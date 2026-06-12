El festival Aquí Tamén se Fala llena este viernes de música la plaza de la Tolerancia de A Coruña

La plaza de la Tolerancia de A Coruña acoge este viernes los conciertos de la tercera edición del festival musical 'Aquí Tamén Se Fala', que forma parte de la iniciativa lingüística impulsada desde el IES Rafael Dieste.

El evento, que contó con la presencia del concejal de Cultura y Turismo, Gonzalo Castro, reúne hoy a destacadas formaciones musicales gallegas, como De Ninghures o Kid Mount, y cuenta con su primera actuación internacional, la de la portuguesa Carolina Deslandes.

"Es un honor que la iniciativa de dinamización lingüística más importante de Galicia haya surgido en las aulas coruñesas, fruto del trabajo del alumnado y del profesorado. Desde el Gobierno de Inés apoyamos las numerosas acciones que llevan a cabo en favor de la lengua gallega, tal y como hacemos desde 2019, con acciones concretas como la Ordenanza que regula su uso en la Administración local", señaló el concejal, que participó en el acto institucional celebrado antes del inicio de las actuaciones junto con el conselleiro de Cultura y Lengua, José López Campos, y las diputadas provinciales Sol Agra y Avia Veira.

El evento cuenta con la financiación del Concello, la Diputación de A Coruña y la Xunta de Galicia.

El festival es una de las iniciativas más visibles de Aquí Tamén Se Fala (ATSF), el mayor movimiento de dinamización lingüística del país, nacido en el IES Rafael Dieste y convertido ya en un fenómeno social y educativo sin precedentes.

Lo que comenzó como una campaña impulsada por el alumnado para visibilizar la presencia del gallego en los barrios de A Coruña acabó extendiéndose a cientos de centros educativos de todo el país, movilizando a miles de estudiantes y recibiendo reconocimientos como el Premio da Cultura Galega, el Innovagal, el Rosalía de Castro de la Diputación de A Coruña o el Mil Primaveras.