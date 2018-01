¿La Guardia Civil lo hizo bien con 'El Chicle'?

José Enrique Abuín Gey alias El Chicle oculta con celo su cara de hiena mientras es conducido por la Guardia Civil a un registro. Esta imagen es una de las primeras que se tomaron tras su detención en Asados y se ha grabado a fuego en la memoria visual de la entrada en 2018 porque ha sido publicada con profusión y porque concentra la enigmática fascinación que despiertan las naturalezas abyectas. Asesino, violador, secuestrador, correo de la droga y confite: una joya El Chicle.

La sudadera frailuna, la cabeza inclinada en busca de anonimato, los dientes de conejillo asustado, las dos manos esposadas estirando la capucha… Viendo esta foto de El Chicle capturado cualquiera diría que los lobos se protegen del rebaño.

Hay motivos para pensar que algunas de las cosas que hemos dado por sentadas esta semana responden sólo a la necesidad de improvisar asideros frente a la insoportable sensación de espanto y vulnerabilidad que suscita el caso Diana Quer.

Dos cuestiones: ¿De verdad se ocultaba El Chicle? ¿De verdad lo ha hecho tan bien la Guardia Civil?

No se dejen confundir por la imagen. Este fulano sabía que iban detrás de él. En noviembre de 2016, él mismo se dirigió a un agente con el que tenía trato para preguntarle por qué le seguían. Pero volvió a salir de caza tan sólo un año más tarde en el mismo escenario. ¿Quería ser atrapado? ¿Era un desafío personal? ¿Se creía más listo que nadie? ¿Pulsión criminal irrefrenable?

No me malinterpreten, hay que estar agradecidos a los cuerpos de seguridad del Estado. Pero si la chica de Boiro no llega a resistirse y pelear como una jabata contra su depredador, no se puede descartar que hoy hubiera dos cadáveres en el pozo donde encontraron a Diana Quer. ¿No debían haberlo seguido 24 horas al día si desde hace dos meses no tenían ninguna duda de que el asesino era él? ¿Siguieron vigilándolo pese a la suspensión provisional de las diligencias decretada por el juez, pero no tanto? ¿Si era el único sospechoso por qué no registraron antes la fábrica de Rianxo, un lugar abandonado próximo a la casa de los padres de El Chicle?

El Chicle está en prisión y el caso Diana Quer prácticamente resuleto, pero aún quedan muchas cosas por saber sobre este criminal que volvió a atacar cuando sabía que iban tras él.