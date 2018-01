'El Chicle' estranguló a Diana Quer: el informe de la autopsia

José Enrique Abuín, alias El Chicle, no atropelló de manera fortuita a Diana Quer, tal y como sostenía él mismo, autor confeso de la muerte, sino que fue estrangulada. Así se desprende del informe preliminar de la autopsia que ya ha sido entregado a las partes y que desmonta por completo la versión del detenido.

Sin embargo, las conclusiones no pueden determinar si hubo o no agresión sexual e insisten en que se necesitan más pruebas para determinar este punto, puesto que exteriormente no hay indicios.

Según los detalles que se han filtrado a algunos medios locales, el informe preliminar de la autopsia sirve para seguir avanzando en la investigación y conocer más detalles acerca de la muerte de la joven Diana Quer.

Aunque no determina tampoco si Abuín estranguló a la joven madrileña con sus propias manos o con la brida que se encontró cerca del cadáver.

Este informe se conoce después de que los investigadores de la Guardia Civil hayan registrado durante varios días el coche de El Chicle y, de nuevo, el pozo en el que apareció el cadáver de Quer el pasado 31 de diciembre, tras casi 500 días desaparecida.

El resultado de este informe también sirve para empezar a conocer las penas de cárcel a las que se puede enfrentar el autor confeso. Mientras que el atropello mortal está considerado como homicidio imprudente penado con hasta cuatro años de cárcel, el homicidio se eleva a 15 años y el asesinato a 25 años.

Estos datos constan en el informe preliminar de la autopsia, fruto de la investigación del doctor Fernando Serrulla en la Unidad de Antropología Forense de Verín (Orense). Serrulla es conocido por varios casos, entre ellos la exhumación de los soldados enterrados en las Malvinas o el atentado del 11-M, en 2004.

Fernando Serrulla cuenta con un amplio historial como forense. La Región

El informe también es fundamental para la defensa de El Chicle. Su abogado, Ramón Sierra, adelantó hace varios días que en el caso de que el informe desmontase la versión del atropello dejaría de defenderlo por cuestión de confianza: “Si el cliente nos miente podemos hacer el tonto, pero no tanto”.