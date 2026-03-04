El Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol celebra su 50 aniversario

El Hospital Arquitecto Marcide celebra su 50 aniversario con una exposición en el centro. Xunta de Galicia

El Hospital Arquitecto Marcide de Ferrol celebra este 2026 sus 50 años de historia. Para conmemorar su apertura, que tuvo lugar en junio de 1976, el centro sanitario cuenta con una exposición con imágenes de su medio siglo en la ciudad.

Las fotografías se concentran en un gran cubo de más de dos metros ubicado en la entrada principal del centro hospitalario. En sus cuatro caras se suceden sus cuatro etapas. La primera, la de la apertura, muestra a los primeros trabajadores que entrarían en el mes de agosto en una de las "residencias sanitarias máis modernas de España". En otra de las caras se ve la incorporación del centro de especialidades en 1993 con especialistas procedentes del ambulatorio Fontenla Maristany.

La tercera, explica Sanidade en una nota, aborda el siglo XXI cuando los edificios se unían en una gran cubierta central, el actual corredor principal de cristal, para hacer de este un único centro que cambió la infraestructura hospitalaria.

Por último, el cubo muestra los cambios de los últimos años, con la incorporación de nuevos edificios al sur y al este.

Fernanda López Crecente, responsable del área sanitaria de Ferrol, destacó que "este cubo recompila unha serie de fotos que representan o traballo de todos vós. Este 50 aniversario é celebrar tantos anos de esforzo, unha mostra do impulso e da forza para 50 anos máis".

La presentación de la muestra contó con la actuación del músico ferrolano Marcos Mella, en un homenaje a todas las personas que formaron parte en algún momento de esta área sanitaria.