Alerta por las estafas a ancianos con la Covid: los 5 tipos de timos que han sido detectados en España

“Hola, ¿nos puede abrir? Venimos a ponerle la vacuna contra el coronavirus”.

Cualquiera rechazaría, a priori, tal invitación. Aún no hay vacuna y mucho menos se administra a domicilio. Pero cuando el objetivo de los trepas es la población más vulnerable, los ancianos, las posibilidades de que piquen se incrementan de forma exponencial. Aprovechándose de sus debilidades, tratan de engañar a personas mayores para que les abran las puertas de sus casas. Y una vez dentro, robarles.

Es solamente una de las estafas identificadas. En las últimas semanas se han multiplicado los casos de avispados que intentan, de uno u otro modo, timar a ancianos. El gancho es siempre el mismo: remedios milagrosos contra la Covid-19. Ofrecen vacunas infalibles, geles de desinfección milagrosos, mascarillas falsas o presuntas limpiezas a fondo de los domicilios. Lo que quieren limpiar, en realidad, es el patrimonio de los incautos.

En las últimas dos semanas se han registrado al menos 5 casos de intentos de timo con el coronavirus como elemento central. Se han dado a lo largo y ancho de toda la geografía española. Desde Cataluña hasta Galicia, pasando por Salamanca o el País Vasco. EL ESPAÑOL recopila aquí los principales intentos de estafas relacionadas con la Covid. Todas, sin tener relación entre ellas, tienen a los ancianos como el target a atacar.



1. La vacuna asturiana

Dos hombres viajan a bordo de un Opel Astra de color gris. Uno de ellos, corpulento y con larga barba. Ambos recorren algunos de los pequeños concejos asturianos. Zonas rurales apartadas de las grandes urbes, que cuentan con una población envejecida. Un caramelito para los amigos de lo ajeno. En concreto para estos dos pillos que van ofreciendo la vacuna contra la Covid-19, igual que los charlatanes vendían crecepelos en los poblados del far west.

El modus operandi de los timadores no está especialmente elaborado. Eligen un pueblo y actúan sobre la marcha. Van llamando a las puertas de los domicilios de los vecinos más ancianos y les explican que ya cuentan con la vacuna contra la Covid-19. Se aprovechan de que está a punto de empezar la campaña de vacunación contra la gripe. Venden que los centros de salud están saturados, y que ahora las vacunaciones se llevan a cabo a domicilio para seguridad de los vecinos.

Hospital Universitario Central de Asturias. Efe

Los dos estafadores han actuado en tres concejos de la Comunidad Autónoma de Asturias. En concreto han sido vistos en tres enclaves; Boal, Tapia y El Franco. Precisamente fueron miembros del ayuntamiento de este último municipio los que alertaron del intento de timo, Recibieron un Whatsapp que corría por el pueblo advirtiendo de la presencia de estas dos personas, su descripción física y el coche que utilizaban. Con estos datos, desde la concejalía de Bienestar Social pusieron el caso en manos de la Guardia Civil, que aún no ha podido dar con ellos.



2. La falsa ONG salmantina

La segunda estafa se ha identificado en Salamanca y llega por Whatsapp. Un texto en el que solicitan ayuda para paliar el daño que está provocando el coronavirus en las familias más vulnerables. Dicho mensaje va acompañado del logo de Cáritas Diocesana. Es el principal gancho para completar la estafa, aunque no el único: el escrito incorpora también el nombre del Gobierno de España, para insuflar más potencia.

“El Gobierno de España junto a Cáritas anunció la inversión de 800 millones e euros para ayudas alimentarias. Total de 603.200 entregas familiares. 403.300 en la zona. Comparte esta información y solicita tu tarjeta ahora”, explica el mensaje, en el que se adjunta un enlace para pinchar y pedir allí la supuesta tarjeta de ayuda familiar.

Los estafadores usaban el logo de Cáritas

La clave de la estafa está precisamente en ese link. Los expertos en ‘phising’ (estafa por internet) juegan con este concepto: abren direcciones de páginas web con nombres muy similares a los que utilizan las entidades a suplantar. En este caso, por ejemplo, el link es “www.caritas.es-ayudas.info”. A priori, parece la misma dirección que utiliza la entidad en su página web (www.caritas.es). El inicio es el mismo. La pista para averiguar si es falsa o no es el final de la dirección. En el caso de esta estafa, la dirección acaba con “.info”, que no es un dominio registrado por Cáritas.

Se trata de un modus operandi parecido al que utilizaban los estafadores que intentaron hacerse pasar por Mercadona en un timo que corrió por redes en España hace unos meses. En aquel caso, los timadores abrieron una web que variaba una de la letra “o” de Mercadona y la sustituyeron por un cero, lo que daba lugar a confusión. En el caso de este último timo registrado en Salamanca, la propia Cáritas Diocesana de Salamanca ya ha dado la voz de alarma para alertar a los incautos.



3. El desinfectante vasco

La tercera estafa tiene su epicentro en la localidad vasca de Portugalete, aunque los investigadores creen que los timadores han actuado en otros municipios de la comunidad autónoma. En esta ocasión, se trata de vender una especie de desinfectantes milagrosos que colocan únicamente a personas de avanzada edad.

Durante la semana pasada, la Ertzaintza y la Policía Municipal de Portugalete han recibido llamadas alertando de varios casos de falsos trabajadores públicos que han contactado telefónicamente con personas mayores del municipio. Les solicitan información personal y se ofrecen para acercarse a sus domicilios con la idea de darles una charla sobre el coronavirus.

La Ertzaintza ha advertido a los vecinos de Portugalete

Si el incauto acepta, los timadores se acercan al domicilio en cuestión y fingen impartir una especie de charla preventiva. Allí advierten de los peligros de la Covid-19. Los asustan. Después, cuando la excusa ha calado, los presuntos estafadores intentan convencer a estos ciudadanos para que adquieran y compren productos desinfectantes contra el virus. La propia policía autonómica vasca ya ha emitido un comunicado recomendando a los vecinos que "no faciliten datos bancarios ni personales a desconocidos, ni a personal de servicios no solicitados, con el fin de evitar este tipo de estafas. Asimismo, se recomienda no permitir acceder a la vivienda a personas que manifiesten pertenecer a empresas públicas o de suministros del hogar".



4. Las mascarillas gallegas

Aunque el estafador de esta cuarta historia es madrileño y ha intentado perpetrar sus timos por toda España, la localidad más afectada ha sido Ferrol. Sus primeros intentos están fechados en marzo, aunque la estafa se ha ido repitiendo. Se trata de un joven de 23 años que ha sido imputado como presunto autor de sendos delitos de estafa continuada, contra la integridad moral y usurpación de estado civil, por simular la venta online de productos de protección e higiénico-sanitarios en plena pandemia.

El cabecilla es madrileño, pero en total han sido identificadas una veintena de víctimas de varias localidades. Ferrol es la que cuenta con más afectados. La “Operación Muñir” ha sido llevada a cabo por la Guardia Civil. Según relató el Instituto Armado, fruto de la colaboración ciudadana se tuvo conocimiento de la venta a través del ‘Market’ de una conocida red social de productos susceptibles de ser utilizados para la prevención, limpieza y desinfección de enfermedades infecto contagiosas. Se señaló que se ofertaban productos para protegerse de la infección de la Covid-19, especialmente mascarillas FFP2 y FFP3 no homologadas.

El joven madrileño imputado no era nuevo en estas lides. "El investigado ya se dedicaba previamente a la comisión de estafas, ofertando falsas ventas de ropa y calzado a través de redes sociales y a partir de la declaración del estado de alarma es cuando, aprovechando como gancho la necesidad y preocupación generada por la situación sanitaria debido a la pandemia por Covid-19, y ante el aumento de la demanda de diversos productos de protección personal e higiénico sanitarios que sufrió el mercado, reconvierte el fraude anterior hacia materiales de protección frente a la pandemia y comienza a publicar en venta este tipo de productos", subrayó la Benemérita, explicando que las víctimas propiciatorias del presunto estafador eran ancianos.



5. La limpieza catalana

Es la estafa más reciente de cuantas se han registrado en las últimas semanas en territorio español. El lugar donde se ha intentado llevar a cabo ha sido la localidad de Manlleu, en la comarca de Osona (Barcelona). El aviso lo dio el propio ayuntamiento del municipio, que se vio obligado a emitir una nota de advertencia al haber registrado varias quejas al respecto.

Manlleu es el lugar donde actuaban estos timadores

En este caso lo que ofertaban los pillos era una desinfección total del domicilio. Lo hacían vía telefónica. Se hacían con un listado de personas mayores del municipio y se ponían en contacto con ellos suplantando al Departament de Salut de la Generalitat de Cataluña. Insistían en que, dentro de la batería de medidas tomadas por el ejecutivo catalán para atacar la pandemia, se encontraba la desinfección de casas.

Una vez dentro, la idea era limpiar, pero no precisamente el virus. Intentaban hacerse con las pertenencias de valor de la casa de los ancianos en cuestión. Jugaban con el miedo de las personas mayores a infectarse de coronavirus. Sin embargo, ninguna de las intentonas de los delincuentes ha fructificado. No obstante, el consistorio ha emitido una nota en la que advierte del peligro e insta a los mayores a que “en caso de encontrarse con una situación similar, lo pongan primero en conocimiento de sus familiares más próximos o de la policía local”.

La mayor parte de las estafas relacionadas con el coronavirus se dieron a principios de la pandemia. El principal objetivo era la población más vulnerable, los ancianos. El descenso de positivos registrados a principios de verano llevó a que disminuyeran también este tipo de estafas. Sin embargo, el repunte no solamente ha traído más virus, sino más avispados intentando aprovecharse de ancianos de todas las partes de España. Se esperan más, no bajen la guardia.