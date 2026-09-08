El CHUAC de A Coruña da la bienvenida a casi cien nuevos estudiantes del último curso de Medicina

El Área Sanitaria de A Coruña y Cee ha dado este martes la bienvenida a los 99 estudiantes de sexto curso de Medicina que comienzan su periodo de prácticas de rotatorio en los distintos centros asistenciales de la zona. Los alumnos desarrollarán esta formación hasta el próximo mes de mayo en los hospitales del Complejo Hospitalario Universitario de A Coruña (CHUAC) y en centros de salud del Sergas.

A esta cifra se sumarán este curso otros 40 estudiantes de quinto de Medicina, que también se incorporarán al programa de rotaciones.

El rotatorio constituye la etapa final y eminentemente práctica de la carrera de Medicina. Durante este periodo, los estudiantes se integran en la actividad asistencial de los centros bajo la supervisión de facultativos del hospital, que ejercen como profesores asociados de la universidad.

La formación incluye diferentes áreas de la práctica médica, entre ellas clínica médica, clínica quirúrgica, obstetricia y ginecología, pediatría, psiquiatría, Medicina Familiar y Comunitaria y Urgencias, además de estancias en servicios centrales y otras unidades.

Un tutor para cada alumno

Una de las características del programa es la personalización de la formación. Cada estudiante contará con un tutor en cada una de las áreas por las que vaya pasando durante sus rotaciones, con el objetivo de facilitar un seguimiento individualizado de su aprendizaje.

La calidad de la docencia, la preparación y dedicación de los tutores, las instalaciones y la tecnología clínica y diagnóstica disponible en el CHUAC se encuentran entre los aspectos que los estudiantes valoran a la hora de escoger este complejo para completar su formación.

El acto de bienvenida estuvo presidido por el director asistencial del Área Sanitaria de A Coruña y Cee, Álvaro Mena de Cea; la presidenta de la Comisión de Docencia, Rosario López Rico; y el coordinador de Docencia de Pregrado, Juan Carlos Vázquez Barro.

Durante el encuentro se entregó a los estudiantes la documentación necesaria para iniciar su periodo formativo. Mena de Cea les agradeció que hayan elegido los centros de la comarca para completar esta última etapa de su formación y destacó que en ellos encontrarán "una formación de alta calidad, con un equipo docente excepcional y una atención muy personalizada e integral".