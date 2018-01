David y Ana, la pareja muerta por un kamikaze de su pueblo, acababan de casarse

Estaban empezando a vivir. David Duque y Ana Capellín (26 y 24 años) no llevaban ni un año casados. Habían contraído matrimonio el pasado mes de septiembre. Eran una pareja muy querida en su pueblo, Corrales de Buelma (Cantabria). Ella cumplía 25 años hoy. No llegó a celebrarlo. Anoche, un conductor kamikaze de su pueblo entró en la autopista A-8 a toda velocidad y se interpuso en su camino. Ellos no pudieron esquivarlo. Les segó la vida.

David y Ana se casaron en septiembre

David trabajaba en el Polígono Los Barrios, pero dedicaba gran parte de su tiempo a su principal hobby: la radio. Presentaba un programa musical llamado "Del 30 al 1" y otro de fútbol sobre su equipo: la Gimnástica de Torrelavega, la segunda pasión de su vida. La segunda, porque la primera era su esposa. Ana, la hija del zapatero del pueblo, acababa de finalizar sus estudios como asistenta social y estaba haciendo prácticas, según cuenta el Diario Montañés. Ella también colaboraba a menudo con Valle de Buelna FM, la emisora donde su marido conducía dos programas. Ambos se desvivían por su sobrino de poco menos de un año.

Los mató su vecino

La fatídica noche del 12 de enero, ambos circulaban por la autovía A-8 a la altura del municipio de Caviedes. Lo hacían en sentido correcto, no como su vecino Rafael Quevedo. Un varón de 48 años muy conocido en los bares de su pueblo, aficionado al rock y un habitual de la vida nocturna.

Rafael Quevedo, el conductor kamikaze

Investiga la Guardia Civil cántabra en qué punto se incorporó Quevedo a la autovía en dirección contraria. Algunos dicen que en la gasolinera de Caviedes. Otros, que en el municipio próximo de Lamadrid. Lo cierto es que entró a toda velocidad con su coche en contra dirección.

Las cámaras de la DGT situadas en el túnel muestran como varios vehículos, al menos dos coches y un camión, consiguen esquivar el impacto con Rafael Quevedo. No pudieron hacer lo mismo el matrimonio formado por David y Ana, que se llevaron el terrible impacto frontal en su Citroen C3. Los tres fallecieron en el acto.

Comenzamos el día con la triste noticia de tres fallecidos en Cantabria por accidente de circulación causado por un vehículo que ha transitado en sentido contrario por un túnel de la A-8, falleciendo su conductor y los dos ocupantes del vehículo con el que ha colisionasdo. pic.twitter.com/n5rrZ20jKM — Gregorio Serrano (@Gserrano_DGT) 13 de enero de 2018

¿Fue voluntario?

Se desconoce si el conductor kamikaze entró en dirección contraria a la autopista por un despiste o de forma intencional. Todo apunta a esta segunda tesis, a juzgar por la velocidad que llevaba su coche. También por el hecho de que fueron varios los vehículos que tuvieron que echarse a un lado para evitar ser embestidos por el presunto suicida.

Las redes sociales se han llenado de solidaridad con la pareja fallecida. Él era el nieto del antiguo alcalde de la localidad de Camargo. Las redes sociales se han llenado de condolencias. Hoy todos en el pueblo lamentan la muerte de la pareja. Precisamente hoy, cuando Ana tenía que celebrar su 25 cumpleaños. Justo empezaban a vivir.