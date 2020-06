Las 9 revelaciones de Pilar Urbano: “Ahora sale lo de JC para salpicar a Felipe VI, sospecho de Soros”

Pilar Urbano continúa siendo una de las periodistas mejor informadas de España. Conserva fuentes en los centros neurálgicos del país, con ramificaciones en todo el mundo. Y, desde luego, posee información privilegiada sobre lo que sucede en el Palacio de la Zarzuela. Por esta razón, su análisis sobre la situación que está viviendo el exjefe del Estado, Juan Carlos de Borbón, va más allá de lo visible. Esta semana se ha sabido que la investigación judicial ha llegado al Tribunal Supremo.

La autora de libros como La Reina muy de cerca, El precio del trono, sobre Juan Carlos o La gran desmemoria afirma que las revelaciones actuales sobre el padre del Rey intentan perjudicar directamente a Felipe VI, a España como país y a la misma Europa.

Detrás ve la mano de personajes poderosos como el multimillonario George Soros y el eje anglo americano. La prueba, según ella, de que el escándalo sobre Juan Carlos obedece a un plan es que la mayoría de las denuncias eran conocidas y de menor calado que otras cuestiones de las que ellas tiene información, como que el anterior Rey conocía la actuación de los GAL dirigida por el entonces Gobierno de Felipe González.

Estas son las nueve revelaciones y observaciones de Urbano, extraídas de una entrevista realizada por Joanen Cunyat.

1.Soros y salpicar a Felipe VI

Presiones para que Felipe VI ‘expulse’ a su padre de la Familia Real antes de otros escándalos.

— "Los hechos recientes destapados por el diario británico The Telegraph, en relación con la fortuna de Juan Carlos y que salpican a Felipe VI, puede que le convenga a alguien. Casi siempre es en los periódicos donde se destapan las cosas, pero en este caso sólo es el correveydile. Detrás de un periódico hay un empresario y detrás un paganini.

Yo no quiero buscar brujas ni fantasmas, pero toda alianza anglo-americana y anti-europea siempre me hace sospechar de George Soros. Un magnate con mil vínculos de poder, que de pronto tiene 440 instalaciones de la nada en Cataluña, think tanks, ongs, fundaciones culturales, centros decisorios de influencia, donde se mueven personas y dinero...

Soros es el hombre de las revoluciones de color: Serbia, Ucrania, Túnez, Egipto, Libia, la Primavera Árabe, Hong Kong, varios puntos de África... Y Cataluña es otra revolución más de color, la amarilla.

Inglaterra destapa ahora esto, pero eso ¿qué significa? Pienso que hay un interés contra Europa, no sólo contra España, porque España no es el ombligo del mundo”.

2. Juan Carlos, un dólar por barril

— Lo que se ha destapado es una cosa antigua, ya se sabía. No quiero quitarle importancia, eh, porque es muy grave que un monarca se lleve una comisión, un 3 o un equis %, por mucho que haga ganar a unos empresarios. Pero hay otros temas más serios. Entonces, ¿por qué sacan esto ahora? Juan Carlos es ya un ausente, abdicado con fórceps, y expulsado oportunamente y con dolorosa agilidad por su hijo, de modo que lo que hizo o lo que haga le mancha sólo a él. Felipe VI no ha querido ni saber qué había ahí, en las cuentas de esas sociedades. Ha renunciado a todo.

Si hablas con el que fue delegado de CEPSA, te contará que Juan Carlos, ya cuando era príncipe, se llevaba un dólar, y a veces dos, por cada barril de crudo, que nos llegaba de Arabia o de Emiratos. Hablamos de 10 mil o 100 mil barriles. En un flujo continuo de cargueros, durante muchos años. Son muchos millones”.

3. Felipe VI, Corinna y su padre

Corina, Felipe VI y Juan Carlos I.

— Hay un momento en el que Felipe, todavía príncipe, le para los pies a Juan Carlos, en una cena en El Landó. Y le dice "si quieres vivir un romance amoroso con Corinna y te quieres divorciar, abdica". Lo que ha hecho Felipe VI le dignifica, porque renunciar a unas riquezas no es barato, y poner firme a un padre es doloroso.

El rey Felipe ha aprendido ya varias lecciones: vivir con sobriedad y sin dar escándalos - trabajo y familia-; que los derechos reales adquiridos están alicatados con deberes hacia el país; que tiene que ganarse el sueldo día tras día. Y también ha aprendido a crear distancias, a cortar lazos fuertes con cuchillo.

Cuando un perro desvía al trineo, se le corta la cuerda. Una vez fue Marichalar, otra fue Urdangarin, otra su hermana Cristina ¡y era su preferida!, y otra su padre”.

4. JC y Corinna quisieron vender Repsol

— “Ha guardado las distancias con amigos peligrosos, cosa que no hizo su padre, y los tuvo sinvergonzones, aprovechados... ¿Quién hacia negocios con los KIO? Los amigos del Rey, Manuel Prado y Colón de Carvajal, JR, Javier de la Rosa...

Hubo dos operaciones económicas del viejo Rey, con Corinna de intermediaria, que menos mal que no prosperaron, porque se trataba de sectores estratégicos. Una era la venta del 30% de Repsol a la Lukoil rusa, con Putin detrás. No llegó a término, porque se opuso el Gobierno. Y luego, la OPA a Enagas, que se intentó en Alemania, en el castillo Schökingen, en Ditzingen. Un banquete al que asistieron don Juan Carlos y Corinna, muñidora de la cena, entre cuyos comensales estaban los jefazos de Daimler, Bosch, Thyssen-Krupp, Bertelsmann...

Y Wulf Bernotat, presidente de EON, como caballero blanco en la OPA de la eléctrica española Endesa. Allí mismo le comentó al rey Juan Carlos sus planes para hacerse con Endesa y arrebatársela a Gas Natural y a La Caixa. Por eso digo que resucitan historias un poco viejas.

Felipe VI sabe que recibe una herencia que le quema en las manos: una corona desprestigiada, devaluada. Y a él le está tocando devolverle prestigio y valor. Un valor de utilidad social. Es decir, socializarla y que los ciudadanos la estimen como un bien común”.

5. Negocios cazando osos

— “No lo sé. Juan Carlos lo mismo negocia cazando osos en Polonia, que vendiendo los viejos Talgos a Sadam Hussein. El Rey ha tenido un gran prestigio como actor político en la recámara. Cuando Bush junior no recibe a Zapatero porque se ha retirado del frente armado contra Irak, animando a otros a hacerlo también, Juan Carlos, estando en EEUU, telefonea a Bush, va a verle y come con él y su familia en el Día de Acción de Gracias. Al final, Bush recibe a Zapatero. El mismo Rey dice, ya de vuelta "yo puedo mojarme por mi presidente del Gobierno, pero no puedo nombrar ministros, ni destituir a embajadores, ni dar un decreto".

Por eso, cuando el rey telefonea o escribe al presidente de un país, tiene que saber de antemano que va a haber una buena respuesta. Y ahí juega la diplomacia de antecámara. Juan Carlos, todo hay que decirlo, ha salvado muchos intereses de España; pero también ha satisfecho ambiciones suyas personales”.

6. Juan Carlos conocía los GAL

— “A Juan Carlos no se le han pedido cuentas de cosas mucho más graves. Él empieza a reinar con el compromiso de meter a España en la OTAN, una hipoteca política y militar, a cambio de las ayudas estadounidenses. Luego está el tema de Adolfo Suárez, su dimisión y el 23-F no son por ETA, son por OTAN. El tema de los GAL... Al Rey se le informa de las ’acciones en el sur de Francia’. El Gobierno de Felipe González quiso que tuviera noticia. Incluso de ello hubo un deliberado registro sonoro. Y como había very important persons involucrados, no hubo interés en desclasificar los papeles del CESID e investigarlo. Como le dijo Felipe González a Aznar: "Yo quiero salvar al Rey, pero si a mí me hunden...". Las X del GAL y del 23F están sin despejar. Antes te he citado CEPSA, Repsol, Enagas, KIO... Están también pendientes las obras públicas y las ventas de bienes de equipo para Arabia Saudí... El nuevo periodismo de investigación tiene mucho que hacer.

7. Las demandas de paternidad

María, la supuesta hija de Juan Carlos.

— “Y luego están las demandas de paternidad, que no se han querido averiguar, pero están judicializadas. Me parece poco elegante atacar a un "ausente", pero tengo que decirlo en defensa del actual monarca. Uno no tiene responsabilidad más que de lo que hacen sus hijos, y sólo si son menores; pero ¿de los padres, de los cuñados, de las hermanas...? No.

Felipe no sólo ha renunciado a una herencia sospechosa, ha expulsado a Juan Carlos de la lista civil, del protocolo de la Casa Real, de la representación de España en el exterior. En otras palabras: institucionalmente, ha cortado los lazos con su padre. Lo ha tachado”.

En su libro, El precio del trono se hace referencia al precio que tuvo que pagar el rey emérito, Juan Carlos I para llegar al trono. ¿Se ha tenido que pagar precio alguno por la llegada de Felipe VI?

8. Felipe, un rey solidario y enjaulado.

El Rey Felipe VI saluda al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez. Europa Press

— “Fíjate en qué situación estaba la corona cuando tomó posesión Felipe VI, en junio de 2014. Bastante ha hecho... Solo y a pulso. Yo hubiera salido corriendo. Él considera que su deber es recibir la corona, reinar y luego entregarla a su hija. Si por reinar hubiese tenido que renunciar a Letizia, lo habría hecho. “Aunque se hubiera abierto la tierra bajo mis pies”, me dijo literalmente.

No tengo noticia de que haya pagado un precio por la corona. Hay que tener en cuenta que llega al trono y el patio político que se encuentra es un gobierno desmantelado, por moción de censura, rondas de consulta interminables, sin que los líderes quieran anudar acuerdos, y eso ya es un potro de desgaste para un rey. Después, un gobierno interino, desapoderado y sin definición exterior, durante mucho tiempo. Lo ha tenido ¿difícil?, no, lo siguiente.

Y yo no he visto, ni veo padrinazgo exterior. Me parece un rey solitario, sin mecenas ni arropos económicos o políticos extranjeros. Lo cual, por otra parte, garantiza una soberanía y una no-dependencia, en un mundo tan interdependiente y mutual. Veo a Felipe VI como un equilibrista... enjaulado. Esa soledad será quizá el precio de no haber pagado precio. Pero la buena soledad –la que ahuyenta rémoras y compañías oxidantes- genera autoridad, prestigio y libertad”.

9. Felipe, el papel que tiene que jugar

— “El Rey es un símbolo. La Reina de Inglaterra se ha retirado a uno de sus palacios y no ha aparecido en toda la pandemia. En cambio, el Rey de España, con guantes y mascarilla, ha mantenido reuniones presenciales y audiencias on line casi todos los días, con distintos sectores sociales, económicos, culturales, sanitarios, militares.

No cabía esperar que saliera vestido de astronauta hospitalario, con bata blanca, pero en mi opinión está jugando el papel que tiene que jugar. En Zarzuela, que es la primera casa de la nación, él, la familia real y todos los empleados, trajeados de negro, se adelantaron a declarar con su rito propio el luto nacional.

Yo ahí capté en Felipe el instinto de adivinar lo que el pueblo pedía. Como cuando se presentó en el Ifema convertido en un monumental hangar con dos mil camas...”.

[La entrevista íntegra con Pilar Úrbano, realizada por Joanen Cunyat, ha sido publicada en Chispas, revista mensual Política para la Acción]