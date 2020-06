La multa de 100 euros por no llevar mascarilla en el coche: los casos en los que es obligatoria

Más de la mitad de los españoles ya está en fase 3 desde este lunes, lo que supone de facto alcanzar la llamada "nueva normalidad". Aunque ya es posible llevar una vida diaria mucho más parecida a la anterior al estado de alarma, hay costumbres que han llegado para quedarse. Llevar mascarilla en el coche es una de ellas.

El uso de guantes y mascarillas es una costumbre poco asentada en España y que ha llegado a raíz de la pandemia del coronavirus. Salir de casa sin mascarilla ya puede suponer una multa en muchos lugares y el coche no es una excepción. Además, cuando el estado de alarma termine seguirá siendo obligartorio llevarla. Por eso conviene recordar el supuesto en el que nos pueden multar.

Pueden sancionarnos siempre que viajemos con alguien que no sea conviviente, es decir, que no viva en nuestro mismo domicilio. Por esto que es recomendable viajar con una mascarilla de reserva para evitar sustos. Por el momento los guantes no son obligatorios, pero sí que se recomiendan en caso de que viajemos con alguien que no viva con nosotros.

Cabe destacar que no está permitida la ocupación de más de dos personas por fila. Es decir, en el asiento trasero de un turismo de cinco plazas solo pueden viajar dos personas como mucho. El único supuesto exento es que esas personas vivan juntas. en ese caso sí que pueden ir tres.

La normativa se ha publicado en el BOE este martes junto con otra serie de medidas más completas. El Decreto-ley también contempla que la mascarilla sea obligatoria en el transporte público.

No está del todo claro hasta cuándo estarán vigentes estas medidas, pero el ministro de Sanidad, Salvador Illa, dijo que "esta será la norma de conducta de los ciudadanos hasta que se encuentre una vacuna o un tratamiento eficaz contra el coronavirus".