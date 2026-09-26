SACRO aterrizó por primera vez en A Coruña con electrónica, afro-house y flamenco

El Muelle de Batería del puerto de A Coruña cambió este viernes de ambiente para recibir por primera vez a SACRO, la propuesta musical dirigida por MESTIZA que combina música electrónica y afro-house con elementos del flamenco.

La cita comenzó a las 19:00 horas y se prolongó hasta las 02:00, con varias horas de música en uno de los espacios portuarios de la ciudad. La llegada a A Coruña supuso además una nueva parada en el recorrido de un evento que en los últimos años ha traspasado fronteras y se ha celebrado en ciudades como Londres, Miami, Dubái o Tulum.

La programación arrancó con Santiso, encargada de abrir la noche entre las 19:00 y las 20:30 horas. A continuación tomó el relevo Caste, hasta las 22:00 horas, antes de dar paso a Pomboklap, cuyo set se extendió hasta la medianoche.

MESTIZA cerró la noche

El momento final quedó reservado para MESTIZA, que tomó el relevo a partir de las 00:00 horas y puso el cierre a la primera edición de SACRO celebrada en A Coruña.

La propuesta de SACRO busca precisamente unir la electrónica con el flamenco y una estética inspirada en el folclore español. El proyecto nació a finales de 2021 en un club de Madrid y apenas unos meses después dio el salto a Ibiza, donde celebró su primera temporada durante el verano de 2022.

Desde entonces, la cita ha ido ampliando su presencia. En 2024 dio el salto internacional con su debut en Tulum y posteriormente llevó su concepto a diferentes ciudades del mundo, entre ellas Londres, Miami y Dubái.

La propuesta creada por MESTIZA, el dúo formado por las DJs y productoras Belah y Pitty Bernad, fusionó durante la noche la música electrónica y el flamenco, tanto desde el punto de vista musical como estético. Una combinación que hizo retumbar este viernes el Muelle de Batería de A Coruña en una cita enmarcada dentro del ciclo musical Son & Mar.