Teri ha convivido con el cadáver de su madre una semana: la mató junto a su novio en Valencia

Detrás de su rostro de belleza angelical y de su profunda mirada de ojos claros escondía un corazón tan frío como un iceberg. De otra forma no se entiende cómo Teri ha sido capaz de convivir durante más de una semana con el cádaver en descomposición de su propia madre: Ana. Los poco más de cinco mil vecinos de Alcudia de Crespins (Valencia) están en ‘shock’ después de que este jueves la Guardia Civil detuviese a Teri y a su novio, ‘El Masiero’, como los supuestos autores de la muerte violenta de esta mujer, de 45 años y nacionalidad búlgara, cuyo cuerpo sin vida guardaban presuntamente dentro de una bañera del piso que compartían en este pueblo valenciano enclavado a la vera del río Cáñoles.

La pareja de novios -ella de 19 años y él de 18 años- han sido detenidos por la Guardia Civil después de que más de media docena de agentes del cuartel de Canals y de la Policía Judicial de Játiva tomasen el bloque de pisos del número 18 de la calle Miguel Hernández para inspeccionar palmo a palmo el inmueble donde ambos jóvenes convivían con la víctima. “Todo apunta a que se trata de una presunta muerte violenta: la víctima podría llevar fallecida entre una y dos semanas porque el cuerpo se encontraba en avanzado estado de descomposición”, tal y como han confirmado fuentes de la investigación a EL ESPAÑOL.

De momento, los investigadores desconocen qué empujó a Teri y a su novio, ‘El Masiero’, a acabar supuestamente con la vida de Ana que era la propietaria del piso y que le proporcionaba un techo a la pareja de adolescentes. “La hija de la mujer y el novio de la joven han sido detenidos como sospechosos de esta presunta muerte violenta y se espera que a lo largo del fin de semana pasen a disposición de los Juzgados de Játiva”, según han avanzado las citadas fuentes de la investigación. Los agentes trabajan a contrarreloj para esclarecer el papel que han podido jugar cada uno de estos jóvenes en este terrible deceso supuestamente perpetrado con un arma blanca.

Fuertes discusiones a diario

Este diario ha podido saber que el cuerpo de Ana presentaba signos de violencia: este era el truculento epílogo a la mala vida que esta mujer llevaba sufriendo presuntamente durante años, primero a manos de su esposo, y después por parte de sus hijos. “El marido la maltrataba y los dos hijos también lo hacían cuando le pedían dinero”, lamentaba una vecina del bloque situado en el número 18 de la calle Miguel Hernández donde residía la víctima. “Pobre Ana”, repetía sin cesar.

“Era una familia que hace más de 15 años llegó de Bulgaria a Alcudia y casi todos los días se escuchaban golpes, gritos y peleas en la casa”, detalla esta mujer desde el anonimato. “Hablaban en su idiona, pero se notaba que eran discusiones muy fuertes”. Ana se ganaba la vida cosiendo, cuidando a personas mayores y deslomándose limpiando escaleras de edificios, pisos... Hacia de todo para contribuir en la economía de la casa mientras su esposo se pasaba los días enteros en la carretera trabajando de camionero. En el barrio los hijos del matrimonio, Teri y Nicolai, hicieron migas con otros niños que les conocían con una versión españolizada de sus nombres: Teresa y Nicolás.

“Hace unos años se acabaron divorciando por las peleas y su hijo, Nicolás, se marchó con su padre, pero su hija, Teresa, se quedó viviendo con Ana”. El cambio no supuso una mejora en el clima de convivencia familiar, según el relato de esta vecina y amiga de la fallecida: “La hija tenía arranques de rabia cuando no se salía con la suya”. Otro residente en este bloque de cuatro plantas corrobora las fuertes discusiones que seguían protagonizando Ana y Teri tras la marcha del cabeza de familia: “La madre se dejaba los cuernos trabajando y la hija no daba palo al agua y encima era caprichosa”.

Debía dinero

Los problemas no acababan ahí para Ana porque tras la separación sufrió apreturas económicas, ya que en alguna ocasión le cortaron temporalmente la luz y en la actualidad adeudaba varias cuotas de 20 euros a la comunidad de propietarios. A pesar de todo, Ana no solo no tuvo problema en que su hija, Teri, metiera en casa a su novio, ‘El Masiero’, sino que además buscó una solución para saldar la deuda con los vecinos: “Ella se ofreció a limpiar la escalera”. Precisamente este detalle fue clave en la investigación de la Guardia Civil: Ana llevaba un tiempo sin limpiar la escalera y los residentes empezaron a sospechar de que le pasaba algo a esta mujer.

“Al final la hija se ocupaba de limpiar la escalera, un vecino le preguntó por su madre y ella le dijo que volvería dentro de unos días”, apunta un joven de la zona. La explicación sonó extraña dado el historial de Teri: una adolescente que solía discutir con su madre y a la que no le gustaba trabajar. “Creo que llegó a tener un trabajo de camarera”. A la ausencia prolongada de Ana se sumó a las sospechas vecinales otro factor: el olor putrefacto que salía del inmueble de esta familia. “En el bloque olía mal”, apunta este joven. “Parece ser que a la madre la tenían dentro de la bañera y trataban de deshacerse de ella”.

Foto 3 (9)

“Era insoportable el olor que había en la escalera”, subraya una residente mientras añade indignada la conducta que había mostrado en los últimos días Teri al disimular supuestamente la ausencia de su madre: “Este miércoles se puso a limpiar como si nada y le dijo al presidente de la comunidad que el sábado iría su madre a pagar la cuota”.

“La hija no estaba preocupada”

Los agentes del Grupo de Homicidios y de la Policía Judicial tomaron el bloque a primera hora de este jueves. “Me encontré en el bloque a muchos guardias civiles a las ocho y media de la mañana”, tal y como confirma a EL ESPAÑOL un residente del número 18 de la calle Miguel Hernández donde se produjo esta presunta muerte violenta que investiga la Guardia Civil. “La hija de Ana estaba sentada en el rellano, con su perro, y no parecía tener cara de preocupacion”. Sin embargo, horas después se marchaba junto a los agentes en calidad de detenida al igual que su pareja sentimental.

Teri conoció a su novio en Canals: el pueblo que está justo al lado de Alcudia de Crespins. “Nadie sabía de dónde sacaba el dinero la pareja para comprarse ropa y pasarse todo el día paseando”. La única certeza de los lugareños es que los dos daban muestras de estar enamorados y les gustaba publicar fotos acaramelados en Instagram con mensajes de este tipo: ‘Eres esa persona que tanto me hacía falta, a mí a mi vida’. A ‘El Masiero’, de 18 años y natural de Europa del Este, era habitual verle con su chica matando el tiempo en la zona conocida como pista naranja donde algunos jóvenes acuden a pasar el rato con la pandilla y otros se dedican a beber litronas y fumar hachís.