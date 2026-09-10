70 personas peregrinan a Santiago para visibilizar la ELA: "Seguiremos hasta que el cuerpo aguante"

Fuerza, solidaridad y superación. Tres elementos que han empujado a las alrededor de 70 personas que han realizado el Camino de Santiago desde O Cebreiro y que hoy llegaron a Santiago de Compostela para visibilizar la esclerosis lateral amiotrófica (ELA).

El grupo CompostELA, integrado por pacientes, familiares, cuidadores y un equipo de guardias civiles voluntarios, inició el pasado 4 de septiembre su recorrido desde O Cebreiro hasta la praza do Obradoiro. Este jueves, partió sobre las 10:30 horas de Monte do Gozo y alrededor de las 13:30 horas llegaba al corazón de la capital gallega.

Precisamente, justo cuando los peregrinos pasaban bajo el Arco de Xelmírez ("no accesible"), Toby Seoane explicaba a Quincemil la emoción que supone para ellos haber superado este reto un año más: "Esta parte es un compendio de emociones. Aquí estamos, y seguiremos hasta que el cuerpo aguante. Lo hacemos todos los años desde 2020".

El grupo ha permanecido unido toda la semana, haciendo frente a los obstáculos que se encontraron tal y como hacen en su día a día. "Nosotros con esta gente bajamos por las escaleras. Esta gente merece que se la escuche, hay que hacer la sociedad más accesible, con más conciencia. Este es un ejemplo de entrega, de lucha, de superación. La ELA no nos va a derrotar, seguimos adelante a por todas", indica Seoane.

"Lo hacemos para visibilizar la enfermedad y para darle una oportunidad a esta gente que demuestra sus ganas de vivir", explica Seoane, en referencia a los 15 afectados que han participado en la peregrinación. "Con ellos vamos al fin del mundo, por los que están y por los que no", añade este miembro del grupo CompostELA, constituido este 2026.

Los miembros de la entidad llevan seis años haciendo el Camino de Santiago para visibilizar la ELA. Lo que empezó como un grupo de 10 personas se ha convertido en una gran familia de 70 ciudadanos de Galicia, Palma de Mallorca, Canarias, Madrid o Andalucía que arriman el hombro para que cada etapa sume a la solidaridad.

Toby Seoane agradece el apoyo de la Asociación de Amigos del Camino de Santiago en Lugo y la Guardia Civil, entre otros. Precisamente, este jueves la conselleira de Política Social, Fabiola García, recibió esta mañana al grupo y recordó a Susi Seoane, vicepresidenta de Agaela, fallecida este mismo año.