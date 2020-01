La habitación secreta con hidromasaje que tenía un alto cargo de la Junta de Andalucía, descubierta

Como cualquier otro día, Isaac Túnez Fiñana, secretario general de Investigación, Desarrollo e Innovación de la Junta de Andalucía, estaba organizando libros y documentos en la estanterías de su despacho, en la Consejería de Sanidad andaluza. De pronto, algo le resultó extraño. Al tocar con fuerza el mueble, vio como se desplazaba hacia la derecha por unos raíles ocultos. El secretario continuó en su acción y terminó por encontrar algo insólito: un habitáculo secreto con sofá, televisión e hidromasaje.

Cuadros, estanterías, un gran escritorio o un ordenador era todo lo que había encontrado este alto cargo de la Junta hasta el momento en su nuevo despacho, tras el traspaso de poderes cuando el nuevo gobierno de coalición entre PP y Ciudadanos accedió al poder hace justo un año, después de 40 años de socialismo en Andalucía.

Al final, el despacho no ha resultado ser tan normal, sino todo lo contrario. Según confirman fuentes a EL ESPAÑOL, se trata de un espacio de unos tres metros cuadrados, donde hay una pequeña mesa sobre la que se sostiene una televisión, con vídeo incorporado, una butaca y un baño con una columna de hidromasaje. La pregunta es: ¿Por qué está ese espacio secreto ahí?

Según explican las mismas fuentes, el número tres de la Consejería de Sanidad se llevó una gran sorpresa al encontrarse con el que podría haber sido un escenario de cualquier novela de John Le Carré. Al mismo tiempo, en los pasillos de la Consejería ya corren todo tipo de rumores sobre el posible uso que se le podría haber dado a esta instalación secreta. Antes, ocupada por mandatarios socialistas.

¿Quién la utilizaba?

Los sindicatos denuncian que un alto cargo habían ordenado la instalación de un hidromasaje, en 2006.

No obstante, la instalación de una columna de hidromasaje en el despacho de un alto cargo no es algo novedoso. En 2006, ya se informó de que el secretario general de Calidad y Modernización de la Consejería en aquel entonces, José Luis Rocha Castilla, había ordenado la instalación del hidromasaje en su oficina. Un asunto que denunciaron las centrales sindicales de los funcionarios hace 13 años. Lo que no se había conocido hasta el momento eran las imágenes de dicho espacio, que tal vez pudo ser escondido tras las quejas de los trabajadores de la Junta.

El hecho de que la televisión del cuarto oculto tenga un reproductor VHS da pie a que este espacio pueda llevar prestando "servicios" desde hace varios años, cuando se empezaron a comercializar este tipo de dispositivos para vídeo en España. Llama la atención también, según puede advertirse en las imágenes, que solo haya en la estantería una cinta de vídeo.

Entrada al habitáculo secreto. E. E.

Este espacio ha podido servir a sus usuarios para todo tipo de actividades. Desde darse una ducha rápida antes de acudir a un acto oficial y echarse una siesta después, a repasar algún documento importante en la televisión. Lo cierto es que estas actividades bien pueden hacerse en casa o en el despacho oficial.

El actual inquilino del despacho es Isaac Túnez Fiñana, que precedió en el cargo a Rafael Solana, quien fuera decano de la Universidad de Medicina de Córdoba. No obstante, el ejecutivo andaluz ha seguido confiando en este mandatario para ocupar la dirección científica de la Red Andaluza de Diseño y Traslación de Terapias Avanzadas. Y, al mismo tiempo, formar parte también de la dirección de la Fundación Pública Andaluza Progreso y Salud.

En su caso, Solana sustituyó en el despacho a Ramón González Carvajal, en 2015. Y así hasta llegar a un sinfín de responsables. No obstante, las fuentes consultadas por este diario desconocen cuál de ellos fue quien mandó aislar ese espacio del despacho oficial.

El interior de la habitación secreta. E. E.

Tres cajas fuertes

Si bien, no es la primera vez que se encuentran espacios o documentos insólitos en la Junta de Andalucía. El pasado diciembre, el presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, informó sobre el hallazgo de tres cajas fuertes de un metro de altura, escondidas bajo llave en un sótano, en cuyo interior se encontraba importante documentación de los ERE.

Lo que dejaba al descubierto una operación fraudulenta de 9.000 millones de las antiguas pesetas en falsas prejubilaciones, y el conocimiento que "todo el Consejo de Gobierno" de Chávez tenía del mecanismo de pago. El Ejecutivo de Moreno Bonilla ya había anunciado meses atrás que destinaría tres millones de euros para auditar la administración paralela creada por el PSOE a lo largo de 37 años.

El consejero de la Presidencia, Administración Pública e Interior y portavoz del Gobierno andaluz, Elías Bendodo, dio cuenta ese mismo día de la entrega al juzgado de instrucción número 6 de Sevilla de documentación sobre el caso de los ERE que había sido localizada "en sobres lacrados en tres cajas fuertes en la Agencia de Innovación y Desarrollo de Andalucía (IDEA)".