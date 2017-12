Las 12 uvas más amargas de La Manada: las pruebas del Tribunal para dictar sentencia

‘La Manada’, los cinco sevillanos acusados de una violación grupal a una joven de 18 años en Pamplona, viven sus segundas navidades en prisión provisional. Con las últimas horas del 2017 y la llegada del año nuevo se sienten cerca de conocer su futuro más inmediato: la excarcelación o la reclusión definitiva.

Tras dos semanas de juicio durante el pasado noviembre, la sentencia del tribunal de la Audiencia de Navarra se prevé para finales de enero o principios de febrero de 2018. Hasta el momento, siempre que sus defensas han solicitado la libertad bajo fianza de los acusados, dos de los tres de los magistrados que componen el tribunal se han decantado en contra de tomar esa decisión. En cambio, uno de ellos se posicionó a favor.

El caso de ‘la Manada’ ha protagonizado el juicio del año. Cinco chicos, todos veinteañeros, se sentaron en el banquillo de los acusados tratando de convencer a los jueces de que el relato de la chica que les denunció era falso.

Durante el juicio, celebrado a puerta cerrada y sin presencia de periodistas -salvo las dos últimas jornadas en las que se leyeron las conclusiones de las partes- las palabras de los encausados y de la víctima definieron dos versiones contrapuestas.

Las imágenes nunca vistas del Prenda y su manada la noche de San Fermín Andros Lozano

Ahora, con su sentencia que se encuentra próxima, el tribunal deberá arrojar luz sobre qué sucedió verdaderamente aquella madrugada del 7 de julio de 2016 en un portal de la calle Paulino Caballero de Pamplona. La decisión de los tres magistrados dará explicación a las preguntas clave de un juicio que acaparó la atención de la sociedad española. Serán ellos, los jueces, quienes decidirán dónde se comen las 12 uvas de Nochevieja durante los próximos años, si entre rejas o en libertad.

1. ¿CONOCÍA SUS NOMBRES?

Los cinco acusados se llaman Antonio Manuel Guerrero Escudero (guardia civil), Alfonso Cabezuelo Entrena (militar), José Ángel Prenda, Ángel Boza y Jesús Escudero. En la denuncia presentada, y durante su posterior declaración ante el juez, la víctima aseguró que en ningún momento se le presentaron por sus nombres en la plaza del Castillo, donde se conocieron. Ellos, en cambio, dijeron que les dijeron sus nombres.

2. ¿HABLARON DE SEXO?

Los cinco miembros de ‘la Manada’, sin excepción, explicaron durante el juicio que a los pocos minutos de conocer a la joven, nacida en Madrid en 1997, comenzaron a hablar de sexo y de mantener relaciones con todo el grupo. “¿Con los cinco? Puedo con dos y con cinco”, contaron ellos que les dijo la chica. En cambio, la denunciante contó al tribunal que hablaron de fútbol y que a los pocos minutos les señaló que se marchaba al coche en el que descansaba el amigo con el que había viajado desde Madrid a Pamplona el día anterior, el 6 de julio de 2016.

3. ¿CUATRO O CINCO?

Tanto en su denuncia como ante los jueces del tribunal la chica siempre habló de cuatro agresores sexuales, nunca de cinco. En cambio, el grupo siempre dijo que eran cinco. Ante la Policía Local de Pamplona la víctima sólo pudo describir los tatuajes que llevaban varios de ellos y algún detalle de su atuendo, como el reloj de esfera que llevaba un miembro de ‘la Manada’.

Los cinco acusados (de izquierda a derecha): el guardia civil Antonio Manuel Guerrero Escudero; el militar Alfonso Jesús Cabezuelo; Jesús Escudero; Ángel Boza y José Ángel Prenda.

En un principio, los abogados de los acusados señalaron que la denuncia de la chica no tenía consistencia porque se detuvo a cinco chicos y no a cuatro. Luego, durante el juicio, corrigieron esa línea de defensa porque consideraron que no era solvente porque daba a entender que la chica nunca supo el número exacto de agresores porque no habrían establecido una relación de igual a igual con ella y sí de superioridad.

4. ¿ES NECESARIO DECIR ‘NO?

Durante el juicio la chica señaló que en ningún dijo no a los presuntos agresores sexuales mientras estaban dentro del portal número 5 de la calle Paulino Caballero de Pamplona. En cambio, dijo que se dejó hacer porque deseaba que aquello acabase cuanto antes. Ellos usaron esas palabras de la joven para contar al tribunal que la víctima, en realidad, estaba consintiendo mantener sexo con todos ellos.

5. ¿ENTRÓ VOLUNTARIAMENTE AL PORTAL?

Los acusados acompañaron a la chica hacia el lugar en el que estaba aparcado el coche de su amigo. En un momento del trayecto, con la joven acompañada por un miembro de la Manada y el resto yendo y viniendo, la introdujeron entre dos agarrándola de las muñecas. Ella reconoció que no lo hicieron a la fuerza, sino en gesto de acompañamiento.

6. ¿INDICA ALGO EL BESO PREVIO?

Justo antes de que la introdujesen dentro del portal, la chica se besó con uno de los cinco acusados. Mientras, sus amigos se encargaban de impedir que se cerrase la puerta del número cinco de la calle Paulina Caballero, por la que había pasado segundos antes una vecina del edificio. Una vez dentro, la chica dijo que la obligaron a practicarles felaciones a todos ellos, mientras dos le penetraban. Ellos dijeron que la denunciante se mostró activa y gozosa.

7. ¿POR QUÉ LE ROBARON EL MÓVIL?

Tras eyacular varios de ellos y dejarla desnuda dentro del portal, los chicos ni siquiera se despidieron de la joven. El guardia civil del grupo, Antonio Manuel Guerrero, le robó su teléfono móvil. Hacía apenas 17 minutos que la habían conocido en una plaza cercana y ahora, tras mantener sexo con ella, no continuaban la noche juntos ni tampoco se intercambiaban los números de teléfono pese a que, supuestamente, haya habría disfrutado del encuentro, el cual habría consentido y fomentado.

Los cinco acusados durante la sesión del juicio celebrado este lunes en Pamplona. Ángel Boza, Jesús Escudero, José Ángel Prenda, Antonio Manuel Guerrero y Alfonso Jesús Cabezuelo. Guillén Zazpe

8. ¿SERÁN CLAVE LOS VÍDEOS?

En muchos medios de comunicación se ha señalado que serán clave los seis vídeos (96 segundos) que los cinco acusados se grabaron dentro del portal. Pero ¿qué sucedió en los alrededor de 15 minutos restantes? En las grabaciones, que obran en poder de la Audiencia de Navarra, la chica no habla y aparece de rodillas o inclinada hacia delante, siempre en silencio. “No hablé, no grité, no hice nada”, señaló la joven.

9. ¿LO HABÍAN HECHO ANTES?

Antes del viaje a Pamplona, los miembros de ‘la Manada’ hablaron en un chat de “violar a una gorda” o de usar “burundanga” y “retinoles” con alguna mujer. El abogado de tres de ellos, Agustín Martínez, explicó en sus conclusiones finales durante el juicio que sus defendidos “no son modelo de nada, pueden ser verdaderos imbéciles, con comportamientos infantiloides, pero son buenos hijos”.

10. ¿IRÁN A JUICIO POR EL CASO DE POZOBLANCO?

Dos meses antes de ir a Pamplona, cuatro de los cinco acusados (a excepción de Ángel Boza) se grabaron otro vídeo en Pozoblanco (Córdoba) mientras manoseaban los pechos y besaban a una joven de 21 años. La chica aparece en estado de inconsciencia y mantiene que la drogaron. El caso se encuentra en fase de instrucción. Hace dos semanas declararon dos amigos del chat al que enviaron dicho vídeo en las horas posteriores a la grabación. Un tercero decidió no comparecer.

11. ¿ A QUÉ CONDENAN SE ENFRENTAN?

La Fiscalía solicita 22 años y 10 meses de prisión para los cinco acusados. El abogado de la joven y las acusaciones populares, ejercidas por el Ayuntamiento de Pamplona y la Comunidad Foral de Navarra, piden 26 años de cárcel para los miembros de ‘la Manada’.

12. ¿CAZA MEDIÁTICA A LA MANADA?

Fue el letrado Agustín Martínez Becerra quien primero denunció en la fase de informes un “juicio mediático” contra los cinco acusados. Dijo que con una "mínima denuncia" bastó para que, “una vez iniciada la maquinaria, se trataba de dar un escarmiento, y qué mejor que cinco sevillanos, un militar, un guardia civil y un gordito ultratatuado". Calificó de “folclore” el debate social y político en torno a la violencia sexual que ha rodeado al caso. Martínez también calificó de “escrache" la manifestación convocada por asociaciones feministas ante el Palacio de Justicia el día de la declaración de ‘la Manada’.