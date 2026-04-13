La pianista Isabel Dobarro, ganadora de un Latin Grammy, tocará en A Coruña el 17 de mayo

La pianista Isabel Dobarro, reconocida internacionalmente y galardonada con un Latin Grammy al mejor álbum de música clásica por Kaleidoscope, ofrecerá un concierto en A Coruñael próximo 17 de mayo, coincidiendo con el Día das Letras Galegas. La actuación tendrá lugar a las 20:30 horas en el Teatro Colón y servirá como estreno del ciclo Eidos, una nueva propuesta cultural que une música en directo y experiencias visuales.

Dobarro interpretará en la ciudad las piezas de Kaleidoscope, su primer disco en solitario, un trabajo centrado en dar visibilidad a compositoras de todo el mundo. Entre ellas figura la gallega Carme Rodríguez, de la que sonará la obra Alalá das paisaxes verticais. El repertorio incluirá también composiciones de otros autores gallegos como Octavio Vázquez, con Galician Fancy, y Juan Durán, con Fantasía sobre un tema popular.

El concierto estará acompañado por una propuesta lumínica diseñada específicamente para cada pieza, en línea con el espíritu del ciclo Eidos, que busca ofrecer al público una experiencia sensorial que combine sonido e imagen. Además, la propia artista introducirá las obras durante la actuación, acercando el repertorio al espectador.

Dobarro ha destacado a lo largo de su carrera por su compromiso con la difusión de la obra de compositoras, el impulso del repertorio clásico español y su vinculación con proyectos ligados a los Objetivos de Desarrollo Sostenible. "Tocar en el Teatro Colón y reencontrarme con el público de A Coruña con un concierto tan especial me hace muy feliz, porque además interpretaré obras de compositoras de mi tierra en una fecha tan señalada como el 17 de mayo", señaló la pianista.

Además del Latin Grammy, Kaleidoscope ha recibido numerosos reconocimientos internacionales, entre ellos el Premio Latino al mejor valor cultural en álbum de música clásica, dos World Entertainment Awards, el European International Music Awards, el Melómano de Oro y el tercer premio Petrichor International.

Las entradas para el concierto ya están a la venta en la web del Teatro Colón, con precios entre 16 y 25 euros.