contra la Covid-19, ahora que se ha retomado el uso de esta polémica inyección.

Esto ha sido en Madrid el mismo día que la Junta de Castilla y León ha suspendido el uso de la inyección por su posible vinculación con casos de trombosis. Precisamente este miércoles la Agencia Europea del Medicamento (EMA, por sus siglas en inglés) ha confirmado oficialmente este miércoles la existencia de un vínculo causal entre la vacuna de AstraZeneca los casos raros de trombosis asociados con un bajo número de plaquetas registrados entre personas que han recibido esta inyección. No obstante, insiste en que los beneficios de la vacuna superan a los riesgos de efectos secundarios.

Hasta mediados de marzo había en la Unión Europea hasta 30 casos de trombosis provocada por esta inyección, cuando se habían puesto más de cinco millones de dosis. Los casos han sido pocos, poquísimo, en proporción. Y ahora la pregunta que planea en el ambiente es: ¿No le da miedo ponerse la vacuna de AstraZeneca?

“No, en absoluto”, responde una señora que espera la cola. “Pienso que si me toca morirme, me voy a morir igual”, añade. “Un poco tendenciosa la pregunta, ¿no?”, increpa el hombre que espera justo detrás. “Seguro que si analizas el porcentaje de personas sin vacuna que a nuestra edad han tenido un trombo es mayor que el de los que lo han tenido con la vacuna”. Por eso este señor no está nada preocupado: “Con los procesos de control que ha habido, me pueden poner siete”.

Los pacientes que hoy están en el Wanda Metropolitano han sido convocados por SMS para recibir la inyección. Le toca vacunarse a la población de entre 60 y 65 años que no vive en residencias de mayores. Mari Carmen tiene 63 y tampoco tiene ningún miedo. “Me preocupa tanto como coger el virus sin estar vacunada”, asegura mientras guarda cola. Lleva más de una hora esperando al sol. “Administrar esto es muy difícil. Hacen lo que pueden”.

Ángel no es tan benévolo es su valoración del protocolo. “Esto no está bien”, dice mientras mira a su alrededor. “Hay mucha masificación, mucha gente aquí parada tantas horas, cuando los centros de salud están perfectamente preparados para vacunar a toda la gente. No habría por qué aguantar esto, ni hacer que la gente se desplace”. Este hombre jubilado viene desde Getafe para recibir la inyección. “Si hay que hacerlo, se hace. La vacuna es lo importante aunque el sistema no sea el adecuado”.

600 por hora

En el interior, Paula Alite, la coordinadora del Summa para el Wanda, no da abasto. Orden aquí, instrucción allá, que pasen por ahí, guarden la distancia, súbase la mascarilla… Y aún así saca unos minutos para atender a EL ESPAÑOL. “Tenemos citados hoy a aproximadamente 6.000 personas. A las 12:30 llevábamos 1.900, habiendo empezado a las 9. Por tanto, vamos a algo más de 600 vacunados a la hora”, afirma la enfermera y jefa del dispositivo. “La mayoría de la gente viene contenta por vacunarse”. El equipo del Summa en el Wanda lo conforman 40 profesionales entre enfermeros, médicos y técnicos de Emergencias Sanitarias. Pueden acoger hasta a 10.000 personas al día si hubiera dosis suficientes.

Para acceder al Wanda se precisa la confirmación de la cita y el DNI. Una trabajadora del Summa lo recuerda a viva voz en la puerta de entrada. La 34, concretamente. Una vez dentro, al paciente se le pregunta si tiene algún tipo de alergia. Si no la hay, el proceso dura unos segundos. El paciente se sienta, se remanga hasta el hombro y pinchazo. Una gasa, y a correr. Primera dosis administrada.

Una mujer sale del estadio por la puerta 36 tras recibir la vacuna. Se le intuye una sonrisa bajo la mascarilla. “La verdad es que está muy bien. Te lo explican todo y tardan muy poco”, salvo en la cola, claro. “Creo que está muy bien organizado”, asegura. Dentro de 10 o 12 semanas, esta mujer recibirá -previsiblemente- otro SMS para recibir la segunda dosis.

Carlos, sin embargo, no puede vacunarse hoy. El hombre tiene 67 años y no le toca. Ha venido a acompañar a su mujer, que tiene 64 y está dentro recibiendo la primera dosis. "Pero no pasa nada. Cuando me tengan que llamar, me llamarán. Si de todas formas vamos a morir...", afirma, y se arranca a hablar de fotografía al ver la cámara que cuelga del hombro de este periodista.

Al tiempo que en el Wanda se administran dosis de la vacuna, en el WiZink Center (toda la vida llamado Palacio de los Deportes) se hace lo propio. Está previsto que, al tiempo que se vacuna, se celebren allí eventos deportivos como partidos de baloncesto, pádel o la Supercopa de España fútbol el próximo jueves 15 de abril. Las dosis se administrarán en los vestíbulos mientras se juega en la pista.