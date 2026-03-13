Así suena 'Percebeiro', el nuevo single del grupo gallego Mar de Fondo

A poco de cumplir su décimo aniversario, los gallegos Mar de Fondo han lanzado un nuevo single, Percebeiro, que se suma a Lo llamaban rock and roll, publicado el 6 de febrero. Los dos suponen un adelanto de su último trabajo, el álbum Lo llamaban rock and roll que se podrá escuchar a partir del próximo mes de abril.

En esta nueva canción el grupo colabora con Abraham Cupeiro, José Cancela y la Orquesta Sinfónica de Galicia, ofreciendo una obra de gran fuerza y arraigo gallego. Mar de Fondo pone el foco en el mar como territorio vital, cultural y emocional.

Según el propio grupo, Percebeiro nace como un homenaje directo a la gente del mar, tomando como símbolo la figura del percebeiro: hombres y mujeres que cada día desafían las mareas, las olas y la fuerza imprevisible del océano para ganarse la vida en uno de los oficios más duros y arriesgados que existen.

La canción busca retratar el respeto, el sacrificio, la tradición y el vínculo profundo que une a estos trabajadores con el mar. No solo como medio de vida, sino como herencia, como identidad y como destino. "Percebeiro representa a todos esos hijos del mar que conviven con el peligro y la incertidumbre, pero también con el orgullo de pertenecer a una forma de vida que se transmite de generación en generación", señalan.

Reto musical ambicioso

Musicalmente, el tema supone uno de los retos más ambiciosos en la trayectoria de la banda. A la base rock característica de Mar de Fondo se suma, en esta ocasión, una dimensión orquestal que eleva la carga emocional y narrativa de la canción, convirtiéndola en una de las piezas más complejas y evocadoras del álbum.

Para ello, el grupo cuenta con la colaboración de tres referentes musicales de enorme prestigio y proyección internacional.

El multiinstrumentista Abraham Cupeiro, reconocido mundialmente por su labor de recuperación, construcción e interpretación de instrumentos históricos, aporta a la canción un enfoque sonoro único. Su trabajo ha trascendido el ámbito puramente musical, participando en proyectos vinculados a la industria cinematográfica internacional y colaborando en el desarrollo musical de producciones audiovisuales de gran formato, incluyendo proyectos relacionados con superproducciones cinematográficas contemporáneas. Su capacidad para fusionar tradición sonora con modernidad lo ha convertido en una figura clave dentro de la música escénica y audiovisual actual.

Junto a él participa el compositor gallego José Manuel Cancela, una de las figuras más destacadas en el ámbito de la composición musical para cine y televisión a nivel internacional. Formado en instituciones de referencia como el Berklee College of Music, Cancela ha desarrollado una sólida carrera en la industria audiovisual estadounidense, acumulando cinco premios Emmy gracias a su trabajo en documentales, series y producciones televisivas de alcance global. Su trayectoria incluye participación en producciones ligadas a grandes estudios y plataformas internacionales, aportando composiciones caracterizadas por su capacidad narrativa, riqueza orquestal y sensibilidad emocional.

A este encuentro creativo se suma la Orquesta Sinfónica de Galicia, aportando una dimensión épica y cinematográfica que transforma la canción en un auténtico paisaje sonoro. La unión de la banda con estos tres pilares musicales genera una pieza que conecta el rock con el lenguaje sinfónico, la tradición atlántica con el relato universal y la emoción íntima con una puesta en escena sonora de gran envergadura.

La grabación del sencillo mantiene la filosofía sonora del disco, apostando por un sonido orgánico, honesto y fiel a la identidad de la banda. El tema ha sido registrado en los Estudios Tercera Planta, en Ares, bajo la producción de Manuel Ramil, figura habitual en el desarrollo sonoro del grupo.