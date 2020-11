Vuelvo a casa en Navidad y quiero saber si tengo Covid: qué test me hago, dónde y cuánto cuesta

Posiblemente, usted quiera cenar con sus familiares en Nochebuena o en Nochevieja; o pueden que prefiera comer en Navidad o Año Nuevo; o quizás en Reyes. Da igual. Con independencia del número de comensales (entre seis y 10), lo lógico es que usted tenga dudas antes de viajar. ¿Y si voy a mi casa y contagio a mi padre o a mi madre, a mi abuelo o a mi sobrino? ¿Y si soy asintomático? En ese caso, tiene una opción: hacerse un test y viajar con todas las garantías.

Pero, ¿qué prueba es mejor hacerse: PCR, de antígenos…? ¿Cuál es más efectiva? ¿Y cuánto cuesta? ¿Y dónde me la hago? ¿Me puedo fiar del diagnóstico positivo o negativo por coronavirus? Las dudas son tan razonables como pertinentes. En internet hay cientos de laboratorios y de empresas que se dedican a hacer test cada día.

Por eso, en EL ESPAÑOL hemos hecho una pequeña guía con precios, lugares, pruebas… En definitiva, con todo lo necesario para que usted pueda acudir a un centro médico, hacerse un test, volver a casa, recibir el resultado y viajar seguro a su casa estas Navidades.

¿Qué prueba hacerme?

A día de hoy, las clínicas ofrecen principalmente cuatro test: PCR, antígenos, serológico o Elisa. Con un importante matiz: todas tienen que ser realizadas por personal sanitario –aunque ya hay alguna en el mercado que permite que te la hagas en casa– y, sin duda, la más fiable.

PCR: es la prueba más idónea para la detección de la infección activa y también es la más cara. En gran medida, el precio tiene que ver con la complejidad para realizarla. Los sanitarios necesitan equipamientos de laboratorio, coste y tiempo. Detecta también a los asintomáticos.

EFE/Salvador Sas

Antígenos: es una prueba directa y también reconoce si la infección está activa. Sin embargo, esta no es tan fiable como la PCR. ¿Por qué? “No detecta a los asintomáticos”, precisa a EL ESPAÑOL Héctor Llamas, técnico de laboratorio clínico y biomédico de Arpa Médica.

Serológica: hay dos tipos. Por un lado, la que se hace mediante un pinchazo en el dedo; por otro, la que se hace como si fuera un análisis de sangre. Esta no detecta la infección activa en la primera semana, sino los anticuerpos que genera el cuerpo ante la infección siete días después. Da cuatro posibles resultados: IGG negativo (inmunidad), IGM positiva (detecta la fase temprana de la enfermedad, cuando más se contagia) y la IGM e IGG positiva, pero sin que se sepa si contagia o no.

Elisa: es igual que la anterior pero más precisa (95%). Positivo o negativo.

Lugares y precio

Hay decenas de páginas que ofrecen hacer test en cualquier parte de España. Hay, incluso, algunas que unifican –como si fueran una especie de TripAdvisor– todas las empresas y laboratorios que hacen test Covid. Es el caso de Savia, donde, en un vistazo rápido, ofrece resultados para hacerse pruebas en Unilabs (Madrid), centro médico Mapfre y Echavarne (Barcelona), Eurofins (A Coruña)…

En Madrid, por ejemplo, el primer resultado que ofrece Google es el de ‘Pruebas coronavirus’, que atiende sin cita previa y ofrece varios tipos de test y precios: PCR (150 euros), serología completa técnica Elisa (80 euros), prueba de antígenos (75 euros), perfil completo (PCR + Serología: 230 euros), perfil seguro (antígenos + PCR: 225 euros) y perfil de detección (antígenos + serología: 155 euros). “Yo lo que recomiendo es que se hagan la PCR si van a ir a casa. No tienen que venir con cita previa y le damos los resultados en un plazo de entre 24 y 30 horas”, reconoce Sergio García, responsable de atención al paciente.

Algo más barato es hacerte una prueba en Arpa Médica. “Nosotros funcionamos con cita previa –salvo los fines de semana– porque hay bastante volumen de trabajo”, explica Paloma, técnico de laboratorio y atención al paciente de la clínica. La PCR tiene un coste de 130 euros; la de antígenos, 45 euros; y las de sangre (serológicas), de dos tipos: la rápida (35 euros) y Elisa (70). “Todas estas las hacemos en casa con un plus de 30 euros. Va un sanitario, saca la muestra y luego se te manda el resultado por mail”, prosigue.

Profesionales sanitarios en la carpa provisional para la realización de PCR.

Estos incluyen también otro test, el llamado antígenos premium (90 euros): “Detecta la presencia del antígeno (virus) en el momento de la recogida de la muestra, que es nasofaríngea. Lo analizamos en el laboratorio. La sensibilidad es del 97% desde el día 1 al 12 con síntomas (o del contacto con un positivo)”, explica Héctor Llamas, técnico de laboratorio clínico y biomédico de Arpa Médica.

Más baratos aún son en algunas clínicas de Barcelona. Por ejemplo, en Vidaria. “Nosotros atendemos con cita previa y todas las pruebas las hacen los sanitarios”, explican desde el centro médico. En este, la PCR cuesta 125 euros; el serólogico Elisa (65 euros), el de antígenos (55 euros) y el de anticuerpos (40 euros). Como máximo tardan 48 horas en dar los resultados.

Test en casa

Fernando Simón ha advertido este jueves, tras dar los datos de nuevos casos (12.289 en toda España y 337 muertes), de hacerse los test en casa o en circunstancias que no atienden al beneficio común. “Ahora mismo las pruebas rápidas que hay disponibles ni son 100% ni 100% específicas, por lo que hay que pensar qué se hace. Cuando una persona se hace la prueba es su decisión informar o no a las autoridades sanitarias en cuestión. Si no tenemos claro qué va a pasar con un resultado positivo hay que tener cuidado”, ha señalado.

Aun así, hay pruebas de este tipo que se comercializan como si fueran paquetes de Netflix o HBO en toda España, en tarjetas prepagos que se pueden comprar en los supermercados y cajearse por test Elisa. Son, por ejemplo, las que hace Analytech. “Se pueden encontrar en máquinas de vending (como las de Vendis 360), en estancos…”, cuenta Carlos López, comercial de la compañía.

Un profesional realizando una PCR. EFE

El método es sencillo: la tarjeta prepago se adquiere en alguno de los 50.000 puntos de venta que hay. “Con ese código vas a la página web y haces tu pedido. Te llega el kit a casa con todas las instrucciones. Te sacas tres gotas de sangre y te recogen la muestra en menos de 24 horas. La llevan al laboratorio y te dan los resultados por correo”, explica Carlos. ¿Por cuánto? 49,90 euros.

Es la última en salir, pero el prolegómeno de lo que ocurrirá durante los próximos meses. De momento, estas Navidades, para estar seguro, habrá que gastar más de 100 euros en una PCR. Es, a día de hoy, la única forma de saber que estás completamente seguro.