Pablo Iglesias, ríete del acento de estos murcianos que triunfan por el mundo y aprende de ellos

A lo largo de las casi cinco décadas de historia del Sociolinguistics Symposium, en una sola ocasión su comité organizador ha seleccionado a España para albergar una edicición del principal congreso internacional sobre estudios de lenguaje y sociedad. Ocurrió en junio de 2016 y la sede designada para acoger a 1.145 expertos de 70 países fue Murcia tras imponerse a Sao Paulo (Brasil), Tel Aviv (Israel) y Sarawak (Malasia). “Escogieron a Murcia por el atractivo que genera el acento y el dialecto murciano entre la comunidad científica por su riqueza lingüística excepcional y su lógica interna de funcionamiento que es extraordinaria, lo que inspiró el título del evento: Attitudes and Prestige”, subraya el catedrático de Sociolingüística de la UMU, Juan Manuel Hernández Campoy.

Posiblemente, el otrora profesor de la Universidad Complutense de Madrid y actual vicepresidente segundo del Gobierno, Pablo Iglesias, no tuvo en cuenta ese hito murcianico en el mundo académico cuando atacó el acento del secretario general del PP, Teodoro García Egea.

“Indicarle al adversario político en el Parlamento nacional que no se le entiende su acento por su vocalismo, es sugerir que en su región, los murcianos, no saben hablar, resucitando viejos estereotipos sobre las actitudes ante determinadas variedades del español y la posición sufrida por el acento murciano, tradicionalmente considerado que estaba lleno de connotaciones rurales, incorrecto y antiestético, lo que abunda en el complejo de inferioridad lingüística de sus usuarios”, reflexiona el catedrático de la Universidad de Murcia sobre lo sucedido este miércoles en el Congreso de los Diputados.

“El recurso empleado por Pablo Iglesias ha sido políticamente desacertado y desafortunado, a la vez que socialmente reprobable, especialmente cuando viene de un colega universitario, donde ya este tipo de actitudes se supone que están superadas por formación y profesión”.

A juicio de este catedrático, Iglesias empleó una retórica estereotipada al instar a “vocalizar un poco más” a Teodoro García Egea: natural de Cieza. Todo ello sin tener en cuenta que ese acento lo comparten ciudadanos nacidos en la Región de Murcia cuyas exitosas trayectorias profesionales aportan valor a la marca España: país del que el líder de Podemos es vicepresidente segundo.

Iglesias se mofa del acento murciano de García Egea: "Vocalice un poco más"

Dr. Ripoll, FIFA y NBA

Uno de esos murcianos ilusres es Pedro Luis Ripoll Pérez de los Cobos [1]: una eminencia mundial de la medicina deportiva. El doctor Ripoll nació en Jumilla donde tienen una entonación musical. “Parece que cantan hablando”, apunta Hernández Campoy. También cuentan con expresiones propias como mindango (persona poco trabajadora) o tonto la nona. “Una que todavía suelo emplear es arbolario que significa persona fantasiosa”, ejemplifica el propio doctor Ripoll en conversación con EL ESPAÑOL.

Este traumatólogo que en los setenta empezó a destacar a nivel nacional por realizar las primeras artroscopias a futbolistas profesionales, en la actualidad lidera investigaciones pioneras sobre técnicas como la ‘Go5D’ -un electrocardiograma de las articulaciones- y en la consulta de sus centros médicos de excelencia FIFA -'Ripoll y De Prado SportClinic’- atiende a megaestrellas del deporte como Pau Gasol.

-Doctor Ripoll: ¿Qué le parece el encontronazo dialéctico que Iglesias mantuvo con García Egea?

-Al señor Iglesias le diría que no hace falta que vocalice mejor porque ya se le entiende qué es lo que quiere hacer con España. En la política de este país se ha instalado un supremacismo moral sin fundamento. Hay personas que piensan que por lo que dicen, no por lo que hacen, que es muy distinto, son moralmente superiores al resto de españoles y no solo lo piensan sino que con ese argumento intimidan. Eso es un supremacismo tan repugante como el supremacismo racista o sexual. En el caso de Iglesias, ese supremacismo moral lo utiliza de forma intimidatoria.

El doctor Ripoll es una eminencia mundial en la medicina deportiva y su consulta atiende a megaestrellas como el ala-pívot de la NBA Pau Gasol. E.E.

-Doctor Ripoll: ¿Qué opinión tiene del acento murciano?

-Me parece lo mismo que el andaluz. Es una manera de hablar que no tiene ninguna trascendencia. Lo importante no es tanto los acentos que se ponen al expresar las ideas, como el hecho de lo que realmente se pretende hacer con las cosas de las que uno habla: yo no pondría énfasis en el acento con el que se dicen las cosas sino en la intención con la que se dicen. Y en el caso de Iglesias con Egea, la intención fue supremacista: pretendía decir que como él habla más correctamente es superior a los que no lo hacen y eso está mal. En el fondo de ese supremacismo está el huevo de la serpiente de la intolerancia y la intolerancia es un germen que destruye la sociedad.

Pablo Iglesias diseñó en esta legislatura una Secretaría de Estado dependiente de su Vicepresidencia Social cuyo nombre es el de Economía Social. Precisamente, en la Región de Murcia esa cuestión no es baladí por el peso que tiene el cooperativismo en sectores como la educación y la agricultura.

La mofa del líder de Podemos al acento de García Egea ha escocido a agentes sociales de talla internacional como Juan Antonio Pedreño [2]: presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) y cuyo acento huertano se escucha también desde hace seis años en Italia, Bélgica y Francia porque representa a tres millones de empresas de economía social como máximo responsable de la patronal europea Social Economy Europe.

“Evidentemente, los murcianos no pronunciamos las eses finales y tenemos que reconocer que nuestra dicción abre demasiado la parte final de las palabras, pero yo no he tenido problemas a nivel de dicción ni en el ámbito estatal ni europeo”, subraya Juan Antonio Pedreño orgulloso de sus raíces huertanas. “Nunca he pretendido quitarme esos dejes, conscientemente empleo el ico y suelo utilizar refranes murcianos: yo ejerzo de murciano a todos los efectos y eso lo saben en Europa”.

Juan Antonio Pedreño, presidente de la Confederación Empresarial Española de la Economía Social (Cepes) y de la Social Economy Europe. E.E.

En más de una reunión de trabajo es habitual escuchar al presidente de Cepes decir aquello de olivica comía, huesecico al suelo (tarea terminada). Pedreño siempre alardea de que hace más de seis décadas vino al mundo en su casa de la pedanía murciana de Los Garres, es decir, en la huerta del Segura: “No nací en ningún hospital”. Ese ADN huertano le ha servido para recurrir en ocasiones al refranero autóctono para tirarle educadas indirectas a directores generales por la falta de financiación: “Les digo eso de mucho te quiero perrico, pero pan poquico”.

-¿Usted qué reflexión hace del rifirrafe ocurrido en el Congreso de los Diputados?

-Todo lo que sean desprecios por los acentos o minimizar a la persona por los acentos ya se califica por si solo, porque entonces habría que calificar a cada una de las comunidades autónomas españolas por su acento. Más allá de este incidente, creo que está faltando altura de miras y empatía para ponerse en el lugar de la población: la sociedad quiere menos conflictos partidistas. La gente lo que quiere es que los políticos busquen soluciones para los problemas sanitarios causados por el coronavirus, el desempleo y la caída de muchos sectores económicos.

Díaz reparte a 'to' Europa

El dardo dialéctico que el líder de Podemos lanzó al secretario general del PP pretendía mofarse del parlamentario popular, pero también ha impactado de lleno en el tejido empresarial murciano. “Este país no está para tonterías”, sentencia molesto el presidente de la patronal Froet y propietario de Suditrans: Pedro Díaz [3].

Nada más alcanzar la mayoría de edad comenzó a trabajar de chófer de un camión y desde las carreteras logró dar el salto a los despachos situándose en lo más alto de su sector: a sus 61 años es el máximo responsable de la Federación Regional de Organizaciones y Empresas de Transporte de Murcia (Froet). “La Región tiene la mayor flota de camiones de todo el país gracias a sus 14.500 empresas con más de 20.000 camiones”, subraya sacando pecho el líder de la patronal.

Pedro Díaz, gerente de la empresa de transporte Suditrans y presidente de la patronal Froet. E.E.

Pedro Díaz nació en la pedanía de Balsapintada (Fuente Álamo) donde es habitual acortar palabras: “Lo más característico del acento murciano de mi pueblo es que en vez de para, digamos pa, en vez de todo, pronunciemos to, terminado por terminao...”. Los camiones de la patronal Froet que preside trabajan pa empresas de to el país realizando miles de portes diarios de mercancías a to Europa.

“En Murcia siempre hemos estado un poco acomplejados por el castigo histórico de la Administración central: la autovía del Mediterráneo tardó en llegar diez años, todavía seguimos sin AVE... Hay que perder ya esos complejos, hablamos como nuestros antepasados, pero sabemos hacer bien las cosas y hay que contar que en Murcia tenemos un sector del transporte que es número uno en Europa por su flota de camiones frigoríficos y que contamos con el mayor sector agroalimentario”.

Los hermanos de ElPozo

La comunidad murciana no tiene motivos para acomplejarse: a ver quién se ríe del acento de los hermanos Fuertes [4, 5 y 6] que desde su Alhama de Murcia natal han logrado que ElPozo, la empresa familiar que fundó su padre, se convierta en el pilar de un imperio empresarial compuesto por veinte compañías que conforman el Grupo Fuertes. A lo largo de estos años, ni José (83 años), ni Tomás (80 años), ni Juana Fuertes (76 años) han limitado su acento murciano marcado por la metafonía porque se han centrado en deslomarse trabajando para lograr saltar del sector cárnico al inmobiliario, petroquímico, hotelero, vitivinícola...

Posiblemente los hermanos Fuertes, como muchos otros alhameños, eliminan la s al hablar y juegan con el cambio de tilde y la apertura de vocales para marcar número (singular-plural) y persona en los verbos. Eso no mancha la excelente imagen que tienen los productos de ElPozo Alimentación porque suman cinco años imponiéndose en las despensas del país a Coca-Cola.

Tampoco se avergüenza de las particulares de la pronunciación autóctona otro de los vecinos ilustres de Alhama de Murcia: Alfonso Tomás [7], CEO y confundador de PcComponentes. Esta compañía lidera el sector español del e-commerce donde ya se impone a Amazon en la venta de portátiles y de algunos dispositivos periféricos. PcComponentes cerró 2019 facturando 403 millones de euros.

José, Tomás y Juana Fuertes. E.E.

Unas de las expresiones típicas de la tierra, como acho (muchacho), ha sido empleada por Alfonso Tomás para poner en marcha junto a otro grupo relavante de profesionales de la innovación una iniciativa pionera: AchoValley. Este proyecto pretende construir -sin ánimo de lucro- un hub tecnológico haciendo énfasis en el carácter emprendedor de los ciudadanos de la Región de Murcia con ese guiño a la expresión acho fusionada con Silicon Valley: la famosa área de la bahía de San Francisco que alberga a compañías globales como Apple o Google.

Conejero, chef con estrellas

De emprender sabe un rato el afamado chef Pablo González Conejero [8] (Murcia, 1971) que ha logrado que el restaurante Cabaña Buenavista, situado en la pedanía murciana de El Palmar, sea uno de los buques insignia de la gastronomía española por sus dos estrellas de la guía Michelin. Detrás de ese enorme éxito hay mucho trabajo porque tuvo que hacer la maleta para abrirse camino en el competitivo mundo de la restauración: “Yo era el murciano desde que en 1993 me fui al Restaurante Flanigan, de Palma de Mallorca, luego a San Sebastián o Cataluña, y siempre estaba orgulloso de ello”.

Pablo González Conejero atesora dos estrellas Michelin en su restaurante Cabaña Buenavista, situado en la pedanía murciana de El Palmar. E.E.

El maestro de los fogones González Conejero confirma que suele utilizar “con naturalidad” términos como leja (estantería). “La denominación de las verduras se ha quedado más en entornos de la huerta donde es común escuchar bajoca (judía verde)”, precisa el chef Michelin que el próximo 21 de septiembre estará al frente de la primera cena del Culinary Zinema: la sección gastronómica del Festival de Cine de San Sebastián. Allí, Pablo el murciano la presentará a Juan Mari Arzak el plato Origen, que servirá sobre una oblea de seda comestible, y que pondrá la guinda a la proyección del documental Arzak Since 1987.

La pandemia de coronavirus está afectando con dureza al sector hostelero y Pablo González Conejero está trabajando a destajo para capear la crisis económica porque las limitaciones de aforo impuestas por la Covid-19 no son ajenas a su salón de celebraciones. Por ello le duele lo que vio este miércoles en la sesión de control del Congreso de los Diputados: “Lo que pasó determina el nivel de la gente que nos representa, con lo problemas que tiene este país y que tenemos todos, que se entretengan en esas gilipolleces les decalifica automáticamente”.

El gran Pérez-Reverte

La literatura es uno de los pocos campos profesionales donde se pueden camuflar las peculiaridades del acento murciano porque las palabras se plasman en papel vía teclado. El mayor exponente del éxito murciano en este campo es el escritor y periodista Arturo Pérez-Reverte Gutiérrez [9] (Cartagena, 1951). Entre los cartageneros es habitual el seseo y en 2006 en el sine se estrenó Alatriste después de que Pérez-Reverte convirtiese en un éxito la saga de novelas: Las aventuras del capitán Alatriste.

Un triunfo más de este miembro de la Real Academia Española cuya carrera está trufada por una lista kilométrica de galardones, como un Premio Goya. La televisión pública de todos los españoles también se rindió al talento de Jerónimo Tristante [10]: profesor del instituto Vicente Medina de Archena que desde hace dos décadas triunfa como escritor tras firmar 12 novelas. “Algunas traducidas al francés, al italiano y al polaco”, resalta Tristante. La serie de novelas protagonizadas por el inspector de policía Víctor Ros despertó el interés de TVE que acabó produciendo una serie inspirada en ese personaje. También le dio la oportunidad al escrito de presentar con su acento murciano un programa en la cadena estatal: La España de Víctor Ros.

El escritor murciano Jerónimo Tristante cuya serie de novelas protagonizadas por el inspector de policía Víctor Ros produjo TVE en una serie. E.E.

Este novelista es oriundo de Murcia donde el catedrático de Sociolingüística de la UMU, Juan Manuel Hernández Campoy, apunta que está el germen del prototipo del acento murciano que se conoce fuera de las fronteras regionales: “Una de sus principales características es la supresión de las consonantes posvocálicas al final de palabra, a excepción de la -m- y -n-: por poner ejemplos, es habitual decir relo, en vez de reloj, o Madri, en vez de Madrid”. Otro rasgo carecterístico es de tipo gramatical y consiste en añadir ico a adjetivos como bonito y seguro que algún bonico se le escapa de vez en cuando al gran escritor Jerónimo Tristante.

-¿Usted en qué cuestión del debate político del Congreso pondría el acento?

-Es muy bajo intelectualmente y bronco derivado del bajo nivel intelectual de nuestra clase política.- responde Tristante.

-¿Qué opina de la petición que Iglesias le hizo a Egea para que vocalizase mejor?

-Teo no es santo de mi devoción, pero salió bien al quite. Me parece que es un argumento supremacista madrileño pasado de rosca que no tiene ningún sentido. Yo me siento muy orgulloso de mi acento murciano: lo importante no es tener acento murciano o andaluz, lo importante son las cosas que uno dice y que uno hace. En ese sentido, Pablo Iglesias tiene mucho por lo que callar: es una lacra para su propio partido porque es una persona que vive con una doble moral, dice una cosa y hace la contraria, perjudicando gravemente a un partido que se supone que iba a defender los derechos de los trabajadores. Iglesias forma parte de la élite política que él mismo criticaba. No se puede hacer ese discurso sobre la vivienda y luego comprarse un casón de 300.000 euros. No se puede ir de feminista y cada vez que te echas una novia convertirla en la número 2 del partido.

En la cultura el listado de personalidades murcianas que han triunfado toca todos los palos y nunca mejor dicho porque todo lo que toca la sensibilidad musical del jumillado Roque Baños [11] (1968) acaba en la gran pantalla. Roque Baños es uno de los mejores compositores españoles de bandas sonoras cinematográficas: Los crímenes de Oxford, Las 13 rosas, Adú... Pueden dar fe de ello los tres premios Goya que atesora.

Olivo, en la Forbes

Hay un toquecico murciano en cada sector en el que se rasca un poco en el DNI de sus protagonistas. De ello no se libra ni la exclusiva lista Forbes. Tomás Olivo [12], natural de Balsapintada (Fuente Álamo), es el mejor situado en este listado porque es la séptima persona más rica de España, con un patrimonio de 2.100 millones de euros. El presidente de la sociedad General de Galerías Comerciales (GGC) y promotor afincado en Marbella, de 67 años, irrumpió entre las grandes fortunas en 2017 y desde entonces ha pasado del puesto 58 a colarse en el top ten: es la séptima persona más rica de España.

Entre las 200 personas más adineradas del país hay más murcianos, como José García-Carrión [13] (Jumilla, 1948), que ocupa el puesto 86 gracias a los 325 millones de euros que le han generado las bodegas García Carrión y la marca Don Simón. El éxito del empresario García-Carrión es un buen ejemplo a seguir para la tasa de emprendedores murcianos que existe en esta autónomía, y que el informe GEM Emprendimiento y creación de empresas en la Región, cifra en cinco de cada cien ciudadanos.

Alberto Manuel López, CEO de la App WeFish, que ha recibido 100.000 euros de un fondo de inversión de Miami. E.E.

Uno que también sueña con coronar alguna cima empresarial es Alberto Manuel López [14]: CEO de la App WeFish. Esta aplicación dirigida a aficionados a la pesca deportiva y recreativa está teniendo tanta penetración en el mercado que un fondo de inversión de Miami ha invertido 100.000 euros en el proyecto de este emprendedor y lo ha incluido en su programa de aceleración para que técnicos de Facebook o Twitter le ayuden a seguir ganando nicho de mercado.

“A finales de 2017 monté esta aplicación porque la pesca era una de mis pasiones desde pequeñito y había posibilidades de expansión porque está pensada para cubrir todas las necesidades del usuario: desde la planificación de la salida, al registro de capturas o un marketplace para comprar material”, resume didácticamente el CEO de WeFish.

Alberto es natural de la pedanía murciana de El Palmar (1985) y fue compañero de clase del diputado popular Teodoro García Egea porque ambos cursaron la carrera de Telemática en la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT). “El acento murciano no es tan melódico como puede ser otro, pero discriminar por una cuestión así es una acción elitista, no se puede escoger el lugar donde uno nace y el acento viene condicionado por el entorno. Yo haría la siguiente reflexión: con la crisis que se nos viene encima para los que trabajamos para poner en marcha proyectos y crear empleo, todo esto es insultante porque hay problemas más importantes que el acento de un diputado”, zanja López.

Para el CEO de WeFish no hace falta desprenderse del acento de uno para abrirse paso fuera de tierras murcianas. Expresiones como a pajera abierta (sin límite) o está al pelo (está perfecto) le siguen despertando una sonrisa a Alberto cuando las escucha en otro punto de la geografía española y saca pecho porque son made in Murcia. “Debemos estar orgullosos de nuestros orígenes”, concluye este emprendedor que no ha dejado de formarse porque tras Telemática terminó la carrera de ingeniero de Minas como número uno de su promoción.

Nieto, Honoris Causa

En la Universidad Politécnica de Cartagena (UPCT) donde cursó estudios García Egea, algunos de sus ilustres miembros están molestos por el desprecio que Iglesias le hizo al parlamentario ciezano que a veces cuando se encuentra con grupos de dos consonantes seguidas, suele hacer asimilación (mismo=mimmo o carne=canne). “Este incidente forma parte de la situación lamentable que se vive en la política donde hay poca categoría”, lamenta el Doctor Honoris Causa por la UPCT, Justo Nieto [15].

Justo Nieto (c), doctor Honoris Causa por la Universidad Politécnica de Cartagena y rector durante diecinueve años de la Universidad Politécnica de Valencia. E.E.

“Hemos llegado a una situación en la que los más incompetentes están gobernando todas las cosas, me da igual que sea un ministerio o una alcaldía, la sociedad se merece un líder con conocimientos, con buenos asesores y que plantee retos de futuro”. Lo dice un hombre que llegó a la cúspide universitaria labrándose una carrera desde lo más bajo: ejerció de pastor, camionero y tornero hasta que se tituló como perito industrial mecánico para terminar convirtiéndose en rector de la Universidad Politécnica de Valencia.

“Hace 76 años nací en el caserío de El Palmero, próximo a la diputación cartagenera de La Aljorra, una zona donde era habitual sesear: en mi casa mi madre nunca decía siempre desía”, recuerda con ternura Justo Nieto.

“Cuando empecé a dar clase en Barcelona me pase a la c, pero el resto de los dejes cartageneros siempre los he mantenido en las terminaciones de las palabras porque forma parte de mi personalidad, de mi forma de ser y no me pesa, al contrario, estoy orgulloso de hablar como hablo”, cuenta el que durante 19 años fue rector de la politécnica de Valencia hasta que dejó el cargo para convertirse en consejero de Empresa, Universidad y Ciencia de la Generalitat Valenciana. “El acento murciano es una peculiaridad y forma parte de nuestro patrimonio”.

El tenista Almagro

A los deportistas muchas veces se les acusa de vivir en una especie de burbuja alejada de los problemas del resto de mortales, incluida la política. No es el caso de Nicolás Almagro [16]: el tenista murciano formó parte de la Armada española que en la Copa Davis de 2008 acabó logrando el triunfo en la final contra Argentina en Mar del Plata. Uno de los primeros éxitos de su meteórica carrera fue debutar con solo 16 años: Almagro llegó a ser el jugador número 9 de la clasificación mundial ATP, levantó 13 títulos individuales y uno de dobles (10,7 millones de dólares en premios).

“Nací en Murcia donde solemos hablar con un tono sonoro fuerte, aunque siempre me han dicho que no se me notaba mucho mi acento murciano porque he pasado mucho tiempo fuera compitiendo y eso influía para que mi acento no fuese tan marcado como el de otras personas que han pasado toda su vida aquí. Pero con mi círculo más cercano se me suelen colar las terminaciones en ico como guapico o hermosico”, apunta el extenista sobre las peculiaridades de su forma de hablar.

-Como tenista era un experto en tierra batida: ¿Quiere opinar sobre lo ocurrido en una pista ajena para usted como el Congreso de los Diputados?

-A mí de mi tierra me gusta todo. Tengo que decir que he nacido, crecido y voy morir en Murcia: me siento murciano por los cuatro costados. Entonces, que se mofen de mi acento me parece una falta de respeto hacia mi comunidad. Lo que vi me pareció una falta de respeto hacia una persona, el señor Teodoro García, por parte de otro señor, Pablo Iglesias, que además es el vicepresidente del Gobierno y es una cosa que no debería hacer. Creo que debería guardar más de respeto hacia las personas.

-Usted era un tenista con un carácter aguerrido: ¿Cómo le devolvería la pelota a Iglesias?

-Yo lo que haría sería invitar al vicepresidente a enseñarle la Región de Murcia, toda la cultura que tenemos, todos los sitios bonitos y nuestra gastronomía. Y luego, si quiere, también le enseñaría a entender nuestro idioma si tanta ilusión le hace conocerlo.

La motorista Ana Carrasco. E.E.

La Región de Murcia es una gran productora de deportistas profesionales de élite. Prueba de ello es que el vacío que Nicolás Almagro ha dejado en el tenis posiblemente sea ocupado por el joven Carlos Alcaraz [17]: con 15 años ha ganado el campeonato de España cadete, el de Europa sub-16 y la Copa Davis júnior. Hay talento, pero también estrellas consagradas como los hermanos: Luis León Sánchez Gil [18](Mula 1983), ciclista del equipo kazajo Astana Pro Team, y Pedro León Sánchez Gil [19] (Mula, 1986), futbolista del Eibar en Primera División.

La lista de premios deportivos con sabor pimentonero puede ser interminable solo con mirar el palmarés del ciclista Alejandro Valverde [20] (Murcia, 1980), corredor del Movistar Team. En su tierra le conocen con el apodo del Bala: en su carrera suma 127 victorias y una de ellas situó a España en lo más alto del podio del Campeonato del Mundo de Ciclismo en Ruta en 2018. Este deportista es un extraterreste de las dos ruedas como los que posiblemente sueña algún día con encontrar Germán Martínez Martínez [21] (Murcia, 1981): coinvestigador principal de Mars 2020 en la National Aeronautics and Space Administration. El acento capitalino murciano de este prestigioso científico está presente en la misión espacial del Programa de Exploración de Marte de la NASA con destino al planeta rojo.

Díaz, Uber para Europa

De las naves espaciales a los coches del planeta Tierra donde Anabel Díaz [22], nacida en Cartagena, es la nueva directora general de Uber para Europa, Oriente Medio y África. Uno de los pilares que marcan el programa de Podemos son las políticas pro-igualdad de género, con objetivos como acabar con el denominado techo de cristal que en determinados campos laborales lastra el ascenso profesional de la mujer impidiéndole acceder a puestos de responsabilidad. Probablemente, el ascenso de esta cartagenera -afincada en Amsterdam- resulte inspirador para muchas mujeres españolas que a diario trabajan duro para acceder a puestos directivos.

Otra mujer que sabe bien lo que es romper un techo de cristal es Ana Carrasco [23] (Cehegín, 1997) que en 2018 logró un hito en la historia del deporte: ser la primera piloto que ganaba el Campeonato del Mundo de Motociclismo FIM. “Nunca he tenido problemas ni se han burlado de mí por mi acento y mira que me muevo por muchos sitios”, comenta la estrella del equipo Kawasaki Provec WorldSSP300 con el que compite en el Campeonato Mundial de Supersport 300.

“La riqueza y la gracia de este país es que tenemos muchas formas diferentes de expresarnos y cada uno somos de una comunidad autónoma”. La sede de su equipo está en Cataluña y aunque Ana Carrasco se pasa de enero a octubre residiendo en Barcelona no pierde la aspiración más ligera ni la entonación musical que tiene el acento murciano de su localidad natal: Cehegín. De hecho, esta piloto que cogió su primera moto cuando solo tenía tres años lanza risueña una advertencia: “Palabras típicas como acho y pijo, a la gente le hacen gracia cuando las escucha porque no están acostumbrados y yo las sigo utilizando en mi equipo donde hay personas de muchos lugares y algunos ya emplean esas expresiones porque el murciano se pega pronto”.