Las fotos de los aislados por el coronavirus en La Gomera que tanto están dando que hablar

La noticia es que, entre los cinco alemanes aislados en el Hospital de La Gomera, hay uno que ha dado positivo por coronavirus, convirtiéndose en el primer infectado por el virus en España. A partir de ahí, el runrún corresponde a otra cosa, a la imagen de los cinco germanos, en diferentes momentos, dando vueltas por la terraza anexa al centro de Nuestra Señora de Guadalupe. “¿Podían estar ahí a pesar de estar aislados?”. Eso es lo que, inconscientemente, se preguntarán muchos.

En diferentes imágenes, se ve a los turistas alemanes fumando o hablando en la terraza de la habitación donde permanecen aislados. Unas veces, todos juntos; otras, tan solo unos cuantos. Los cinco fueron ingresados después de que se confirmara que dos de ellos habían tenido contacto directo con una persona contagiada en Alemania; concretamente, en Múnich.

“En Madrid, aislados; en La Gomera, con selfies en el balcón”, criticaban un usuario en redes sociales tras ver la imagen de los cuatro en al terraza.

Ante esa situación, Protección Civil ha salido al paso para pedir tranquilidad a través de sus redes sociales: “Hacemos un llamamiento a la calma y a evitar crear alarma social”, escribía.

Antes las últimas noticias sobre el aislamiento en el Hospital de #LaGomera de cinco personas con posibilidad de portar #coronavirus, hacemos un llamamiento a la calma y evitar crear alarma social.

Infórmate por canales oficiales y autoridades sanitarias, y evita bulos. — Protección Civil La Gomera (@PC_LAGOMERA) January 30, 2020

Situación controlada

La situación, no obstante, no es grave. Fernando Simón, director del Centro de Coordinación de Alertas y Emergencias Sanitarias del Ministerio, ha reconocido que el ciudadano alemán que ha dado positivo tiene una “sintomatología leve” y que los otros turistas no presentan ningún síntoma –aunque se mantiene el seguimiento sobre ellos.

La alerta de este posible caso se dio el miércoles. Las autoridades alemanas avisaron a las españolas de que dos ciudadanos alemanes habían viajado a La Gomera después de haber estado en contacto directo con una persona portadora del virus.

Primer infectado por coronavirus

Inmediatamente, ellos dos y los tres alemanes con los que compartían piso fueron ingresados en el Hospital Nuestra Señora de Guadalupe, donde fueron puestos en cuarentena en aislamiento. A partir de ahí, se llevaron a cabo las diferentes pruebas que han derivado en un positivo este sábado.

Aislados en Madrid

A su vez, Fernando Simón también ha reconocido que los repatriados en el Hospital Gómez Ulla de Madrid, a donde llegaron 19 españoles procedentes de Wuhan y tras hacer escala en Londres, “están bien, sin indicios y pendientes de poder ver a sus familiares”, ha reconocido.

Los españoles ingresados en la planta 17 del Hospital Gómez Ulla permanecerán allí ingresados 14 días en cuarentena a pesar de que por el momento no tienen síntomas. Todos estos llegaron a España junto con otras cinco personas (cuatro daneses y un noruego). Estos últimos han partido hacia sus respectivos países, donde serán atendidos.