El festival de A Coruña que desde hace 25 años celebra a Bob Dylan: "Nació sin darnos cuenta"

Un festival es una fiesta, una congregación de artistas unidos por una dedicación que celebran la música, el cine, los libros, el teatro. El Dylan Fest es el homenaje a uno de los músicos más influyentes, relevantes y brillantes de la historia, Bob Dylan, por parte de solistas y bandas de A Coruña. Este sábado 23 de mayo cumple 25 años.

Es un cuarto de siglo de celebración, pero no 25 ediciones, pues el festival no se celebró el año del coronavirus ni en algún otro mes de mayo anterior. Se programa en torno a la fecha en que Bob Dylan cumple años, el 24 de mayo: serán 85 en 2026. Y sigue de gira.

Sobre el escenario de la sala Mardi Gras estará el músico y periodista coruñés Eduardo Herrero, quien en 2001 puso la semilla, "de forma muy humilde, sin darnos cuenta", del Dylan Fest. Interpretará junto a Borja Fraga, bajo el nombre Smooth & Blind, versiones de Dylan. La cita reunirá también a Back to Mono y a otros artistas invitados.

Este año el aniversario es especial: por esos 25 años transcurridos y porque dos días después, el lunes 25, actuarán en el Garufa Club de A Coruña, en el ciclo Elas Son Artistas, dos músicos que hace medio siglo grabaron discos y actuaron en conciertos con Dylan: la violinista Scarlet Rivera y el bajista Rob Stoner.

Un "bolo asegurado" cada año

El Dylan Fest pervive en 2026 como el sentido tributo al genial músico que fue cuando nació. "Entonces Dylan cumplía 60 años y Borja y yo, que somos amigos desde el colegio, dos frikis, propusimos hacer una pinchada en un local que se llamaba Ópera Prima. Hicimos carteles, los movimos por la Universidad, pusimos canciones y acabamos tocando algunas con una guitarra. De broma, lo bautizamos Dylan Fest", recuerda Herrero.

Al año siguiente hubo otra edición, luego Eduardo se marchó a trabajar a Nueva York y los homenajes se interrumpieron. Se recuperaron al volver él a España, coincidiendo además con la creación de una banda tributo a Dylan junto a su amigo Borja, The Highlights.

El festival dylaniano pasó por más locales: Joana’s Place, Le Club, Monty, hasta hacerse fijo en la Mardi. "Ya tenemos un bolo asegurado cada mayo. Además allí nos encontramos con otros fans que solo vemos una vez al año". Eduardo celebra que, con el paso del tiempo, se vea gente nueva en estos conciertos, a veces jóvenes "que descubren canciones de Dylan en anuncios, series o redes sociales y les gustan".

Eduardo Herrero ha asistido a 15 conciertos de Bob Dylan en su vida. Lo ha visto reinventarse junto a otros músicos, jugar estilísticamente con las canciones. "Confío en que siga dando guerra". Él también juega con la música cada vez que, con una guitarra, se mete en la piel del genio.

"Cada vez tenemos menos tiempo para ensayar. Surgirá lo que sea", avanza sobre el concierto, el festival, del sábado. "Algunos temas clásicos no fallarán, probaremos otras cosas distintas. Como Dylan, seremos inquietos, imprevisibles".