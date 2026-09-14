Así podrán ver los pacientes de Galicia en la app del Sergas cuánto cuesta su atención sanitaria

Los gallegos podrán ver en su aplicación del Servizo Galego de Saúde (Sergas) cuánto cuesta la atención sanitaria que reciben. Los pacientes, de esta forma, sabrán el coste de unos análisis, de los medicamentos o de una consulta de enfermería, entre otros servicios.

Así lo ha dado a conocer este lunes el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, que ha explicado la medida tras la reunión semanal del Gobierno. "Que la población sea consciente del esfuerzo económico que hacemos los gallegos en asistencia sanitaria", señaló el mandatario autonómico sobre la medida, que se prevé que esté disponible ya esta semana.

¿Qué permite ver esta funcionalidad?

Esta funcionalidad es voluntaria y deberán ser los pacientes quienes la activen a través de la aplicación Sergas móvil, en la que deberán clicar en el icono del Portal del paciente e-saúde y, a continuación, en "valoración económica da miña atención sanitaria". La información se proporcionará desglosada en cuatro grandes grupos según el servicio al que pertenezca la asistencia prestada.

La población podrá encontrar información detallada sobre el valor de su actividad en los servicios de atención primaria, desde las consultas médicas y de enfermería hasta las extracciones de sangre u otros servicios asistenciales recibidos en el centro de salud.

Los pacientes, además, podrán saber cuánto cuestan las consultas especializadas, las pruebas diagnósticas, los tratamientos y otros procedimientos ambulatorios.

La nueva funcionalidad también abordará el valor de la asistencia recibida en los servicios de urgencias hospitalarias y en los puntos de atención continuada (PAC).

Un cuarto epígrafe mostrará en detalle los medicamentos y productos dispensados en las oficinas de farmacia gallegas, indicando sus precios de venta al público, la aportación realizada por el paciente o el coste asumido por el Servicio Galego de Saúde.

Los importes de los servicios sanitarios prestados están basados en los precios públicos de referencia fijados en el Decreto 56/2014, de 30 de abril, mientras que el coste de los medicamentos estará vinculado al punto de su dispensación, a partir de su precio oficial de venta al público y de acuerdo con la aportación que le corresponda a cada usuario, según su situación administrativa.

La Xunta, por otro lado, prevé ampliar a lo largo de este año la información vinculada a otros ámbitos asistenciales como la hospitalización, la hospitalización a domicilio (HADO), la farmacia hospitalaria, las prótesis, las terapias respiratorias o el transporte sanitario no urgente, entre otros.

Más de 2,3 millones de gallegos usan la aplicación móvil del Sergas, aunque para poder usar esta nueva funcionalidad deberán tener acceso mediante seguridad alta (certificado digital o Chave 365).

Otros asuntos

Galicia contará, además, con una nueva plataforma para el apoyo a la prescripción, validación, homologación, dispensación y seguimiento farmacoterapéutico. El Consello da Xunta ha dado luz verde a la contratación de los servicios de desarrollo evolutivo de la app por un presupuesto de 3.252.480 euros.

Rueda señaló que, entre otras ventajas, esto permitirá generar alertas cuando haya interacciones no deseadas entre fármacos prescritos por diferentes facultativos, así como disponer de una información clínica, microbiológica, farmacogenómica y farmacológica más ajustada a cada paciente, lo que permitirá mejorar el seguimiento de los más vulnerables.

El Consello da Xunta, por otro lado, también ha aprobado tres contratos de compra centralizada: 26,6 millones para adquirir material quirúrgico desechable; 2,5 millones para comprar equipos de un solo uso para pruebas en vías respiratorias; y 2,2 millones para sistemas de monitorización cardíaca.

El Gobierno gallego, en su reunión semanal, también ha tomado en razón el protocolo de colaboración con el Concello de Santiago para la cesión de una parcela municipal en la que se construirá la nueva sede de la Fundación Pública Galega de Medicina Xenómica. El terreno está ubicado en Santa Marta, cerca del Hospital Clínico.