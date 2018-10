La campaña andaluza comienza en un puticlub: los 32.000 euros del paro gastados en prostitutas

El mismo día que la socialista Susana Díaz va a firmar el decreto de convocatoria de elecciones en Andalucía para primeros de diciembre, el PP-A ha dado a conocer un nuevo informe de la Guardia Civil que eleva hasta los 32.000 euros el dinero público gastado por altos cargos de la Junta de Andalucía durante 13 visitas distintas a cinco prostíbulos de Cádiz, Sevilla y Córdoba.

Un atestado de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil señala que varios directivos de la extinta Fundación Andaluza Fondo para la Formación y el Empleo (Faffe) se gastaron 31.969 euros en prostitución entre 2004 y 2009. Dichos gastos vienen reflejados en 43 cargos contables.

Según dicho atestado de la UCO, que el PP-A ha aportado a los medios de comunicación, la Faffe disponía de ocho tarjetas bancarias asociadas a tres cuentas corrientes que llegaron a tener un saldo total de 828 millones de euros. Dicho montante supone el presupuesto total que manejaba esta fundación dependiente de la Consejería de Empleo.

Moreno denuncia un gasto de 31.969 euros en "juergas"

Ahora se confirma que con estas tarjetas se realizaron gastos por más de 80.000 euros en total. Además de los casi 32.000 pagados en clubs de alterne, se gastaron más de 19.000 euros en peajes, 22.000 en restaurantes, algo más de 800 en hoteles y otros 4.300 sin justificar.

Desglose de los gastos en prostíbulos

Este es el desglose de los gastos en prostíbulos que aporta el atestado de la Guardia Civil: el 20 de octubre de 2004 se pagaron 1.948 euros en el Club Don Ángelo de Sevilla y, dos meses después, otros 830 euros en el mismo club; el 17 y 18 de mayo de 2005, 1.691 euros en el Top Show de Sevilla; el 24 de mayo de 2005, 900 euros en el mismo establecimiento; el 8 de noviembre de 2005, 780 euros en el club La Casita de Sevilla; el 7 de abril de 2006, 1.120 euros en la Sala De Luxe de Córdoba; el 9 de abril de 2006, 270 euros en el mismo club; el 26 de marzo de 2008, 2.000 euros en el club Don Ángelo de nuevo, cuya historia contó aquí EL ESPAÑOL; el 11 de abril de 2008, 1.931 euros en el Club Bahía 2 de Chiclana de la Frontera (Cádiz); el 3 de junio de 2008, 3.106 en el Club Don Ángelo; el 10 de julio de 2008, 2.656 en el mismo club, y el 22 y 23 de marzo de 2009 fueron 14.737 euros también en el mismo local.

El último dueño del prostíbulo Don Ángelo y una imagen del edificio que lo albergaba, ahora ya en desuso. EL ESPAÑOL

El presidente del PP andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla, ha señalado que aunque los gastos se remontan a un período de tiempo en el que Susana Díaz no formaba parte del Gobierno andaluz, intentará vincular a la presidenta andaluza en este turbio asunto.

Según el dirigente 'popular', la Guardia Civil se ha quejado de una supuesta falta de colaboración en la investigación del Ejecutivo autonómico en los últimos dos años. “Si no se han facilitado los datos es por una orden directa de Susana Díaz, que tendrá que explicar por qué no ha querido facilitar la información en un caso que es repudiable desde el punto de vista político y moral”.

El que fuera director de la Faffe y responsable último de dichos gastos, Fernando Villén, está citado el 11 de diciembre en los juzgados de Sevilla.

Maquillaje contable

Moreno Bonilla también ha señalado que la Guardia Civil apunta en su atestado al “posible maquillaje y falseamiento de la contabilidad de la Faffe para que nunca se pudiera descubrir estos gastos”.

De este modo, ha dicho el presidente del PP-A, no sólo no hay alusiones a estos establecimientos en ningún apunte contable sino que se maquillaron con supuestas devoluciones que la Guardia Civil sospecha que no se hicieron nunca porque, a pesar de se anotaban, los ingresos no aparecen.

Esta tarde, cuando Susana Díaz oficialice la convocatoria de elecciones, Andalucía se convertirá en la primera comunidad en celebrar comicios regionales después de su reciente ruptura del pacto de legislatura con Ciudadanos. La campaña se antoja intensa si se toma como punto de partida el día de hoy, donde el PP ha dado conocer las juergas de altos cargos de la Junta con dinero público que debía ir destinado a ayudar a los parados.