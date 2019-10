El misterio de los colchones de Torrevieja: 9.000 tirados en la calle durante tres meses

Nadie en el Ayuntamiento de Torrevieja entiende qué ha sucedido en estos últimos tres meses. Han recogido más de 9.000 colchones que habían sido abandonados en la calle. Según apuntan las autoridades de esta ciudad alicantina, han recogido una media de 100 colchones diarios. Algo que ha supuesto un gasto al consistorio de 163.458 euros, en concepto de retirada y traslado al vertedero correspondiente.

Carmen Gómez Candel, concejal de Aseo Urbano, no se explican lo ocurrido. "No han podido salir de los hoteles de Torrevieja, no tenemos tantas plazas turísticas", ha apuntado la política en Espejo Público. Además, otro detalle que tampoco se explican en el consistorio es por qué los colchones no han sido retirados por la misma empresa con la que se adquieren, ya que es la práctica habitual. "El comercio que le suministra el nuevo, retira el viejo, y está obligado a llevarlo a un vertedero autorizado", ha añadido.

Además, tampoco ha habido un aumento significativo de las ventas "respecto a otros años". Según los datos que maneja el consistorio alicantino, ya se han recogido más de 200.000 kilogramos extras, para un total de 716.660 kilogramos, de residuos respecto al año anterior, quedando aún más de dos meses para terminar el año. Esto ha supuesto 181 viajes al vertedero, algo que supone "casi 70 viajes más" a la planta de residuos.

El misterio de los colchones de Torrevieja. Silvia Gil

Gómez Candel ha afirmado que el servicio de limpieza "se ha visto desbordado" debido a la gran cantidad de "vertidos incontrolados" que se han producido. Además, han pedido colaboración a los vecinos -a través de un mail- para comunicar cualquier incidencia o denuncia que quieren realizar. Con esta iniciativa se quiere sancionar a aquellos que dejan los colchones en la calle, garantizando el anonimato a todo aquel que lo comunique.