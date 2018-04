Érase una vez... hace muchos años que la Familia Real española no vive en un cuento lleno de palacios, reinas, princesas y príncipes, aunque los nombres de los personajes sean exactamente eso. Porque Zarzuela es el ejemplo perfecto resumido en un refrán tan popular como español: En todos lados cuecen habas, aunque en este caso sean habas ecológicas. Suegras celosas, nueras irrespetuosas, cuñadas odiadas y primos resentidos… es decir, como cualquier familia made in Spain.

Para entender las relaciones dentro de una familia no hay nada mejor que una buena fotografía familia. Y el posado anual de nuestros Reyes en Palma es una estampa viva de la historia de la que hablamos y de nuestro país. Antes de existir la fotografía, las familias reales eran reflejadas por los pintores de cámara, así que podemos decir que la tensa escena vivida el domingo pasado entre Letizia y doña Sofía es el retrato más real desde Las Meninas de Velázquez.

El pasado domingo durante la celebración de la Misa de Pascua en la Catedral de Palma de Mallorca saltó la chispa. La escena protagonizada por las dos reinas, Letizia y Sofía, ha hecho saltar por los aires la imagen de la familia. Pero ¿cómo se relacionan realmente los miembros de los Borbón Ortiz con el resto? ¿qué ocurre entre ellos de puertas hacia adentro? ¿quién se lleva bien con quién? ¿por qué hay tanta tensión entre ellos? Este es el verdadero álbum familiar de Zarzuela y las razones que les han llevado a esta situación.

Aunque no todo comenzó con la llegada de Letizia a la familia en 2004, lo cierto es que las mayores tensiones se han vivido en torno a su figura.

Reina Letizia / Don Juan Carlos

Aunque muchos creen que la Reina Letizia y su suegro se llevan mal, no es así. Tampoco es que tengan una relación estrecha. Tú en tu sitio y yo en el mío es el lema de su contacto. Sin embargo, don Juan Carlos no tiene pelos en la lengua a la hora de decirle a su nuera lo que él crea que le tiene que decir, como al parecer ocurrió el domingo pasado cuando, según algunos medios, el emérito le dijo: "Si no quieres que los abuelos se hagan fotos con las niñas no las traigas".

Reina Letizia / Doña Sofía

Los hechos ocurridos el domingo han hecho evidente que la relación entre ambas Reinas no es de lo más amistosa, ni mucho menos ideal como pretendían hacernos creer. Pero la razón de la polémica entre ambas es la misma de siempre. Todo comienza dentro de la catedral de Palma cuando Letizia se da cuenta de que su suegra quiere hacerse una foto con las niñas.

Entonces, se acerca y le explica a su suegra -según fuentes cercanas a Zarzuela- que luego tendrán tiempo para hacerse fotos personales en casa, en un ambiente más tranquilo, porque Doña Sofía se olvida de que en ese momento -asistían a la misa de Pascua- están trabajando. Y es que la Reina intenta distinguir entre lo que es trabajo y lo que es vida privada; sin embargo, para Doña Sofía esa línea no existe, ya que en su vida privada sigue haciendo prácticamente lo mismo que en la oficial. Esta pequeña línea es la que separa a ambas mujeres, pero se ha transformado en una gran brecha porque Letizia y doña Sofía no son solo nuera y suegra, son también Reinas de España.

Reina Letizia / Infanta Elena

Cordialidad, ese es el adjetivo que representaba la relación entre ambas cuñadas al principio de la llegada de la periodista a Zarzuela. Pero la separación de la Infanta Elena de su marido, Jaime de Marichalar. también rompió su relación con la mujer de su hermano. Marichalar había sido un gran apoyo para Letizia tanto en sus primeros meses dentro de la familia real como tras la muerte de su hermana, Érika.

Por eso la esposa de Felipe VI estuvo al lado del duque de Lugo cuando llegaron los momentos más difíciles del divorcio con doña Elena. Además, la hija mayor de los Reyes don Juan Carlos y doña Sofía achaca a Letizia el trato tan secundario que la Casa Real está dando a sus padres desde la llegada al trono de Felipe VI. A esto hay que sumarle que la Reina actual no ve con buenos ojos que doña Elena mantenga esa relación tan pública con su hermana, la Infanta Cristina.

Reina Letizia / Infanta Cristina

Un hecho marcó el antes y el después de la relación de la Reina con su cuñada Cristina, y no fue el Caso Noos. Unos años antes de que saltara el escándalo sobre las acciones delictivas de Iñaki Urdangarin, Letizia acudía a la Ciudad Condal para presidir un acto. Como solía hacer cuando viajaba a Barcelona, la esposa de Felipe VI llamó a su cuñada para comer juntas, en esta ocasión en la mesa había una invitada más, la princesa Victoria de Suecia, que acudía al mismo acto que la Princesa de Asturias.

Las tres royal se sentaron a comer en el privado de un conocido restaurante de la capital catalana. Cuando la actual Soberana comenzó a contarle a la ex duquesa de Palma de qué iba el acto que habían presidido, la mujer de Iñaki Urdangarin le interrumpió, al parecer con cierto desprecio, para decirle que ella había rechazado presidir ese evento porque le pareció de segunda división. A partir de ahí, entre ambas, el ambiente se podía cortar con cuchillo. Con el estallido del Caso Noos, la Reina ve su momento para conseguir, de forma justificada, que alrededor de la Infanta Cristina se levante el telón de acero con el que está castigada.

Reina Letizia / Infanta Pilar de Borbón

La hermana de Don Juan Carlos, la infanta Pilar, al igual que sus hijos, no le tiene mucho cariño a la actual Reina. Esto quedó en evidencia el 30 de julio de 2016 cuando la matriarca de los Gómez-Acebo celebró su 80 cumpleaños con una gran comida familiar en su casa de Palma de Mallorca. Al evento acudieron tanto el Rey como los Reyes eméritos, siendo muy comentada la ausencia de Letizia y sus dos hijas.

Reina Letizia / Simoneta Gómez-Acebo

La culpa de la mala relación entre Letizia y la prima de su marido es de unas botas de agua. Al parecer siendo todavía Princesa de Asturias en la comida de Navidad, dónde solían celebrar el amigo invisible entre toda la familia, la esposa de Felipe VI le regaló a Simoneta unas botas de agua, hecho que no le pareció bien a la única chica de los Gómez-Acebo. Son esos detalles sin importancia que a veces se convierten en un diluvio para unas relaciones.

Reina Letizia / Beltrán Gómez-Acebo

Es de todos los hermanos con el que mejor se ha llevado siempre don Felipe y la Reina le tiene cierto cariño. Aunque tampoco quiso participar en la fiesta del 40 cumpleaños de del hijo de doña Pilar, que en aquel momento vivía en casa de su madre. La excusa del Rey Felipe fue que su mujer se había quedado en casa porque una de las niñas tenía fiebre.

Con el resto de los hermanos Gómez-Acebo prácticamente no se trata.

Reina Letizia / Infanta Margarita de Borbón

Siempre respetuosa con la actual Reina, la hermana de don Juan Carlos no parece tener ningún problema, por lo menos público, con la mujer de su sobrino. Tampoco sus dos hijos, Carlos y María, que son los más discretos de todos los primos Borbón. Sin embargo, la infanta Margarita se ha hecho eco esta semana del desplante de Letizia a la reina Sofia a la salida de la misa de Pascua de una manera totalmente rotunda: "Me parece muy mal".

Reina Letizia / Familia real griega

La familia real griega y Letizia nunca han tenido buen feeling. Los helenos no le perdonan sus orígenes humildes, a pesar de que ellos no tengan reino donde reinar. Además no olvidan su desidia en el viaje a Grecia que hicieron todos en marzo de 2014. Se reunieron en Atenas para rendir homenaje al Rey Pablo, padre de doña Sofía, en el 50 aniversario de su muerte. Los todavía príncipes no se sintieron cómodos en ningún momento, y parte de todo vino por la presencia de la Infanta Cristina. Al terminar la ceremonia todos los primos se quedaron cenando juntos y tomando algo en el hotel en el que todos se hospedaban mientras que Felipe y Letizia se volvieron a Madrid.

Reina Letizia / Marie Chantal Miller

Unas horas después de que se produjera el encontronazo entre las dos Reinas, Marie Chantal Miller, esposa de Pablo de Grecia, publicaba en las redes sociales varios tuits sobre el asunto. "¡Ninguna abuela se merece ese tipo de trato! Wow, [Letizia] ha mostrado su verdadera cara", dijo. "Esto es muy desagradable ¡Esto me hace sentir muy enfadada!". Poco después añadía otro mensaje en el que aparecía una foto de sus padres posando con todos sus nietos con el siguiente mensaje: "Abuelos felices, eso es de lo que trata la familia".

Pero es que la millonaria americana, cuya familia es dueña de todos los Duty Free de los aeropuertos del mundo, tiene guardados varios desplantes de Letizia, como el del pasado verano cuando no quiso acudir a la fiesta de 50 cumpleaños de Pablo, y eso que estaban sus amigas Máxima de Holanda y Mary de Dinamarca entre los invitados. Pero a nuestra Reina no le gustan este tipo de relaciones, por lo que Felipe fue solo.

Reina Letizia / Jesús Ortiz

Es en su familia donde la Reina encuentra su refugio. La relación con su padre, Jesús Ortiz y con la mujer de éste, Ana Togores, es fluida y tranquila. Aunque no es tan estrecha como la que mantiene con Paloma Rocasolano, se ven muy a menudo y pasan algunas vacaciones juntos.

Reina Letizia / Paloma Rocasolano

Su madre es uno de los pilares en la vida de la Reina. Paloma Rocasolano cuida de las hijas de los Reyes cuando ellos no están. Desde la terrible muerte de su hermana, Érika, la Reina está muy pendiente de su madre. Los Borbón Ortiz se van de vacaciones con ella en muchas ocasiones y pasa mucho tiempo en su casa de Zarzuela.

Reina Letizia / Telma Ortiz

Las dos hermanas Ortiz están muy unidas. Aunque Telma vive en Barcelona se ve mucho con su hermana y con sus sobrinas, la Princesa de Asturias y la Infanta Sofía. De hecho, la hija de Telma, Amanda viajó con su abuela Paloma de la Ciudad Condal a Oviedo para acudir a ver a sus tíos durante los Premios Princesa de Asturias el pasado mes de octubre.

Felipe VI / Juan Carlos I

La relación entre los dos Reyes es cordial y normal. Aunque don Juan Carlos siempre se ha llevado mejor con su hija, la Infanta Elena, el rey emérito siente un gran respeto hacia el actual monarca y su forma de hacer las cosas en la España actual. Entre padre e hijo siempre ha habido un escollo, la Reina Sofía, a la que Felipe VI adora y no perdona a su padre alguno de los comportamientos hacia su madre. Además, el olvido hacia el que han mandado al rey emérito, con una agenda prácticamente inexistente y un despacho situado lejos de Zarzuela, en el Palacio Real, hacen que la relación entre ambos no viva su mejor momento.

Felipe VI / Sofía de Grecia

El actual Monarca mantiene una estrechísima relación con su madre. La Reina Sofía tiene en su hijo el ideal de hombre y Rey, alabando la manera de hacer las cosas que tienen Felipe VI y su nuera (aunque esto ahora parezca poco creíble). Pero entre madre e hijo hay un punto de fricción que no termina de resolverse. Desde que saltara el Caso Noos y don Felipe decidiera retirar a los Urdangarín Borbón de la escena familiar, la idealización ha ido marchitándose.

La Reina emérita le ha pedido en multitud de ocasiones al Rey que levante el veto familiar sobre su hija, la Infanta Cristina, ya que fue absuelta de todos los cargos tras el juicio, sin embargo, Felipe VI no ha dado su brazo a torcer sabiendo que una imagen de la ex duquesa de Palma con todos, como si no hubiera pasado nada sería casi peor que sucedido en Palma el domingo pasado.

Felipe VI / La Infanta Elena

Las formas pueden a la Infanta Elena. Mujer tradicional y la más amante de la institución de la Corona no como Jefatura de Estado si no como dinastía hacen que choque mucho con la visión, más moderna e institucional, de su hermano. Fue muy comentada la anécdota que ocurrió hace dos años en la entrega de los Premios Nacionales del Deporte en el Palacio del Pardo.

Oficialmente la duquesa de Lugo no es ya parte de la Familia Real española, es familia del Rey. Sin embargo, doña Elena quiso situarse en el besamanos para recibir a los premiados e invitados del acto junto a los Reyes Felipe y Letizia y doña Sofía. Su hermano le pidió que se retirara tras un primer intento de las personas de protocolo, ella se negó y se quedó en el saludo. Aquel episodio fue un buen ejemplo de cómo se llevan los dos hermanos.

Felipe VI / Infanta Cristina

La ex duquesa de Palma y el Rey eran uña y carne. Cuando comenzó su relación con Letizia, los todavía duques de Palma fueron cómplices de su relación, sabiendo de su existencia mucho antes que todos los demás. Sin embargo, el Caso Nóos terminó con esta bonita amistad. Felipe VI no le perdona a su hermana que tapara a su marido y ésta no le perdona que le haya apartado de la familia del Rey, tanto a ella como a sus cuatro hijos.

Felipe VI / Iñaki Urdangarín

La llegada de Iñaki Urdangarin a la familia fue un soplo de aire para el entonces Príncipe Felipe. Enseguida se hicieron amigos, ambos dos hombres jóvenes, amantes del deporte y con mucha complicidad. Sin embargo, el Caso Noos y la implicación clara de su cuñado hizo que Felipe VI rompiera los lazos que le unían al ex jugador de balonmano. Además de por el evidente daño que ha hecho a la Corona frente a la opinión pública, el Rey es incapaz de entender cómo Urdagarin se metió en este asunto sin ninguna necesidad. ¿No tenían la vida más que resulta?, se habrá preguntado como tantos españoles.

Que sepamos la última vez que se vieron fue en la fiesta de cumpleaños de Pablo de Grecia, en el mes de agosto. Según varios testigos, ni se saludaron.

Felipe VI / Hermanas del Rey

Don Felipe siempre ha mantenido una relación estrecha y cordial con sus tías, las Infantas Pilar y Margarita y con todos sus primos: cinco por parte de los Gómez Acebo y dos por parte de la familia Zurita. Todos han veraneado juntos en Palma de Mallorca y se juntaban, hasta hace unos años, en el día de Navidad. Las cosas han cambiado un poco desde que todos se han hecho mayores y han entrado otras personas en la familia como resultado de bodas y separaciones. Estas pasadas navidades doña Pilar invitó a todos a su casa para celebrar el día de Navidad, comida a la que el Rey Felipe y su familia no asistieron.

Felipe VI / La familia real griega

Siempre se ha dicho que don Felipe se sentía más unido a la familia de su madre que a la de su padre. El Rey mantiene una estrechísima relación con la hermana soltera de doña Sofía, Irene de Grecia, que reside gran parte del año en el palacio de la Zarzuela. Con su tío Constantino y con sus primos, que viven repartidos en distintas partes del planeta, también se llevan muy bien. De hecho, el Monarca tuvo a su primo, Pablo de Grecia, como compañero de piso en George Town durante sus estudios tras terminar la universidad en España. Ambos príncipes han crecido juntos y son íntimos amigos. Don Felipe no faltó, el pasado verano a la fiesta que Marie Chantal Miller, esposa de Pablo, celebró con motivo del 50 cumpleaños del heredero heleno.

Sin embargo, don Felipe no puede decir lo mismo sobre su relación con Alexia, la cuarta hija de Constantino y Ana María de Grecia. La sobrina de la Reina Sofía es una de las mejores amigas de la Infanta Cristina y no está nada de acuerdo con el veto que sobre la duquesa de Palma ha impuesto el Rey español.

Felipe VI / Paloma Rocasolano

La relación del Rey con su suegra poco o nada tiene que ver con la que mantiene su mujer con la suya. Don Felipe quiere y respeta mucho a Paloma Rocasolano, con la que mantiene una fluida y tranquila relación.

Felipe VI / Telma Ortiz

Don Felipe se lleva bien con su cuñada, Telma Ortiz, aunque no tenía tan buen trato con su ex marido, Jaime del Burgo. Al Rey no le gustaba mucho la relación tan cercana del empresario navarro con la Reina, ya que antes de cuñados habían sido muy buenos amigos.

Con la escena del domingo ya sabemos que todo es un teatro y que puede llegar a parecer el camarote de los hermanos Marx y la célebre escena de la película Una noche en la ópera. Que los Reyes eméritos no son matrimonio y que se juntan por compromiso es ya casi un hecho histórico, aunque parecen unidos en esta adversidad. También estamos seguros de que llevarse mal con tu suegra no es noticia, pero si hacerle un gesto tan feo a la madre de tu marido cuando esta es la Reina de España. Hace tiempo que se rompió el hechizo de la mágica de Príncipes y princesas y ya nadie se cree este cuento. Ahora falta saber si terminará con un vivieron felices y comieron perdices.