La madre de Diana Quer rompe su silencio: "No puedo expresar el dolor que siento"

La madre de Diana Quer, Diana Pinel, ha roto el silencio que ha mantenido desde que se descubrió el cuerpo de su hija. "Así es como te siento, tan cerca Diana. Como siempre hemos estado y seguiremos estando, no puedo expresar con palabras el dolor que siento dentro de mí", ha escrito junto a una imagen de las dos en la red social Instagram.

Este comentario ha suscitado numerosas muestras de apoyo de los internautas. "Dios te escogió como una de sus mejores guerreras para la batalla más dura", ha escrito la madre. "Muchas personas seguirán viviendo gracias a ti".

'El Chicle', el hombre que la hizo desaparecer, confesó después de que perdiera su coartada. La mujer dijo a la Guardia Civil, después de sostener durante meses esta versión, que no había pasado la noche de la desaparición de Diana Quer con ella. Chicle no tardó en llevar a los agentes hasta el cuerpo de la joven madrileña.

Esto ocurrió después de que intentara raptar a otra joven, que lo denunció ante las dependencias policiales desencadenando la resolución del caso.

Desde entonces Diana Pinel no ha querido hacer declaraciones a ningún medio. "Te amo más de lo que jamás pensé que se podría y eso me lo has enseñado tú", terminaba la madre .