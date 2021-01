La lista negra de los enfermos por Covid de Grado, el pueblo asturiano que señala a los infectados

Caza de brujas en Grado (Asturias). El motivo: un brote de coronavirus con más de 100 afectados y 200 personas bajo control por contactos estrechos. El mismo ha surgido, en parte, de unas fiestas de Nochevieja en las que no se respetaron las medidas de seguridad. Las discrepancias entre los vecinos son palpables. Lo último ha sido la difusión a través de Whatsapp de 91 nombres de supuestos contagiados en la localidad.

Los teléfonos de la localidad echan humo. La lista contiene no sólo los nombres, sino también los motes de los vecinos. El problema es que no parece que estos positivos concuerden con los últimos contagiados.

Tal y como ha publicado La Nueva España, el archivo se difunde con el título 'Covid Grao'. Este periódico cuenta la historia de Javier Rañeces, uno de los implicados en la lista de infectados.

"Di positivo en Covid el 13 de diciembre, acabe la cuarentena el 23 y me dieron el alta el 28", expone este empresario. Se queja de que esta lista puede afectar a su negocio a pesar de que él no ha participado en ninguna fiesta ilegal. "No quiero que me señalen como a un irresponsable", apunta sobre la lista negra.

Otros vecinos que aparecen en la lista de Grado tildan lo ocurrido de "locura"; "lamentable, una sinvergonzonería".

José Luis Trabanco, alcalde de la localidad moscona, apunta a la comisión de un delito por parte de aquellos que hayan filtrado la lista. Piensa que se ha incumplido la ley de protección de datos. "El que la incumple, que se atenga a las consecuencias. Pedí tranquilidad por activa y por pasiva, y responsabilidad".

Repasando la situación, el primer edil apunta: "Tuvimos hace un tiempo un problema con la residencia y ahora volvimos a tropezar con la misma piedra. Parece que no nos damos cuenta de la gravedad. Ahora mismo, la situación es complicada porque siguen saliendo positivos. Hasta finales de la semana que viene no creo que podamos empezar a ver la luz al final del túnel. De momento, los contagios están subiendo".

El brote de Grado se situó inicialmente en un bar y en un club de hockey. Sin embargo, el Patín Areces ha incidido en que las personas de la entidad vinculadas con el repunte de contagios se infectaron al margen de su actividad deportiva en esta entidad.