Trabajar en Mercadona, el sueño de miles de españoles: Borja, Sara y Daniel explican el porqué

“Me queda sólo un mes de prestación por desempleo”. Habla Borja (Sopela, Vizcaya, 1977), un licenciado en periodismo que desde abril de 2019 engrosa la lista del paro en España. La misma que este mes de febrero ha superado por primera vez —desde 2016— los cuatro millones de parados en este país, según los datos del Ministerio de Trabajo. Sara (Ciudad Real, 1981) también se encuentra desempleada desde que empezó la crisis de 2007. Pero ambos, aunque no se conozcan, comparten la esperanza de acceder a un trabajo en Mercadona, ya que la cadena ofrece a sus trabajadores “unas condiciones laborales muy buenas”.

Y es que el supermercado de origen valenciano ofrece, según su tabla de salarios, 1.338 euros brutos al mes en 12 pagas —1.198 euros netos— para los trabajadores que tienen menos de un año. Es decir, alrededor de un 20% más del salario mínimo interprofesional (SMI) que se sitúa en España en 1.108 euros en 12 pagas o 950 euros en 14 pagas. El caso es que tanto Borja como Sara saben que si con suerte empezaran a trabajar en Mercadona próximamente ya ingresarían más del salario mínimo.

“A mí me parece un salario muy digno para el trabajo que se puede hacer en Mercadona”, opina Borja, que reconoce que lleva ya tiempo persiguiendo el sueño de trabajar para la entidad dirigida por Juan Roig. “Hasta me he sacado en septiembre el carné de carretillas elevadoras Norma UNE 58451 [que faculta a las personas para poder manejar las máquinas de llevar palés y demás mercancías] con el fin de añadir a mi currículum esta información sobre una formación específica que puede ser interesante y útil para Mercadona”, explica Borja, a quien despidieron en 2019 de un periódico.

Borja Hortelano, en paro desde 2019, ha obtenido formaciones específicas para poder trabajar en Mercadona. CEDIDA

De hecho, Borja lleva ya diez años viviendo en la Región de Murcia por lo que se apunta “a todas las ofertas de trabajo para los Mercadona de la comunidad y del sur de la provincia de Alicante, porque es un trabajo que también asegura calidad de vida”, explica. Una opinión que comparten Sara y Daniel, que piensan que el salario base que ofrece el citado supermercado a sus empleados “es muy bueno, tal y como están las cosas”. De hecho, Sara reconoce a EL ESPAÑOL que “cada dos o tres meses” manda su CV a Mercadona y que lo lleva haciendo “alrededor de dos años”.

Promoción interna en Mercadona

Otro motivo que atrae a Borja, Sara y otros trabajadores en paro para querer emplearse en Mercadona es la oportunidad de la promoción interna. “Aunque me haya dedicado al mundo del periodismo muchos años, quiero que si consigo algún trabajo en Mercadona no lo vean como que estoy de paso, sino que me gustaría hacer carrera dentro de la empresa, ya que es un mundo que me gusta mucho porque ofrece relacionarse con la gente, comunicarse... Si consiguiera ese trabajo, me gustaría quedarme”, explica Borja.

Y es que la “estabilidad” que ofrece Mercadona a sus trabajadores es otro incentivo para que Daniel (Puertollano, Ciudad Real, 1991) quiera conseguir un puesto de trabajo en Mercadona. Por ello, este graduado en Derecho en la Universidad de Castilla-La Mancha está en la búsqueda “de cualquier tipo de trabajo”. Pero los que ofrece Mercadona le atraen especialmente.

Sara Hidalgo, desde hace un tiempo, busca poder trabajar para Mercadona. CEDIDA

Es más, la posibilidad de promoción interna que proporciona el gigante valenciano, que tiene más de 1.600 tiendas abiertas en España, es otra de las razones por las que a Daniel le gustaría trabajar en Mercadona. “Me gustaría poder ir escalando, poco a poco, ya que también tengo una formación”, asegura. Sara, por su parte, también le gustaría, si accede a algún trabajo en el supermercado, contar con esa posibilidad de hacer promoción interna, dado que ha aprovechado su situación de desempleo para obtener el título de Técnico Superior de Laboratorio de Análisis y de Control de Calidad.

Aparte del sueldo, primas

Mercadona, además, no sólo le ofrece a sus 90.000 empleados uno de los sueldos más altos del sector de la alimentación, sino que además tiene un sistema de primas. Concretamente, según explica el propio supermercado, se han repartido 340 millones de euros en primas entre la plantilla de la cadena valenciana.

En otras palabras, si Borja, Sara, Daniel o cualquier persona de los cuatro millones de desempleados que hay en España llega a trabajar para Mercadona, ya no sólo se embolsarían 1.198 euros cada mes, sino que puede ingresar también algún plus. Por todo ello, cada vez hay más parados que buscan enfundarse el uniforme verde de la compañía.

Tabla de salarios del personal base de Mercadona en 12 mensualidades. Mercadona

De hecho, los sueldos de Mercadona van in crescendo año a año. Con dos años de trabajo, el empleado de Mercadona gana 1.470 euros brutos al mes —1.265 euros netos—; con tres años, 1.631 euros brutos mensuales —1.360 euros netos— y; con más de cuatro años de antigüedad laboral en la cadena, el salario es de 1.811 euros brutos al mes —1488 euros netos—, lo que supone prácticamente doblar el SMI de España.

Por todas estas razones, Borja, Sara y Daniel buscan acceder a la compañía. Tanto que, por ejemplo, Borja, además de sacarse el permiso para manejar carretillas elevadoras, también se ha sacado el B1 en inglés, “ya que en Murcia y en Alicante hay mucho turismo de personas angloparlantes y creo que saber inglés es otro valor añadido”. Y es que, pese a que España ha registrado en febrero más de cuatro millones de parados, muchos desempleados con Borja, Sara y Daniel no han dejado de moverse para volver al mercado laboral.

Daniel López, quien quiere trabajar para Mercadona, destaca la "estabilidad" que ofrece la compañía a sus empleados. CEDIDA

Y lo preferirían hacer en Mercadona, ya que la compañía dirigida por Juan Roig considera que “el trabajador en Mercadona es un activo muy valioso”. Por ello, la compañía “tiene como objetivo disponer de una plantilla comprometida con la excelencia en el servicio, altamente motivada y alineada con la visión de la compañía para lograr los objetivos del proyecto común”, ya que “lo que es hoy Mercadona, es el resultado de las ideas y el esfuerzo de todo un equipo repleto de talento”, explica la entidad valenciana.

También te puede interesar...

-España supera los 4 millones de parados y registra la mayor subida del desempleo en febrero desde 2013

-Mercadona ya vende las mascarillas FFP2 más baratas de España: el precio de todos los súper

-Mercadona lanza un nuevo yogur exótico que triunfa entre sus clientes: cuesta 0,95 euros el pack