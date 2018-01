La bahía electrónica del comercio en la red, fundada en 1995 por el persa Pierre Omidyar (54), donde todo se compra y todo se vende, es fuente inagotable de aprendizaje. En estos tiempos veloces conviene recordar lo que nos ha dejado poso, y a eso Ebay lo mide muy bien y le pone precio.

En esta columna propongo algunas compras para ir a clase de periodismo sin matricularse, perfectas si necesitas reciclarte, si te duelen las muñecas de jugar al Mus en el bar de la Facultad o si estás sin trabajo y te inquieta que nuestra vida quede reducida a publicar fotos en Instagram haciendo tontadas.

También te servirán si como yo entregas la columna en el último minuto al periódico porque tu vida va centrifugada.

Clase de periodismo (en Ebay)

Un poco de hemeroteca. Hazte con los primeros quince ejemplares de la revista LIFE. La broma te costará 299 dólares pero recuerda que muchas veces puedes hacer una oferta y casi siempre el vendedor acaba aceptando, en un juego ritual del “ni-pa-ti-ni-pa-mi”, inventado por los fenicios tres siglos antes de Cristo.

LIFE inventó el fotoperiodismo y llevó el huecograbado hasta niveles de excelencia. Todos los que hacemos revistas le debemos mucho. Desde hace años conservo un ejemplar dedicado a la coronación del Rey Juan Carlos en portada (25/5/1962). Te lo mandan a casa por 10,47, y acaban de rebajarlo un 30% ¿Será porque saben que ya es emérito? ¿Un LIFE emérito es más barato?

Juan Carlos ya había sido portada, vestido de militar, en junio del 57 (12.50 dólares). En aquel ejemplar, el titular rezaba: “El candidato de Franco para Rey de España”. Y así fue.

En Ebay si buscas LIFE hay muchas curiosidades, como el ejemplar tras el asesinato de Kennedy en el que la revista cambia su célebre logotipo rojo, copiada por ¡Hola!, por uno negro en señal de luto editorial.

Si este artículo te lo has tomado a pecho te recomiendo también la biografía de Henry Luce el editor que inventó LIFE (Henry Luce And His American Century. Alan Brinkley. Random House. 540 pag)

También se sacó de la manga el semanario TIME. ¿Has visto ya la portada de esta semana? La portada ilustrada por Edel Rodríguez (@elderodriguez) será, y no creo equivocarme, la mejor del 2018 y eso que acaba de empezar. Rodríguez ya se había estrenado con algunas portadas sensacionales para el semanario Der Spiegel (22,95 euros). Espectacular.

Un poco de voyeurismo editorial es lo que ofrecen los diarios de Tina Brown (64). La ex directora de Vanity Fair (América, si el original) acaba de publicar, escritas en formato diario, un resumen de sus años al frente de la revista que estos días abandona su director Graydon Carter (68).

En The Vanity Fair Diaries (1983/1992. Orion Books. 436 pag), avalados por Meryl Streep y Stephen Fry, (18 dólares o por 27 si quieres tener el libro firmado por Brown), aprenderás como la vanidad es uno de los ingredientes del periodismo, lo quieras o no. Brown te enseña como hacer revistas y como no hacerlas, aunque no cabe duda de que las memorias se han publicado para que la autora se de un baño de… más vanidad.

Como curiosidad un dato: entre 1979 y 1989, en tan solo diez años, se editaron en Estados Unidos 250 revistas. Sí, has leído bien, 250 revistas.

Brown te enseña como hacer revistas y como no hacerlas, aunque no cabe duda de que las memorias se han publicado para que la autora se de un baño de… más vanidad

A la espera del estreno de The Post, la película, dirigida y producida por Spielberg, sobre el Washington Post propongo un poco de documentación. La periodista María Ramírez tuiteaba esta semana tras visionarla que la película se debía titular realmente Katy, en homenaje a la editora Katharine Meyer Graham. Aquí la podremos ver a partir del 19 de enero. Recuerda que el Post está ahora en manos de Jeff “Amazón” Bezos (el hombre más rico del mundo). El cartel de la película, el de las escaleras, es extraordinario (19.50 dólares). Te recomiendo complementar el film y leer antes la biografía de Katherine Graham Una historia personal. Sobre el alcance de la historia del periodismo en un mundo de hombres. El libro ganó el Pulitzer en el 98.

Si te apetece hacer un regalo su libro Personal History de 1995 firmado por la legendaria editora te costará 225 dólares.

Si te apetece más ver la misma historia desde otro punto de vista, el DVD de Todos los hombres del Presidente (1974. Alan J. Pakula), te garantiza una chute de vocación en Blue Ray por 11,90 euros.

Como complemento un poco de historia, crítica, eso sí. The History of The Times. The Murdoch Years. Si eres de Kindle la descarga te costará poco más de 8,69 en Amazon. Si como a mí te gusta que el peso del papel se note sobre el edredón entonces ya hay que recurrir a la segunda mano. Tendrás que leerla en inglés pero su primera enseñanza es que la historia de un diario no es la historia de su propietario, pero al mismo tiempo su dueño puede variar el rumbo y la misión con la que fue fundado de manera decisiva. El libro sirve también para conocer como el australiano Murdoch ha influido en la historia del Reino Unido.

The History of The Times. The Murdoch Years. Su primera enseñanza es que la historia de un diario no es la historia de su propietario.

Una de entrevistas leídas fuera de contexto. Las entrevistas de Oriana Fallaci en Entrevista con la Historia (Editorial El Ateneo 698 pag). El libro está descatalogado en España, pero en Ebay puedes encontrar una edición venezolana bastante razonable.

Publicado por primera vez en 1974 en España, la florentina Oriana Fallaci ha grabado su nombre en la historia del periodismo con letras de oro. El libro ya lleva 16 ediciones pero la Casa del Libro no lo tiene ya en sus almacenes. En Ebay lo encuentras fácil, incluye entrevistas políticas en profundidad con Santiago Carrillo, Kissinger, Golda Meir, Indira Gandhi o el viejo Sha que tantas portadas de Hola protagonizó, Reza Pahlevi.

Una de nostalgia. Lo mejor de Rolling Stone, las entrevistas. Ediciones B, ahora en manos de Random House, publicó en España el resumen de las entrevistas de Rolling Stone. Imprescindible para comprender porque el periodista decidió ponerse a la altura del entrevistado. Por 29,90 un libro para leer y releer y volver a leer. No lo prestes a nadie sin que garantice que te lo devuelve ante notario.