La Diputación de A Coruña apoya con 300.000 euros la construcción del centro de Adaceco en Eirís

Está previsto que a finales de este mes de marzo concluya la obra del nuevo centro de rehabilitación integral de la Asociación de Daño Cerebral Adquirido de A Coruña (Adaceco) en Eirís, un proyecto para el que han prestado apoyo distintas entidades y administraciones. Este viernes lo ha hecho la Diputación Provincial tras la firma de un acuerdo.

El presidente de la Diputación de A Coruña, Valentín González Formoso, y el presidente de Adaceco, Juan Luis Delgado, han rubricado un pacto por el que la administración provincial aporta 300.000 euros para un proyecto que se espera pueda estar en servicio este mismo año.

"Será un centro de referencia en la atención a personas con daño cerebral. Con esta ayuda fundamental de la Diputación para nuestra viabilidad económica, podremos minorar un crédito de un millón de euros que habíamos solicitado", señaló el presidente de Adaceco, que agradeció también la colaboración del Concello de A Coruña por la cesión de los terrenos para construir el inmueble.

Gonzalez Formoso destacó que el nuevo centro supondrá un salto cualitativo en la atención a las personas con daño cerebral a través de unas instalaciones modernas y adaptadas a sus necesidades. "Cada año colaboramos con cientos de entidades que desarrollan un trabajo fundamental para construir una sociedad más justa, solidaria e inclusiva", recalcó el presidente de la Diputación.

El portavoz del Gobierno local, José Manuel Lage, subrayó la apuesta por una política social "centrada en las personas y los servicios sociales". "En 2027 esta ciudad dispondrá de un centro pionero de atención al daño cerebral. Esto es una buena muestra de la política útil que esperan los ciudadanos".

El centro de rehabilitación también se ha financiado con aportaciones económicas realizadas por empleados de Inditex.

Otra parte de la ayuda que recibe Adaceco procederá de la recaudación de la gala Intercentros, que se celebrará en el Coliseum de A Coruña el próximo viernes 13 de marzo.