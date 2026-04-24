A Coruña estrena un nuevo centro de atención integral a personas con enfermedades raras

La Federación Gallega de Enfermedades Raras e Crónicas (FEGEREC) tiene nueva sede en A Coruña. Las instalaciones se ubican en el número 24 de la ronda de Nelle, en un inmueble cedido por la Xunta de Galicia. El edificio cuenta con tres plantas y cerca de 560 metros cuadrados que han sido reformados y equipados por la Fundación Amancio Ortega.

El nuevo edificio se destinará a ofrecer una atención integral y multidisciplinar a personas con enfermedades raras y sus familias

La sede de la FEGEREC cuenta ahora con dos zonas de rehabilitación funcional diferenciadas. Una de ellas se destina a personas adultas y la otra servirá para atender a niñas y niños. Además, esta área incluye una sala de actividades de vida diaria, una sala de integración sensorial y otra de estimulación multisensorial (snoezelen).

El inmueble se completa con una zona de atención sociosanitaria donde se realizan los servicios de acogida y orientación en la búsqueda del diagnóstico, trabajo social, asesoramiento jurídico, psicología clínica y sanitaria, integración social, inclusión educativa y asesoramiento genético, así como un espacio polivalente para la realización de diferentes talleres y formación.

En la inauguración, la presidenta de la FEGEREC, Francisca Luengo Milara, agradeció el apoyo recibido para "hacer realidad el sueño, al poder disponer de un centro en la comunidad gallega pionero desde el ámbito de las organizaciones de pacientes de enfermedades raras.” Destacó “el esfuerzo realizado en el pasado y presente, de cara a construir un futuro más esperanzador para las personas y familias que conviven con este difícil problema de salud".

En el acto participaron la ya mencionada presidenta de la entidad, Francisca Luengo Milara; el Conselleiro de Sanidade, Antonio Gómez Caamaño; el Director General y el Director de Proyectos de la Fundación Amancio Ortega, Óscar Ortega Chávez y Juan Carlos Fernández Herrero; Belén Mª do Campo Piñeiro, delegada territorial de la Xunta de Galicia en A Coruña, así como Nereida Mª Canosa Camaño, Francisco Dinís Díaz-Gallego y Eudoxia Mª Neira Fernández, concejales responsables de las áreas de bienestar social, urbanismo y sanidad, respectivamente; el gerente del Área sanitaria de A Coruña y Cee y los portavoces de los grupos municipales de la oposición, entre otras autoridades.