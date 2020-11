El pueblo sevillano que busca parar la Covid con seguridad privada: la 'guerra' con la Policía

Dos policías locales en activo. Alrededor de 3.408 habitantes. Una tasa de incidencia de casos Covid de 2.200 por cada 100.000 habitantes. A partir de una incidencia de 500, la situación ya se considera descontrolada. En el horizonte, las medidas a tomar. ¿Vigilar el cumplimiento de las medidas anticovid o confinar a todo el pueblo? Es la situación del pueblo sevillano de El Rubio. Para lo primero necesitan refuerzos. Por eso han pensado en la seguridad privada. Sin embargo, esta idea ha levantado ampollas en algunos estamentos policiales, aunque no en los efectivos del pueblo. También en los políticos sevillanos: se oponen rotundamente. Para la segunda medida, necesitan el apoyo de la Junta de Andalucía.

El coronavirus está dejando a algunas poblaciones desprovistas de seguridad. Pequeños pueblos, como es el caso mencionado, tienen una reducida plantilla de Policía Local. Normalmente, con pocos efectivos es suficiente. No obstante, el coronavirus ha puesto en jaque al sistema, y no solamente al sanitario. Los contagios entre las plantillas policiales hace que algunos estén de baja y los cuerpos estén mermados.

La situación en Andalucía es crítica. Este jueves se marcó el récord de muertos en esta segunda ola: 60 personas perdieron la vida en 24 horas. El presidente Juan Manuel Moreno Bonilla ha tomado esta semana nuevas medidas para frenar el coronavirus en la región, pero continúa sin doblegar la curva. Los médicos de Sevilla capital ya han fechado el colapso del sistema sanitario: “Si no bajan los contagios en diez días, será inevitable”.

Los pueblos pequeños de Sevilla también viven una situación límite. En El Rubio, Rafael de la Fe, el alcalde del PSOE, solicita ayuda a la administración autonómica de Moreno Bonilla (PP). Quiere contratar seguridad privada que apoye a la Policía Local a controlar que se cumplen los confinamientos domiciliarios y el resto de medidas anticovid. Esta idea, que ya ha sido patentada en otros pueblos sevillanos como Marchena, no ha gustado a algunos sindicatos policiales, que pelean para que no se lleve a cabo. Si no gusta, pide el confinamiento para sus vecinos, pero eso debe decidirlo la Junta de Andalucía.

El Partido Popular ha criticado la intención del alcalde de contratar seguridad privada. Entienden que es una idea del PSOE, que “está abriendo una peligrosa puerta en la provincia al adoptar estas medidas ilegales con la excusa de la lucha contra la pandemia”. A través de una nota, aseguran que irán a los tribunales si se lleva a cabo esta contratación.

Entienden que la seguridad privada no puede acceder a los datos privados de ningún ciudadano, ni perseguirles para sancionarles o se violentaría la ley de protección de datos y la Constitución.

No obstante, en El Rubio no lo tienen tan claro. Creen que esos argumentos son debatibles por la situación en la que se encuentra inmerso el país. Por ello, van a encargar informes jurídicos para conocer si en casos de fuerza mayor se pueden llevar a cabo este tipo de medidas. Aseguran, en todo caso, que no darán ningún paso que no permita la ley.

“No tenemos ayuda de las administraciones y tenemos que tomar medidas”. comenta molesto Rafael de la Fe, alcalde de El Rubio, en conversación telefónica con EL ESPAÑOL. Siente que su pueblo está desprotegido y que la Junta de Andalucía no les da cobertura para tomar las medidas necesarias. “A nosotros no nos han dado el trato de Pedrera o Casariche -otras poblaciones sevillanas en la misma situación-”, se queja el alcalde.

Quiere una respuesta de la Junta de Andalucía. El regidor de El Rubio entiende que necesita tomar medidas para frenar la Covid. Pide que se confine a su pueblo si no le permiten contratar seguridad privada. ¿Si esto molestará a los vecinos? Rafael de la Fe es rotundo en ese caso: “Prefiero un vecino molesto a un vecino en una caja”.

Dos personas han fallecido en El Rubio en las últimas fechas a causa del coronavirus. No saben qué hacer. “Vamos a colapsar y los alcaldes estamos desprovistos de ayuda de las administraciones supralocales”, recalca.

Compara Andalucía con otras poblaciones. Baleares tiene una bolsa de policías locales interinos. Eso solventaría la situación en la que se encuentran, pues podrían coger de la bolsa, comentan desde Sevilla. En la región andaluza que regenta Moreno Bonilla, esto no ocurre. Los pueblos pequeños no tienen a qué agarrarse, apunta De la Fe.

A pesar de todo, el regidor socialista cree que la mejor solución es el confinamiento. “Yo soy de los que piensa que mejor cerrar 15 días, que no afectaría tanto a la situación económica”. Argumenta su posición en que en 15 días se podría doblegar la curva. Luego, volvería la actividad económica con la mayor normalidad posible en plena pandemia. Así dice que se podría equilibrar la cuenta para, al menos, no tener pérdidas.

La pelea parece hastiar al regidor. “Nosotros no somos enemigos de nadie. Queremos vigilar por la salud de nuestros vecinos y vecinas y por parte de la junta sólo recibimos zancadillas”.

Otras medidas de El Rubio

El Rubio ya ha estado con anterioridad en el candelero por sus medidas anticovid. Rafael de la Fe compró en mayo 400 test serológicos para comprobar los casos activos que había en la localidad y hacer la desescalada de “la mejor manera posible”. Sólo dos vecinos dieron positivo y la Junta de Andalucía les denegó la PCR por no tener síntomas.

Era la primera vez que el caso de este pequeño pueblo sevillano saltaba a la palestra durante la pandemia, pero no sería la única. Llegó el verano y la vuelta al cole se acercaba. La medida que se iba a tomar en esta ocasión sería aplaudida por muchos, aunque tampoco estaría exenta de polémica.

El dinero de las fiestas de la localidad sevillana, que no se celebraron por la crisis del coronavirus, fue utilizado para comprar mamparas separadoras para los colegios. Como el propio alcalde reconoció, en aquella ocasión se “lanzó a la piscina”. Las competencias educativas son de la Junta de Andalucía, pero alegó que las labores de limpieza y mantenimiento de los colegios pertenecen a los Ayuntamientos.

Ahora, la batalla continúa. Rafael de la Fe asegura que sólo quiere tomar medidas para controlar el virus. La contratación de seguridad privada como remedio tiene enfrente a la Junta de Andalucía, al PP y a algunos sindicatos policiales. ¿Por qué? Por entender que se trata de una vulneración de los derechos de los ciudadanos, una invasión de las labores de los agentes y por saltarse la ley de protección de datos. El Ayuntamiento de El Rubio encargará los informes que le apoyen. Hay debate.