Denuncian la aparición de cucarachas en la comida de un paciente del Hospital Clínico de Santiago

CCOO ha denunciado la presencia de cucarachas en el servicio de cocina del Hospital Clínico Universitario de Santiago de Compostela (CHUS). Un ejemplar, además, habría llegado a la comida de un paciente el pasado 4 de septiembre, un "episodio intolerable" que el sindicato ha denunciado este lunes a través de un comunicado.

La sección sindical de CCOO del área sanitaria de Santiago-Barbanza ha exigido a la gerencia del CHUS que adopte de manera "inmediata" medidas efectivas para controlar y erradicar la plaga. El sindicato asegura que la presencia de cucarachas ya se había producido de forma "esporádica", pero que en agosto "proliferan" sobre todo "debajo de los hornos y de las escombreras, en la zona de los trenes de lavado".

Los profesionales del servicio han informado al sindicato de que una empresa externa está aplicando un producto en algunas zonas, pero que desaparece enseguida debido a la limpieza a fondo que se realiza diariamente en la cocina. CCOO cuestiona la efectividad del método empleado y reclama conocer qué programa de control y vigilancia de plagas se está aplicando.

"La aparición de una cucaracha en la comida de un paciente constituye un hecho intolerable, que además provocó el malestar de las personas usuarias de la planta y del personal de la cocina, que tiene que afrontar directamente las consecuencias de este tipo de situaciones", denuncia CCOO en el comunicado, en el que exige explicaciones a la Gerencia.

La delegada de prevención de CCOO y miembro del comité de seguridad y salud del área sanitaria de Santiago-Barbanza, Ana Riveiro Corrales, le trasladó a la Dirección de Recursos Humanos, a la Unidad de Prevención de Riesgos Laborales, al comité de seguridad y salud y a la Dirección de Relaciones Externas del área sanitaria una petición de información y de adopción de medidas.

El sindicato reclama saber desde cuándo tiene conocimiento la Dirección de la presencia de cucarachas en la cocina, qué medidas se adoptaron, qué programa de control de plagas se está aplicando, qué instrucciones establece la empresa responsable, si existe un programa continuo de vigilancia y control y por qué no se están sellando las brechas y minimizando las posibles puertas de entrada de estos insectos.

CCOO recuerda a través del comunicado que una infestación por cucarachas supone un "problema grave" de seguridad alimentaria y solicita que se adopten lo antes posible las medidas necesarias para el control y erradicación de la plaga, evitando que se repitan hechos como el ocurrido hace unos días.

Abandono del servicio de cocina

CCOO, por otro lado, considera que el problema de las cucarachas es consecuencia de la falta de atención que está sufriendo el servicio de cocina hospitalaria, que lleva años precisando una ampliación y mejoras.

El sindicato critica que la respuesta de la Dirección consista en ir "poniendo parches" a los problemas que surgen, sin abordar sus causas. Como ejemplo de esta situación, CCOO señala que la jefatura de cocina permanece sin cubrir desde el mes de febrero, a pesar de las peticiones de los profesionales del servicio y del propio sindicato.

Medidas adicionales

Fuentes del CHUS, por su parte, han pedido disculpas por este "hecho aislado y excepcional". Unas disculpas que ya fueron trasladadas al paciente que encontró en su comida las cucarachas.

La gerencia ha informado de que aunque ya se realiza "un calendario estricto" de control de plagas, ya se han trasladado "indicaciones claras" para analizar las circunstancia concretas e identificar la desinfección especializada.

"Este fin de semana ya se tomaron medidas adicionales", explican las mismas fuentes.