Rebelión en el aula contra una profesora malagueña de Vox: "Ultraderechista, tú no entras"

Inmaculada Enríquez imparte Lengua y Literatura en el IES Bezmiliana de Rincón de la Victoria, Málaga. Este pasado martes, sus primeras horas de trabajo no le resultaron de lo más agradable. Al entrar al aula de 2º de la ESO, en la que tenía que impartir su lección, un grupo de alumnos de primero de Bachillerato se acercaron a ella y, abordándola en el pasillo, comenzaron a increparla. A decirle "Vox ha perdido y a reírse de ella".

La docente es militante de la formación de extrema derecha y va en el puesto 20 de las listas de su partido para las elecciones municipales en la pequeña localidad. Está casada, tiene dos hijos. Forma parte de Vox. Al día siguiente de conocerse los resultados de las elecciones generales, varios de los alumnos del centro comenzaron a insultarla por sus ideas políticas en el interior del centro. "Ultraderechista, tú no entras". Al punto le cerraron la puerta de la clase.

Cuando logró entrar al aula, según la mujer relató horas después, ya algo más tranquila, a diario Sur, se encontró con la pizarra pintada con un mensaje que todos corearon al momento. "PSOE, presos políticos, liberad", rezaba, pintado en tiza, el mensaje en la pizarra.

Vox se había quedado tan solo en 23 escaños -las previsiones arrojaban datos mucho mayores y mucho mejores para sus intereses- y eso, pensaron los alumnos, debía de ser motivo de celebración. Por eso comenzaron a entonar toda clase de cánticos en contra del partido ultra al que la docente pertenece: "Vox ha perdido".

La mujer explicó que uno de los estudiantes más aplicados del curso continuó, incluso con ella dentro del aula, con golpes en la mesa y con golpes en las sillas. En plan desafío. La profesora entró en pánico ante la situación.

Los insultos continuaron durante el resto de la mañana. A la una de la tarde de este martes, se reunión con el director para contarle lo que había pasado. Él le dio todo su apoyo y que estudiaría la expulsión de los alumnos que la habían increpado.

En contra del aborto

Inmaculada es licenciada en Filología HIspánica por la Universidad de Málaga. Reside en Rincón de la Victoria. Es catequista y forma parte de un grupo provida llamado 'Corazón de María'.

Como manifestó a los medios locales, la profesora está en contra del aborto, de la eutanasia, de los colectivos gays. Dice que en los colegios se realiza un intenso "adoctrinamiento" a los adolescentes. Sobre todo en temas de sexualidad.

En su trayectoria profesional, contó a Sur, "he tenido alumnos musulmanes, chinos... de muchas nacionalidades, y me llevo bien con todos, me quieren mucho, lo de hoy (por ayer) ha sido para mí inexplicable y se debe, pienso, a un adoctrinamiento de los niños por parte de sus padres, de los adultos, de los medios", consideró la docente rinconera.

"Nunca había militado en ningún partido, pero cuando ha surgido Vox y lo he conocido, me ha gustado, estoy orgullosa de militar y comprometerme con la vida y con la juventud", dijo.