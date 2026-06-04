Sobresaliente en bachillerato y en la música: el gallego LG1DO lanza su primera mixtape con 18 años

LG1DO, el artista gallego de Santa Comba que se ha colado en los últimos éxitos de Spotify, publica este jueves 4 de junio a las 12:00 Sobresaliente, su primera mixtape de nueve canciones, un lanzamiento que llega en un momento muy simbólico: mientras afronta su último examen de la PAU y cierra su etapa en Bachillerato.

Con solo 18 años, el proyecto refleja una trayectoria académica brillante y un crecimiento musical acelerado, con una media de 9,5 en Bachillerato, más de 200.000 oyentes en Spotify, una comunidad que supera los 25.000 seguidores en TikTok y 23.000 en Instagram, y un total de 13 conciertos desde enero, además de otras 25 fechas previstas para verano.

El título Sobresaliente resume el momento vital del artista, que ha logrado compaginar estudios exigentes con una carrera musical en expansión. “Es una etapa de mucho esfuerzo, pero también de mucha ilusión”, trasladan desde su entorno, destacando la capacidad del joven para mantener el ritmo en ambos mundos.

La mixtape llega precedida por tres adelantos que ya han tenido gran impacto en plataformas digitales, con temas como Volar, Non Me Culpes y Bye Bye, que suman cerca de un millón de reproducciones antes del lanzamiento oficial.

Uno de los temas más destacados es Volar, una canción en gallego que contó con la promoción del Real Club Deportivo y que el artista llegó a interpretar en el programa Luar, consolidando su presencia en el panorama musical gallego. Sin ir más lejos, este domingo actuó en la Fan Zone de Riazor y son múltiples las muestras de deportivismo en redes sociales.

El proyecto también incluye colaboraciones con nombres emergentes como 9Louro, Vreno y B10, además de una intro con un mensaje de Dirty Suc, figura clave de la escena urbana gallega, que aporta un componente simbólico de relevo generacional dentro de la mixtape.

El lanzamiento tendrá un cierre especial en directo en Santiago de Compostela, donde LG1DO actuará por sorpresa tras terminar la PAU, en un evento de fin de exámenes que servirá como celebración de esta etapa vital. "Es el inicio de algo grande", señalan en su entorno.